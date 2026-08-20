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ONLINE: Panathinaikos - Hradec, prolomí český tým nezdary na řeckých stadionech?

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Sledujeme online   19:57

Momentka z utkání Hradec Králové - Besiktas. | foto: ČTK

V předchozím souboji statečně čelili Besiktasi Istanbul, ale neuspěli, po přesunu do kvalifikace Konferenční ligy mají fotbalisté Hradce Králové další výzvu. Jejich úvodní duel závěrečného předkola na Olympijském stadionu v Aténách proti Panathinaikosu můžete od 20:30 sledovat v online reportáži.

Hradec Králové usiluje o premiérovou účast ve skupině jednoho z evropských pohárů.

Ve 3. předkole Evropské ligy vypadl po dvou porážkách 0:1 s Besiktasem Istanbul a nyní ho čeká další zkušený pohárový soupeř s velkým renomé, byť v posledních letech mezi absolutní řeckou špičku nepatří.

Panathinaikos je s 20 tituly druhým nejúspěšnějším klubem řecké ligy. Česká mužstva na řecké půdě v 18 pohárových utkáních dosud nezvítězila.

Konferenční liga
Play-off 20. 8. 2026 20:30
Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény : FC Hradec Králové FC Hradec Králové 0:0 (-:-)
Sestavy:
Peña – Tsapras, de Vrij (C), van Drongelen, Kyriakopoulos – Chirivella, Taborda, Camara – García, Tetteh, Andino
Sestavy:
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Darida (C), Dancák, Horák – van Buren, Slončík – Mihálik
Náhradníci:
Chaves, Kotsaris – Katris, Touba, Jagušić, Dessers, Palmer-Brown, Gnezda Čerin, Kontouris, Pellistri, Biniaris, Rastoder
Náhradníci:
Vízek, Vágner – Mielke, Neto, Valenta, Hodek, Umar, Trubač, Vlkanova

Rozhodčí: Brisard – Auger, Berthomieu (všichni FRA)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Play-off

PAOK Soluň vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
20.8. 19:45
  • 1.48
  • 4.20
  • 6.64
Twente Enschede vs. FK Karabach //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:00
  • 1.42
  • 4.84
  • 6.52
Górnik Zabrze vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:00
  • 3.57
  • 3.51
  • 2.00
KF Drita vs. Inter Escaldes //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:00
  • 1.82
  • 3.72
  • 4.08
Víkingur Reykjavík vs. Borac Banja Luka //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:00
  • 1.60
  • 4.01
  • 5.24
FC Sion vs. Ajax Amsterdam //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:15
  • 3.92
  • 4.10
  • 1.77
FC Lugano vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:30
  • 1.95
  • 3.56
  • 3.71
Atalanta Bergamo vs. Hapoel Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:30
  • 1.16
  • 7.65
  • 16.00
Gent vs. Hibernian FC //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:30
  • 1.60
  • 3.69
  • 5.82
Panathinaikos Atény vs. FC Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
20.8. 20:30
  • 1.46
  • 4.29
  • 7.73
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

Kompletní los

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