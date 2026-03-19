Krejčí před Alkmaarem rozproudil Letnou: Věřím, že budeme valit až do konca!

  21:08
Jen co Letná vyvolala sestavu sparťanských fotbalistů, vystoupil na hlavní tribuně muž, kterému tady ještě nedávno říkali kapitáne. „Všechny sparťany moc zdravím!“ promluvil do reproduktorů Ladislav Krejčí, teď už obránce anglického Wolverhamptonu. Načež stadion začal před odvetou osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem burácet tak, jako už dlouho ne.

„Ladislav – Krejčí!“ střídal se pak dlouho sparťanský kotel s ostatními tribunami.

Obránce s číslem 37 se vrátil do Prahy s probíhající reprezentační přestávkou před baráží o mistrovství světa, na kterou mohl přijet dříve kvůli tomu, že Wolverhampton už o víkendu další zápas nehraje.

ONLINE: Sparta - Alkmaar 0:1, komplikace pro domácí, v úvodu se trefuje Jensen

Navíc se o něm spekuluje jako o novém kapitánovi reprezentace po Tomáši Součkovi. Ještě dopoledne trénoval v sídle asociace na Strahově v národních barvách, večer si užil zpátky na Letné.

„Vracejí se mi emoce a vzpomínky. Vím, jak důležité zápasy jsme tu spolu zvládali a věřím, že se to povede i tentokrát,“ promlouval k fanouškům.

Sparta ve dvojzápase s nizozemským celkem ztrácí 1:2 a potřebuje zvítězit aspoň o dva góly, aby postoupila do čtvrtfinále.

Právě kapitán Krejčí byl u toho, když na Letné skolil nejprve chorvatské Dinamo Záhřeb a poté i Galatasaray Istanbul, dva velké evropské obraty pod koučem Brianem Priskem.

Kapitán reprezentace? Favorit je Krejčí, i když je v týmu hodně slávistů, říká Šmicer

„Věřím v to, co se nám tu už několikrát podařilo. Že budeme valit až do konca a zvládneme to vítězně,“ načež fanoušky vybídl chorálem: „V Praze na Letný...“ což fanoušky pořádně rozproudilo dlouho nevídaným způsobem.

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

ONLINE: Sparta - Alkmaar 0:1, komplikace pro domácí, v úvodu se trefuje Jensen

Sledujeme online
Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Sparťanští fotbalisté usilují o postup do čtvrtfinále Konferenční ligy. Do domácí odvety s Alkmaarem si přivezli jednogólové manko a na Letné zatím prohrávají 0:1, když se v osmé minutě trefil...

19. března 2026  19:47,  aktualizováno  21:10

Krejčí před Alkmaarem rozproudil Letnou: Věřím, že budeme valit až do konca!

Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po utkání s Arsenalem.

Jen co Letná vyvolala sestavu sparťanských fotbalistů, vystoupil na hlavní tribuně muž, kterému tady ještě nedávno říkali kapitáne. „Všechny sparťany moc zdravím!“ promluvil do reproduktorů Ladislav...

19. března 2026  21:08

Šulc se vrátil po zranění do hry. Lyon prohrál v Evropské lize s Vigem a končí

Corentin Tolisso z Lyonu je zklamaný.

Fotbalisté Olympique Lyon prohráli v osmifinálové odvetě Evropské ligy doma s Celtou Vigo 0:2 a v soutěži končí. Pavel Šulc nastoupil v závěru poprvé po svalovém zranění, ale vyřazení nezabránil....

Mohuč - Olomouc 2:0, nevýrazný výkon a konec v Evropě. Hosté dohrávali v deseti

Aktualizujeme
Fotbalisté Mohuče slaví druhý gól proti Olomouci.

Olomoučtí fotbalisté si čtvrtfinále Konferenční ligy nezahrají. Po bezbrankové remíze v prvním utkání prohráli v odvetě na půdě Mohuče po nevýrazném výkonu 0:2. První branku vstřelil necelou minutu...

19. března 2026  17:35,  aktualizováno  20:48

Zákulisí výjezdu Sigmy: Třítýdenní práce, dohady s Němci i sanitka, líčí organizátor

Zbyněk Müller (vlevo), hlavní organizátor vlakového výjezdu olomouckých...

Od našeho zpravodaje v Německu Hlavní vlakové nádraží v Mohuči se zabarvilo do modra. A to nejen kvůli jedné dýmovnici. Do německého města přicestovalo vlakovým speciálem zhruba 750 fanoušků Sigmy, kteří od 18.45 podporují...

19. března 2026  19:04

Slavia dostala za derby čtvrtmilionovou pokutu, Sparta zaplatí 150 tisíc

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Slavia obdržela od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace po pražském ligovém derby souhrnnou pokutu čtvrt milionu korun. Klub z Edenu pyká za výtržnosti fanoušků a za to, že nezabránil...

19. března 2026  17:21

RETRO: Třicet let od zázraku v Římě. Mikrobus hořel a slávisté šli za papežem

Premium
Slávističtí fotbalisté oslavují postup přes AS Řím. (19. března 1996)

Jiří Štajner se přikrčil a bác. Letící balon zasáhl nezkrotného bohéma do ramene. Jiří Vávra pospíchal, ve sprintu narazil na kutálející se míč a instinktivně do něj plácnul pravým nártem. Gól! Dva...

19. března 2026

V nominaci irských fotbalistů je po změně pasu Vale, nechybí hvězda Parrott

Irský národní tým slaví vítězný gól Troy Parrotta (na kolenou) v utkání s...

V nominaci irských fotbalistů na semifinále play off o mistrovství světa proti Česku je po nedávné změně pasu i záložník Harvey Vale, který v mládeži reprezentoval Anglii. Ve výběru islandského...

19. března 2026  14:54

Vem si aviváž a jdi do...! Jankto ostře proti bývalým koučům: Jeden mě nenechal hrát

Český fotbalista Jakub Jankto z Cagliari ve výskoku pro míč v utkání proti...

Rozjel se slušně. Bývalý fotbalový reprezentant a záložník Jakub Jankto se po konci kariéry rozmluvil o bývalých trenérech. A volil pořádně ostrá slova. „Nejhorší byl jednoznačně Davide Nicola, ten...

19. března 2026  14:28

Děsivé zranění na Anfieldu. Útočník si o reklamní panel roztrhl palec

Nizozemský útočník Noa Lang z Galatasaraye je odnášen na nosítkách poté, co si...

Držel se za palec pravé ruky a křičel bolestí. Když se pak na své zranění podíval, omdléval, až mu na obličej museli nasadit kyslíkovou masku. Noa Lang, nizozemský fotbalista Galatasaray Istanbul,...

19. března 2026  13:30

Chorý s Provodem před baráží: Šulc má v sobě klíčový faktor, Koubek je pan stratég

Tomáš Chorý a Lukáš Provod při setkání s médii na začátku reprezentačního srazu.

Než se pustil do odpovědi o novém trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, přerušil ho vedle sedící Tomáš Chorý a v žertu zašeptal do mikrofonu: „Dobře si rozmysli, co teď řekneš.“ Jeho...

19. března 2026  11:05,  aktualizováno  12:14

Lewandowski má rekord. Výsledek ale neodpovídá realitě, říká kouč Newcastlu

Kouč Newcastlu Eddie Howe během utkání s Barcelonou.

Do středečního večera byl posledním anglickým trenérem, který se představil na slavném Camp Nou, Gary Neville, jenž si v únoru 2016 s Valencií odvezl v poháru výprask 0:7. O poznání lepší dojem...

19. března 2026  11:40

