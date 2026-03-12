ONLINE: Sigma - Mohuč, domácí vstupují do osmifinále Konferenční ligy

Autor: ,
Sledujeme online   20:15
Díky postupu na poslední chvíli a obětavému výkonu proti švýcarskému Lausanne rozehrávají fotbalisté olomoucké Sigmy osmifinále Konferenční ligy. Na Andrově stadionu hostí v úvodním duelu německou Mohuč. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Trénink fotbalistů Olomouce před zápasem s Mohučí v Konferenční lize. | foto: ČTK

Sigma je překvapením celé soutěže.

Nejdřív díky souhře výsledků na poslední chvíli prolezla ze základní fáze, kde skončila na 24. místě a vyfasovala nejvýše postaveného soupeře – švýcarské Lausanne.

Poté, co doma remizovala 1:1, se její šance snížily, jenže v odvetě zvítězila 2:1 a slavila další senzační postup.

Do osmifinále s bundesligovou Mohučí, velkým favoritem na postup do čtvrtfinále, posílá trenér Tomáš Janotka následující sestavu: Koutný – Spáčil, Malý, Sláma – Hadaš, Baráth, Beran, Ghali – Růsek, Kliment, Šturm.

Olomouc má za sebou čtyři soutěžní vítězství v řadě, naposledy si poradila 2:1 s Jabloncem a v lize už je pátá.

Mohuč v základní fázi Konferenční ligy skončila na sedmém místě, v domácí soutěži se jí ale nedaří, je jedinou příčku nad barážovým umístěním a to jen díky lepšímu skóre.

Konferenční liga
12. 3. 2026 21:00
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : Mohuč Mohuč 0:0 (-:-)
Sestavy:
Koutný – Spáčil, Malý, Sláma – Hadaš, Baráth, Beran, Ghali – Růsek, Šturm – Kliment (C).
Sestavy:
Batz – Kohr (C), Posch, Potulski – da Costa, Nebel, Sano, Bøving, Mwene – Tietz, Silas.
Náhradníci:
Stoppen, Hruška – Siegl, Šíp, Slavíček, Drábek, Mikulenka, Jalovičor, Jásir, Janošek, Dolžnikov.
Náhradníci:
Rieß, Babatz – Leitsch, I Čä-song, Sieb, Maloney, Veratschnig, Kawasaki, Widmer, Moreno Fell, Gleiber, Weiper.

Rozhodčí: Al-Emara – Valjakka, Lamppu (FIN)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
SK Sigma Olomouc vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
12.3. 21:00
  • 5.55
  • 3.66
  • 1.69
NK Celje vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
12.3. 21:00
  • 4.91
  • 4.20
  • 1.66
Fiorentina vs. Raków Čenstochová //www.idnes.cz/sport
12.3. 21:00
  • 1.96
  • 3.44
  • 4.16
Crystal Palace vs. AEK Larnaka //www.idnes.cz/sport
12.3. 21:00
  • 1.24
  • 5.99
  • 13.50
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 6 5 1 0 11:5 16
2. Raków ČenstochováRaków 6 4 2 0 9:2 14
3. AEK AtényAEK Atény 6 4 1 1 14:7 13
4. AC Sparta PrahaSparta 6 4 1 1 10:3 13
5. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 4 1 1 13:7 13
6. Šachtar DoněckŠachtar 6 4 1 1 10:5 13
7. MohučMohuč 6 4 1 1 7:3 13
8. AEK LarnakaLarnaka 6 3 3 0 7:1 12
9. FC Lausanne-SportLausanne 6 3 2 1 6:3 11
10. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 1 2 11:6 10
11. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 6 3 1 2 12:8 10
12. SamsunsporSamsunspor 6 3 1 2 10:6 10
13. NK CeljeCelje 6 3 1 2 8:7 10
14. AZ AlkmaarAlkmaar 6 3 1 2 7:7 10
15. FiorentinaFiorentina 6 3 0 3 8:5 9
16. HNK RijekaRijeka 6 2 3 1 5:2 9
17. Jagiellonia BělostokBělostok 6 2 3 1 5:4 9
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 6 2 2 2 5:4 8
19. Noah ArmavirFC Noah 6 2 2 2 6:7 8
20. KF DritaDrita 6 2 2 2 4:8 8
21. Kuopion PalloseuraKuopio 6 1 4 1 6:5 7
22. Škendija TetovoŠkendija 6 2 1 3 4:5 7
23. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 1 3 8:10 7
24. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 2 1 3 7:9 7
25. Universitatea CraiovaU Craiova 6 2 1 3 6:8 7
26. Lincoln Red ImpsLincoln 6 2 1 3 7:15 7
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 6 2 0 4 9:9 6
28. Legia VaršavaLegia 6 2 0 4 8:8 6
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 2 0 4 5:9 6
30. BreidablikBreidablik 6 1 2 3 6:11 5
31. Shamrock RoversShamrock 6 1 1 4 7:13 4
32. BK HäckenHäcken 6 0 3 3 5:8 3
33. Hamrun Spartan FCHamrun 6 1 0 5 4:11 3
34. Shelbourne FCShelbourne 6 0 2 4 0:7 2
35. Aberdeen FCAberdeen 6 0 2 4 3:14 2
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 6 0 1 5 3:14 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

ONLINE: Sigma - Mohuč, domácí vstupují do osmifinále Konferenční ligy

Sledujeme online
Trénink fotbalistů Olomouce před zápasem s Mohučí v Konferenční lize.

