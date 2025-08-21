ONLINE: Celje - Baník, hosté s jednou změnou v sestavě, Plavšič je na lavičce

Fotbalisté Baníku Ostrava hrají úvodní zápas play off Konferenční ligy na půdě slovinského Celje. Utkání má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Karel Pojezný z Baníku odehrává míč v odvetném utkání na hřišti Austrie Vídeň. | foto: ČTK

Baník ve středu získal na hostování Srdjana Plavšiče, kterého stihl zapsat na soupisku, srbský křídelník však začne na lavičce.

Kouč Pavel Hapal zvolil následující sestavu: Holec – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Kpozo – Šín, Prekop, Kohút. Oproti předchozímu zápasu je tak jedinou změnou nasazení Kpoza místo Holzera.

Baník si hlavní fázi některého z evropských pohárů zahrál naposledy před 17 lety, kdy se účastnil tehdejšího Poháru UEFA. Teď ho dělí jeden dvojzápas od toho, aby si na podzim vyzkoušel Konferenční ligu.

Ostravský celek startoval v Evropské lize, kde ale vypadl s Legií Varšava. Následně však zvládl vyřadit Austrii Vídeň a teď ho čeká Celje. Aby měl čas na přípravu, tak si o víkendu odložil duel v Pardubicích.

Celje podobně jako Baník vstoupilo do předkol Evropské ligy, kde si poradilo s ázerbajdžánským celkem Sabah Baku, pak ale vypadlo s kyperskou Larnakou. V Konferenční lize následně přešlo přes švýcarské Lugano.

Konferenční liga
Play-off 21. 8. 2025 20:00
NK Celje NK Celje : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 0:0 (-:-)
Sestavy:
Leban – Juanjo Nieto, Karničnik, Vukliševič, Tutyskinas – Zabukovnik, Kvešić, Avdyli – Šturm, Iosifov, Poplatnik
Sestavy:
Holec – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Kpozo – Šín, Kohút – Prekop
Náhradníci:
Kolár – Bejger, Boben, Chidi, Daniel, Hrka, Jevsenak, Kovačevič, Vidovič, Vodeb
Náhradníci:
Budinský – Almási, Frýdek, Holzer, Látal, Lischka, Munksgaard, Owusu, Plavšič, Rusnák, Tiéhi, Zlatohlávek

Rozhodčí: Masijev – Abdullajev, Talibov (AZE)

21. srpna 2025  18:05,  aktualizováno  19:08

ONLINE: Celje - Baník, hosté s jednou změnou v sestavě, Plavšič je na lavičce

