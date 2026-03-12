ONLINE: Alkmaar - Sparta, poprvé na jaře hraje Panák, v sestavě i Kuol, Irving, Sonne

Sparťanský kouč Brian Priske poslal do zápasu sestavu: Surovčík - Ševínský, Panák, Zelený - Sonne, Irving, Kairinen, Ryneš - Kuol, Vojta, Haraslín.
Překvapením je nasazení stopera Panáka, který nehrál od listopadu, a nahrazuje zraněného Vydru. Proti nedělnímu derby hraje Sonne místo Kadeřábka, v útoku je Kuol místo Mercada a Irving místo Mannsverka.
V domácí sestavě chybí český útočník Matěj Šín, který je připraven na lavici.
Sparta má za sebou krušný týden.
Nejdřív vypadla z domácího poháru na penalty s Mladou Boleslaví, o víkendu pak dostala tvrdou ránu v derby se Slavií a po výsledku 1:3 má pravděpodobně po nadějích i v české lize.
Jak daleko dojde v Evropě?
Alkmaar je sice podle bookmakerů v domácím zápase favoritem, nicméně Sparta si po čtvrtém místě v základní fázi na postup do čtvrtfinále věří.
Soupeř z města nedaleko Amsterdamu je v nizozemské lize šestý, naposledy padl v Eindhovenu 1:2, předtím však postoupil do finále domácího poháru přes Telstar. V základní fázi Konferenční ligy skončil na čtrnáctém místě.
Sledujte zápas Sparty proti Alkmaaru v Konferenční lize zdarma. Díky Pecka.TV
Největší útočnou hrozbou bude irský reprezentační útočník Troy Parrott, jenž ale v pohárech neskóroval už od předkol.
Sparta přijela do Nizozemska bez útočníka Albiona Rrahmaniho a zraněného Patrika Vydry. Naopak s sebou vzala gólmana Petera Vindahla, jenž však k dispozici není. Dlouhodobě mimo jsou Sörensen, Eneme a Kofod Andersen.