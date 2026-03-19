ONLINE: Sparta - Alkmaar, v základu Uchenna i Sochůrek, Haraslín je na lavičce

Sledujeme online   19:47
Do odvety jdou s jednogólovou ztrátou. Podaří se sparťanským fotbalistům zvrátit dvojutkání s Alkmaarem? Druhý zápas osmifinále Konferenční ligy sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Troy Parrott z Alkmaaru utíká obraně Sparty. | foto: AP

V úvodním utkání v Nizozemsku předvedla Sparta špatný výkon. V obraně hořela a může být ráda, že stahuje pouze výsledek 1:2. I proto věří, že má v domácí odvetě šanci na otočku.

Podobně už Sparta za trenéra Briana Priskeho otáčela zápasy v Evropské lize s Dinamem Záhřeb (z 1:3 na 5:4) a s Galatasarayem (z 2:3 na 6:4). Povede se to potřetí?

Dánský kouč zvolil následující sestavu: Surovčík – Sonne, Uchenna, Zelený, Kadeřábek – Sochůrek, Kairinen, Irving – Kuchta, Vojta, Mercado.

V Alkmaaru inkasovala Sparta po půlhodině, kdy se trefil irský střelec Parrott. Po půli hosté odpověděli díky dorážce Vojty, jenže tři minuty před koncem Parrott udeřil podruhé. A domácí měli šance na další góly.

Sparta mezitím o víkendu porazila 5:2 v lize Slovácko, soupeř zase ve své domácí soutěži rozstřílel 4:0 Heracles.

Letná? Skvělé místo pro evropské večery, líčil Priske. Se Spartou bude otáčet potřetí

V Konferenční lize se Sparta umístila na čtvrtém místě, díky čemuž postoupila rovnou do osmifinále. To Alkmaar si musel účast mezi nejlepšími šestnácti týmy vybojovat proti arménskému Noahu po výsledcích 0:1 a 4:0.

Vítěz dvojzápasu se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Šachtar/Lech Poznaň. Ukrajinský celek vede po úvodním zápase 3:1.

Konferenční liga
19. 3. 2026 21:00
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : AZ Alkmaar AZ Alkmaar 0:0 (-:-)
Sestavy:
Surovčík – Sonne, Uchenna, Zelený (C), Kadeřábek – Sochůrek, Kairinen, Irving – Kuchta, Mercado – Vojta.
Sestavy:
Zoet – Kasius, Goes, Penetra, de Wit – Koopmeiners, Mijnans (C), Smit – I. Jensen, Parrott, Daal.
Náhradníci:
Rodriguez, Kerl – Eneme, Haraslín, Rrahmani, Panák, Sørensen, Kuol, Azaka, Moudrý, Pech.
Náhradníci:
Verhulst, Deen – Sadiq, Patati, Dekker, Van Duijn, Ičihara, Dijkstra, Meerdink, Šín, Oufkir, Boogaard.

Rozhodčí: Jovanović – Stojković, Mihajlović (vš. SRB)

Tipsport - partner programu
Mohuč vs. OlomoucFotbal - - 19. 3. 2026:Mohuč vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.07
  • 10.00
  • 70.00
Midtjylland vs. NottinghamFotbal - - 19. 3. 2026:Midtjylland vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 70.00
  • 20.00
  • 1.02
Lyon vs. Celta VigoFotbal - - 19. 3. 2026:Lyon vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 30.00
  • 7.00
  • 1.12
Freiburg vs. GenkFotbal - - 19. 3. 2026:Freiburg vs. Genk //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • -
  • 70.00
  • 300.00
AEK Atény vs. CeljeFotbal - - 19. 3. 2026:AEK Atény vs. Celje //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 10.00
  • 6.00
  • 1.25
Raków vs. FiorentinaFotbal - - 19. 3. 2026:Raków vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.45
  • 3.80
  • 10.00
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

ONLINE: Mohuč - Sigma 1:0, minutu po změně stran se hlavou trefuje Posch

Sledujeme online
Momentka ze zápasu osmifinále Konferenční ligy mezi Mohučí a Olomoucí.

Olomoučtí fotbalisté bojují o účast ve čtvrtfinále Konferenční ligy. Do Mohuče si přivezli remízu 0:0 a stejný výsledek platil i po prvním poločase odvety, minutu po změně stran však skóre otevřel...

19. března 2026  17:35,  aktualizováno  19:51

ONLINE: Sparta - Alkmaar, v základu Uchenna i Sochůrek, Haraslín je na lavičce

Sledujeme online
Troy Parrott z Alkmaaru utíká obraně Sparty.

