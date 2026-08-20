ONLINE: Panathinaikos - Hradec, prolomí český tým nezdary na řeckých stadionech?

Hradec Králové usiluje o premiérovou účast ve skupině jednoho z evropských pohárů.
Ve 3. předkole Evropské ligy vypadl po dvou porážkách 0:1 s Besiktasem Istanbul a nyní ho čeká další zkušený pohárový soupeř s velkým renomé, byť v posledních letech mezi absolutní řeckou špičku nepatří.
Panathinaikos je s 20 tituly druhým nejúspěšnějším klubem řecké ligy. Česká mužstva na řecké půdě v 18 pohárových utkáních dosud nezvítězila.
Peña – Tsapras, de Vrij (C), van Drongelen, Kyriakopoulos – Chirivella, Taborda, Camara – García, Tetteh, Andino
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Darida (C), Dancák, Horák – van Buren, Slončík – Mihálik
Chaves, Kotsaris – Katris, Touba, Jagušić, Dessers, Palmer-Brown, Gnezda Čerin, Kontouris, Pellistri, Biniaris, Rastoder
Vízek, Vágner – Mielke, Neto, Valenta, Hodek, Umar, Trubač, Vlkanova
Rozhodčí: Brisard – Auger, Berthomieu (všichni FRA)Přejít na online reportáž