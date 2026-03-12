ONLINE: Alkmaar - Sparta, poprvé na jaře hraje Panák, v sestavě i Kuol, Irving, Sonne

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku - Poprvé od prosince vstupují sparťanští fotbalisté do utkání v evropských pohárech. V úvodním duelu osmifinále Konferenční ligy hrají v nizozemském Alkmaaru a usilují o výhodný výsledek do domácí odvety. Zápas sledujte v podrobné online reportáži od 18:45.

Trénink fotbalistů Sparty před osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem. | foto: Štěpán Ťalský, iDNES.cz

Sparťanský kouč Brian Priske poslal do zápasu sestavu: Surovčík - Ševínský, Panák, Zelený - Sonne, Irving, Kairinen, Ryneš - Kuol, Vojta, Haraslín.

Překvapením je nasazení stopera Panáka, který nehrál od listopadu, a nahrazuje zraněného Vydru. Proti nedělnímu derby hraje Sonne místo Kadeřábka, v útoku je Kuol místo Mercada a Irving místo Mannsverka.

V domácí sestavě chybí český útočník Matěj Šín, který je připraven na lavici.

Sparta má za sebou krušný týden.

Nejdřív vypadla z domácího poháru na penalty s Mladou Boleslaví, o víkendu pak dostala tvrdou ránu v derby se Slavií a po výsledku 1:3 má pravděpodobně po nadějích i v české lize.

Jak daleko dojde v Evropě?

Alkmaar je sice podle bookmakerů v domácím zápase favoritem, nicméně Sparta si po čtvrtém místě v základní fázi na postup do čtvrtfinále věří.

Soupeř z města nedaleko Amsterdamu je v nizozemské lize šestý, naposledy padl v Eindhovenu 1:2, předtím však postoupil do finále domácího poháru přes Telstar. V základní fázi Konferenční ligy skončil na čtrnáctém místě.

Sledujte zápas Sparty proti Alkmaaru v Konferenční lize zdarma. Díky Pecka.TV

Největší útočnou hrozbou bude irský reprezentační útočník Troy Parrott, jenž ale v pohárech neskóroval už od předkol.

Sparta přijela do Nizozemska bez útočníka Albiona Rrahmaniho a zraněného Patrika Vydry. Naopak s sebou vzala gólmana Petera Vindahla, jenž však k dispozici není. Dlouhodobě mimo jsou Sörensen, Eneme a Kofod Andersen.

Konferenční liga
12. 3. 2026 18:45
AZ Alkmaar AZ Alkmaar : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 6 5 1 0 11:5 16
2. Raków ČenstochováRaków 6 4 2 0 9:2 14
3. AEK AtényAEK Atény 6 4 1 1 14:7 13
4. AC Sparta PrahaSparta 6 4 1 1 10:3 13
5. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 4 1 1 13:7 13
6. Šachtar DoněckŠachtar 6 4 1 1 10:5 13
7. MohučMohuč 6 4 1 1 7:3 13
8. AEK LarnakaLarnaka 6 3 3 0 7:1 12
9. FC Lausanne-SportLausanne 6 3 2 1 6:3 11
10. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 1 2 11:6 10
11. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 6 3 1 2 12:8 10
12. SamsunsporSamsunspor 6 3 1 2 10:6 10
13. NK CeljeCelje 6 3 1 2 8:7 10
14. AZ AlkmaarAlkmaar 6 3 1 2 7:7 10
15. FiorentinaFiorentina 6 3 0 3 8:5 9
16. HNK RijekaRijeka 6 2 3 1 5:2 9
17. Jagiellonia BělostokBělostok 6 2 3 1 5:4 9
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 6 2 2 2 5:4 8
19. Noah ArmavirFC Noah 6 2 2 2 6:7 8
20. KF DritaDrita 6 2 2 2 4:8 8
21. Kuopion PalloseuraKuopio 6 1 4 1 6:5 7
22. Škendija TetovoŠkendija 6 2 1 3 4:5 7
23. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 1 3 8:10 7
24. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 2 1 3 7:9 7
25. Universitatea CraiovaU Craiova 6 2 1 3 6:8 7
26. Lincoln Red ImpsLincoln 6 2 1 3 7:15 7
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 6 2 0 4 9:9 6
28. Legia VaršavaLegia 6 2 0 4 8:8 6
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 2 0 4 5:9 6
30. BreidablikBreidablik 6 1 2 3 6:11 5
31. Shamrock RoversShamrock 6 1 1 4 7:13 4
32. BK HäckenHäcken 6 0 3 3 5:8 3
33. Hamrun Spartan FCHamrun 6 1 0 5 4:11 3
34. Shelbourne FCShelbourne 6 0 2 4 0:7 2
35. Aberdeen FCAberdeen 6 0 2 4 3:14 2
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 6 0 1 5 3:14 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