Díky postupu na poslední chvíli a obětavému výkonu proti švýcarskému Lausanne rozehrávají fotbalisté olomoucké Sigmy osmifinále Konferenční ligy. Na Andrově stadionu hostí v úvodním duelu německou...

12. března 2026  20:15

ONLINE: Alkmaar - Sparta 1:1, z dorážky srovnal Vojta, hosty drží Surovčík

Sledujeme online
Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanští fotbalisté se na startu druhé půle dočkali. V úvodním osmifinále Konferenční ligy srovnává v nizozemském Alkmaaru na 1:1 útočník Vojta, který měl velkou příležitost i v první půli. V té se...

12. března 2026  20:14

Trump zase otočil: Írán je v USA vítán, ale MS by se raději zúčastnit neměl

Prezident Donald Trump podle scénáře vylosoval USA.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že íránský fotbalový tým je na letním mistrovství světa vítán, ale pro jeho vlastní bezpeční není vhodné, aby se turnaje spolupořádaného USA zúčastnil. Ve...

12. března 2026  17:41

Fyzioterapeut Slavie, který nakopl Kuchtu, vyvázne bez trestu. Není totiž členem FAČR

Předzápasová show v Edenu, který hostí 316. pražské derby mezi Slavií a Spartou.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) nemůže potrestat fyzioterapeuta Daniela Bergera ze Slavie za nakopnutí sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu při poločasové...

12. března 2026  17:32

79 sekund a dresy fuč. Teď Teplice získaly za vánoční sadu evropské ocenění

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Když fotbalové Teplice na sklonku roku nadělily fanouškům speciální dresy v podobě vánočních svetrů, vyprodaly se za pouhou minutu a 19 sekund. Nejrychleji v historii klubu! Teď si účastník první...

12. března 2026  17:03

Jen 10 minut ve vedení, 16 inkasovaných gólů a Anglie v Lize mistrů trpí. Únavou?

Zklamaný trenér Manchesteru City Pep Guardiola v zápase s Realem Madrid.

Třeba to byla jen náhoda. Anebo spíš důrazné varování? Zástupci nejbohatší soutěže světa se po úvodní sadě osmifinálových zápasů fotbalové Ligy mistrů každopádně sbírají z mrákot. Šest zápasů, šest...

12. března 2026  16:18

Že mám občas růžové brýle? Chci chránit hráče. Janotka o Evropě, tlaku i trenéřině

Premium
Trenér Olomouce Tomáš Janotka sleduje zápas proti Bohemians.

Loni ještě občas našel čas, aby si za olomoucký tým Mighty Ducks zahrál Superligu malého fotbalu. I teď by si Tomáš Janotka pro zábavu kopl rád, ale kdy? „Nestíhám. Na začátku dubna začíná sezona,...

12. března 2026

Patnáct penalt, patnáct gólů. Chramosta je neomylný, o sérii Chorého ale nepřemýšlí

Jablonečtí fotbalisté se radují z trefy Jana Chramosty z pokutového kopu.

Nejen slávista Tomáš Chorý, ale také Jan Chramosta z Jablonce dokáže být při penaltách v první fotbalové lize neomylný. Zkušený útočník dosud z pokutového kopu skóroval patnáctkrát v řadě, naposledy...

12. března 2026  14:54

Když pálí pan podceňovaný. Valverde vsítil první hattrick a Real žasl: Je to vzorový lídr

Federico Valverde z Realu Madrid slaví gól proti Manchesteru City v osmifinále...

Že chyběl obávaný útočník Kylian Mbappé? Nevadí! Zastoupil ho přitom fotbalista, který nevstřelil v žádném zápase Ligy mistrů víc než jeden gól. Až do středečního večera. „Každý sní o takovém...

12. března 2026  13:13

Zraněný Šulc vynechá také úvod osmifinále Evropské ligy. Stihne reprezentaci?

Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.

Zraněný český fotbalista Pavel Šulc nenastoupí za fotbalisty Lyonu ani ve večerním úvodním utkání osmifinále Evropské ligy na stadionu Celty Vigo. Francouzský klub o tom informoval na svém webu, kde...

12. března 2026  13:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Říkali mu nový Kane, Parrott se ale dlouho hledal. Teď je hrozbou pro Spartu i repre

Premium
Irský útočník Troy Parrott v barvách nizozemského Alkmaaru.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Vzhledem k tomu, za jaké kluby nastupoval, nepřekvapí, že dosud neměl šanci zahrát si v Česku. Teď se tam však útočník Troy Parrott, hvězda nizozemského Alkmaaru a irské fotbalové reprezentace,...

12. března 2026

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

12. března 2026  10:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.