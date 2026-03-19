Krejčí před Alkmaarem rozproudil Letnou: Věřím, že budeme valit až do konca!

„Ladislav – Krejčí!“ střídal se pak dlouho sparťanský kotel s ostatními tribunami.
Obránce s číslem 37 se vrátil do Prahy s probíhající reprezentační přestávkou před baráží o mistrovství světa, na kterou mohl přijet dříve kvůli tomu, že Wolverhampton už o víkendu další zápas nehraje.
Navíc se o něm spekuluje jako o novém kapitánovi reprezentace po Tomáši Součkovi. Ještě dopoledne trénoval v sídle asociace na Strahově v národních barvách, večer si užil zpátky na Letné.
„Vracejí se mi emoce a vzpomínky. Vím, jak důležité zápasy jsme tu spolu zvládali a věřím, že se to povede i tentokrát,“ promlouval k fanouškům.
Sparta ve dvojzápase s nizozemským celkem ztrácí 1:2 a potřebuje zvítězit aspoň o dva góly, aby postoupila do čtvrtfinále.
Právě kapitán Krejčí byl u toho, když na Letné skolil nejprve chorvatské Dinamo Záhřeb a poté i Galatasaray Istanbul, dva velké evropské obraty pod koučem Brianem Priskem.
„Věřím v to, co se nám tu už několikrát podařilo. Že budeme valit až do konca a zvládneme to vítězně,“ načež fanoušky vybídl chorálem: „V Praze na Letný...“ což fanoušky pořádně rozproudilo dlouho nevídaným způsobem.
Povede se Spartě další evropský obrat?