ONLINE: Mohuč - Sigma, hosté hrají o postup. Povede se jim zápas v Německu?

Sigma doma uhrála slibný výsledek a díky šancím v závěru mohla do odvety v německé Mohuči přivézt i náskok.
Domácí bundesligový tým, který je v tabulce domácí nejvyšší soutěže třináctý, je však jasným favoritem na postup.
ONLINE: Mohuč – Sigma Olomouc
Utkání osmifinále Konferenční ligy sledujeme minutu po minutě
Sigma je překvapením soutěže. Do osmifinále prošla poté, co se na poslední chvíli kvalifikovala z posledního postupového místa základní části. V předkole play off narazila na švýcarské Lausanne, které skončilo deváté, a po výsledcích 1:1 a 2:1 postoupila.
Do osmifinálové odvety jde v následující sestavě: Koutný – Hadaš, Spáčil, Malý, Sláma – Šturm, Beran, Baráth, Ghali – Růsek, Kliment.
Mohuč skončila v základní fázi sedmá a prošla rovnou mezi nejlepších šestnáct týmů. Vítěz dvojzápasu se utká s úspěšnějším z dvojice chorvatská Rijeka a francouzský Štrasburk.
Batz – da Costa, Posch, Kohr – Widmer (C), Nebel, Sano, I Čä-song, Mwene – Tietz, Weiper.
Rieß, Babatz – Leitsch, Sieb, Bøving, Maloney, Veratschnig, Kawasaki, Moreno Fell, Gleiber, Potulski.
Stoppen, Hruška – Abdoulaye Sylla, Siegl, Šíp, Slavíček, Drábek, Mikulenka, Jalovičor, Jásir, Janošek, Dolžnikov.
Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (LVA)