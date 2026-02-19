ONLINE: Olomouc - Lausanne 0:0, play off Konferenční ligy, hosté zahrozili po minutě

Olomoučtí fotbalisté vstupují do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V úvodním zápase 1. kola play off hrají doma se švýcarským Lausanne, utkání má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Olomoucká Sigma oslavuje gól do sítě Lincolnu Red Imps při utkání Konferenční ligy v Gibraltaru. (11. prosince 2025) | foto: SK Sigma OlomoucMAFRA

Olomoucký trenér Tomáš Janotka pro úvodní duel play off vybral tuto sestavu: Koutný – Hadaš, Sylla, Malý, Sláma – Ghali, Beran, Růsek, Baráth, Šturm – Kliment.

Olomouc hraje jarní část některého z evropských pohárů po 34 letech a teprve podruhé ve své historii.

Dostala se do ní doslova na poslední chvíli. Na závěr základní fáze sice doma prohrála s Lechem Poznaň (1:2) a na chvíli se ocitla mimo postupová místa, ale nakonec ji na 24. příčku vrátila výhra AEK Atén 3:2 nad Craiovou díky penaltě v 15. minutě nastavení.

Lausanne skončilo s jedenácti body deváté, v pohárech se mu obecně daří, prohrálo jediný z posledních jedenácti zápasů. Naproti tomu v domácí soutěži je až osmé.

Sigma čelí výzvě. Lausanne? Jsou buď rychlí, nebo extrémně rychlí, říká Janotka

Osmá je shodou okolností i Olomouc v Chance Lize. Poslední dvě utkání totiž nezvládla a prohrála nejprve s Baníkem (0:2) a naposledy s Plzní (1:2).

Oba týmy se utkají vůbec poprvé, Olomouc dokonce dosud ani jednou nehrála soutěžní duel proti švýcarskému týmu. Jak si povede?

Odveta je na programu za týden, vítěz dvojutkání v osmifinále narazí buď na kyperskou Larnaku, nebo německou Mohuč.

Konferenční liga
19. 2. 2026 18:45
zápas probíhá
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 0:0 (-:-)
Sestavy:
Koutný – Hadaš, Abdoulaye Sylla, Malý, Sláma – Beran, Růsek, Baráth – Ghali, Kliment (C), Šturm.
Sestavy:
Letica – Soppy, Mouanga, K. Sow, Fofana – Custodio (C), Roche, Beloko – Janneh, Diakité, Butler-Oyedeji.
Náhradníci:
Stoppen, Hruška – Siegl, Šíp, Spáčil, Slavíček, Drábek, Mikulenka, Jalovičor, Jásir, Janošek.
Náhradníci:
Castella, Grosso – Ngonzo, Bergvall, Ajdini, S. Traoré, Bruchez, Kana-Biyik, Lekweiry, Lippo, Renovales, Mollet.

Rozhodčí: van der Eijk – De Groot, Bluemink (vš. NED)

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 6 5 1 0 11:5 16
2. Raków ČenstochováRaków 6 4 2 0 9:2 14
3. AEK AtényAEK Atény 6 4 1 1 14:7 13
4. AC Sparta PrahaSparta 6 4 1 1 10:3 13
5. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 4 1 1 13:7 13
6. Šachtar DoněckŠachtar 6 4 1 1 10:5 13
7. MohučMohuč 6 4 1 1 7:3 13
8. AEK LarnakaLarnaka 6 3 3 0 7:1 12
9. FC Lausanne-SportLausanne 6 3 2 1 6:3 11
10. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 1 2 11:6 10
11. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 6 3 1 2 12:8 10
12. SamsunsporSamsunspor 6 3 1 2 10:6 10
13. NK CeljeCelje 6 3 1 2 8:7 10
14. AZ AlkmaarAlkmaar 6 3 1 2 7:7 10
15. FiorentinaFiorentina 6 3 0 3 8:5 9
16. HNK RijekaRijeka 6 2 3 1 5:2 9
17. Jagiellonia BělostokBělostok 6 2 3 1 5:4 9
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 6 2 2 2 5:4 8
19. Noah ArmavirFC Noah 6 2 2 2 6:7 8
20. KF DritaDrita 6 2 2 2 4:8 8
21. Kuopion PalloseuraKuopio 6 1 4 1 6:5 7
22. Škendija TetovoŠkendija 6 2 1 3 4:5 7
23. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 1 3 8:10 7
24. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 2 1 3 7:9 7
25. Universitatea CraiovaU Craiova 6 2 1 3 6:8 7
26. Lincoln Red ImpsLincoln 6 2 1 3 7:15 7
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 6 2 0 4 9:9 6
28. Legia VaršavaLegia 6 2 0 4 8:8 6
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 2 0 4 5:9 6
30. BreidablikBreidablik 6 1 2 3 6:11 5
31. Shamrock RoversShamrock 6 1 1 4 7:13 4
32. BK HäckenHäcken 6 0 3 3 5:8 3
33. Hamrun Spartan FCHamrun 6 1 0 5 4:11 3
34. Shelbourne FCShelbourne 6 0 2 4 0:7 2
35. Aberdeen FCAberdeen 6 0 2 4 3:14 2
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 6 0 1 5 3:14 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.