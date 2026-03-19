ONLINE: Sparta - Alkmaar, v základu Uchenna i Sochůrek, Haraslín je na lavičce

V úvodním utkání v Nizozemsku předvedla Sparta špatný výkon. V obraně hořela a může být ráda, že stahuje pouze výsledek 1:2. I proto věří, že má v domácí odvetě šanci na otočku.
Podobně už Sparta za trenéra Briana Priskeho otáčela zápasy v Evropské lize s Dinamem Záhřeb (z 1:3 na 5:4) a s Galatasarayem (z 2:3 na 6:4). Povede se to potřetí?
Dánský kouč zvolil následující sestavu: Surovčík – Sonne, Uchenna, Zelený, Kadeřábek – Sochůrek, Kairinen, Irving – Kuchta, Vojta, Mercado.
V Alkmaaru inkasovala Sparta po půlhodině, kdy se trefil irský střelec Parrott. Po půli hosté odpověděli díky dorážce Vojty, jenže tři minuty před koncem Parrott udeřil podruhé. A domácí měli šance na další góly.
Sparta mezitím o víkendu porazila 5:2 v lize Slovácko, soupeř zase ve své domácí soutěži rozstřílel 4:0 Heracles.
|
V Konferenční lize se Sparta umístila na čtvrtém místě, díky čemuž postoupila rovnou do osmifinále. To Alkmaar si musel účast mezi nejlepšími šestnácti týmy vybojovat proti arménskému Noahu po výsledcích 0:1 a 4:0.
Vítěz dvojzápasu se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Šachtar/Lech Poznaň. Ukrajinský celek vede po úvodním zápase 3:1.
Surovčík – Sonne, Uchenna, Zelený (C), Kadeřábek – Sochůrek, Kairinen, Irving – Kuchta, Mercado – Vojta.
Zoet – Kasius, Goes, Penetra, de Wit – Koopmeiners, Mijnans (C), Smit – I. Jensen, Parrott, Daal.
Rodriguez, Kerl – Eneme, Haraslín, Rrahmani, Panák, Sørensen, Kuol, Azaka, Moudrý, Pech.
Verhulst, Deen – Sadiq, Patati, Dekker, Van Duijn, Ičihara, Dijkstra, Meerdink, Šín, Oufkir, Boogaard.
Rozhodčí: Jovanović – Stojković, Mihajlović (vš. SRB)