Do odvety jdou s jednogólovou ztrátou. Podaří se sparťanským fotbalistům zvrátit dvojutkání s Alkmaarem? Druhý zápas osmifinále Konferenční ligy sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

19. března 2026  19:47

Zákulisí výjezdu Sigmy: Třítýdenní práce, dohady s Němci i sanitka, líčí organizátor

Zbyněk Müller (vlevo), hlavní organizátor vlakového výjezdu olomouckých...

Od našeho zpravodaje v Německu Hlavní vlakové nádraží v Mohuči se zabarvilo do modra. A to nejen kvůli jedné dýmovnici. Do německého města přicestovalo vlakovým speciálem zhruba 750 fanoušků Sigmy, kteří od 18.45 podporují...

19. března 2026  19:04

Slavia dostala za derby čtvrtmilionovou pokutu, Sparta zaplatí 150 tisíc

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Slavia obdržela od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace po pražském ligovém derby souhrnnou pokutu čtvrt milionu korun. Klub z Edenu pyká za výtržnosti fanoušků a za to, že nezabránil...

19. března 2026  17:21

RETRO: Třicet let od zázraku v Římě. Mikrobus hořel a slávisté šli za papežem

Premium
Slávističtí fotbalisté oslavují postup přes AS Řím. (19. března 1996)

Jiří Štajner se přikrčil a bác. Letící balon zasáhl nezkrotného bohéma do ramene. Jiří Vávra pospíchal, ve sprintu narazil na kutálející se míč a instinktivně do něj plácnul pravým nártem. Gól! Dva...

19. března 2026

V nominaci irských fotbalistů je po změně pasu Vale, nechybí hvězda Parrott

Irský národní tým slaví vítězný gól Troy Parrotta (na kolenou) v utkání s...

V nominaci irských fotbalistů na semifinále play off o mistrovství světa proti Česku je po nedávné změně pasu i záložník Harvey Vale, který v mládeži reprezentoval Anglii. Ve výběru islandského...

19. března 2026  14:54

Vem si aviváž a jdi do...! Jankto ostře proti bývalým koučům: Jeden mě nenechal hrát

Český fotbalista Jakub Jankto z Cagliari ve výskoku pro míč v utkání proti...

Rozjel se slušně. Bývalý fotbalový reprezentant a záložník Jakub Jankto se po konci kariéry rozmluvil o bývalých trenérech. A volil pořádně ostrá slova. „Nejhorší byl jednoznačně Davide Nicola, ten...

19. března 2026  14:28

Děsivé zranění na Anfieldu. Útočník si o reklamní panel roztrhl palec

Nizozemský útočník Noa Lang z Galatasaraye je odnášen na nosítkách poté, co si...

Držel se za palec pravé ruky a křičel bolestí. Když se pak na své zranění podíval, omdléval, až mu na obličej museli nasadit kyslíkovou masku. Noa Lang, nizozemský fotbalista Galatasaray Istanbul,...

19. března 2026  13:30

Chorý s Provodem před baráží: Šulc má v sobě klíčový faktor, Koubek je pan stratég

Tomáš Chorý a Lukáš Provod při setkání s médii na začátku reprezentačního srazu.

Než se pustil do odpovědi o novém trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, přerušil ho vedle sedící Tomáš Chorý a v žertu zašeptal do mikrofonu: „Dobře si rozmysli, co teď řekneš.“ Jeho...

19. března 2026  11:05,  aktualizováno  12:14

Lewandowski má rekord. Výsledek ale neodpovídá realitě, říká kouč Newcastlu

Kouč Newcastlu Eddie Howe během utkání s Barcelonou.

Do středečního večera byl posledním anglickým trenérem, který se představil na slavném Camp Nou, Gary Neville, jenž si v únoru 2016 s Valencií odvezl v poháru výprask 0:7. O poznání lepší dojem...

19. března 2026  11:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kapitán reprezentace? Favorit je Krejčí, i když je v týmu hodně slávistů, říká Šmicer

Bývalý fotbalista Vladimír Šmicer na tiskové konferenci k projektu basketbalové...

Sám baráž o mistrovství světa dvakrát zažil a už za týden bude sledovat, jak si v ní povedou současní fotbaloví reprezentanti. „Co se týče individuální formy hráčů, tak bychom na tom mohli být dobře....

19. března 2026  10:10

Baví mě to tady. Skotský sparťan Irving o pohárech, české lize i reprezentaci

Sparťanský záložník Andrew Irving na tiskové konferenci před odvetou proti...

Před týdnem v Alkmaaru odehrál svůj první zápas v evropských pohárech. „Sparta je pro mě skvělý klub,“ říká skotský záložník Andrew Irving před domácí osmifinálovou odvetou ve fotbalové Konferenční...

19. března 2026  9:39

