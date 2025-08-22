Hráči Celje zdržovali a sudí jim na to skákal, čertil se ostravský Frydrych

  10:30
Se spoluhráči si za celý zápas vypracovali minimum šancí a měli štěstí, že inkasovali pouze jednou. Přesto si ostravský kapitán Michal Frydrych neodpustil menší rýpnutí směrem k soupeři. „Nelíbilo se nám spoustu věcí, co se tady ke konci zápasu dělo,“ zlobil se po porážce 0:1 s Celje.
ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Co konkrétně mu vadilo?

„Polehávání ke konci a kouskování hry. Rozhodčí jim to všechno pískal, skákal jim na to. Nastavoval tři minuty, přitom se tam šestkrát drželi, že mají křeč. Je to samozřejmě jejich chytrost, ale já tohle osobně moc nemám rád,“ přidal Frydrych.

Je pravda, že hráči Celje ke konci zápasu tahali čas. Současně však navzdory defenzivní taktice měli ve druhé půli více příležitostí než Baník, který dotahoval, a dokonce změnil rozestavení. Jenom ve druhé půli byl poměr střel 7 ku 2 pro slovinský celek, v součtu obou poločasů pak 19:5.

Celje - Baník 1:0, rozhodl Chalušův vlastní gól, hosté předvedli nevýrazný výkon

„Bohužel jsme si to museli prožít. Snad jim to vrátíme doma dvakrát tolik a postoupíme,“ nenechal se odbýt pětatřicetiletý stoper.

Aby ale Baník mohl v odvetě zdržovat a soupeři to „vrátit“, musí v ní minimálně dvakrát skórovat. Což si vyžádá výrazně lepší výkon, jelikož v úvodním střetnutí Celje dominovalo, byť nakonec se prosadilo pouze zásluhou vlastního gólu Matěje Chaluše.

„Soupeř není žádný nazdárek. Už minulý rok měli v Konferenční lize dobré zápasy, mají zkušenosti,“ připomněl Frydrych cestu Celje do čtvrtfinále soutěže.

„O přestávce jsme si řekli, že takhle to dál nejde. Byli jsme neustále pod tlakem, skoro vůbec jsme nedrželi míč. Zaplaťpánbůh, že to bylo jenom 0:1, pak nám pomohla poločasová pauza a střídání.“

Druhá půle už byla lepší, řekl Hapal po porážce s Celje. Odveta? Je to hratelné

„O poločase bylo v kabině ticho, hráči z toho byli trochu překvapení,“ doplnil ho kouč Pavel Hapal.

Baník se po přestávce zlepšil, ale na vyrovnání to nestačilo.

„Osahali jsme si to a věřím, že doma to zvládneme lépe. Přece jen je to třetí dvojzápas, pokaždé hrál soupeř úplně jinak. Někdy to chvíli trvá, než se na to adaptujete. První poločas to nebylo vůbec příjemné, ale v tom druhém jsme viděli, že jsme schopni s nimi hrát. Prohráli jsme, ale věřím, že je to výsledek, který se dá doma otočit,“ uzavřel Frydrych.

