Musíme být lepší, skóre je milostivé, uznal Priske. Doufá v kouzelnou noc na Letné

Štěpán Ťalský
  22:05
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku - Několikrát v průběhu druhé půle jen frustrovaně rozhodil rukama, když jeho svěřenci zase odevzdali soupeři míč dlouhým nákopem a pokračovali v pasivním herním projevu. „Ten zápas se mi nelíbil. V některých fázích to nebylo špatné, ale celkově musíme být lepší,“ řekl kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske po porážce 1:2 s Alkmaarem.
Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům po utkání v Alkmaaru.

Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům po utkání v Alkmaaru. | foto: Reuters

Troy Parrott z Alkmaaru (9) střílí svůj druhý gól proti Spartě.
Sparťanští fotbalisté po porážce 1:2 v Alkmaaru.
Radost sparťanských fotbalistů z gólu v Alkmaaru.
Mees de Wit z Alkmaaru a Oliver Sonne (vlevo) ze Sparty.
24 fotografií

Po porážce, která je pro Spartu milostivá a dává jí určitou naději do odvety.

Alkmaar byl aktivnější, měl nespočet šancí, z nichž hodně pochytal gólman Jakub Surovčík, dvakrát pak zvonila branková konstrukce.

„Nepamatuju zápas, kde měl soupeř tolik šancí. Ale není to jen o obraně, problém byl i v útoku, kde jsme nedokázali pořádně udržet balon,“ popsal Priske.

Souhlasíte, že výsledek 1:2 je milostivý?
Určitě. Podržel nás brankář a udržel naše šance do odvety. Víme, že evropské noci na Letné umí být kouzelné. Čekám úplně jiný zápas a lepší výkon týmu. Bude to těžké, ale musíme využít tohohle hratelného výsledku, i když se těžko kouše. Nemáme co ztratit, musíme do toho jít naplno.

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

O poločase jste dvakrát střídal a změnil jste rozestavení na formaci se třemi záložníky, což odnesl Panák, kterého nahradil Mannsverk. Co jste tím zamýšlel?
Bylo za tím víc věcí. Předně chci říct, že si Panák tohle střídání nezasloužil, byl dobrý, takže to bylo složité rozhodnutí. Ale potřebovali jsme něco změnit v obraně i v útoku. Chtěli jsme mít víc hráčů v záloze, být kompaktnější a víc držet balon, což se nám zpočátku dařilo, ale pak naše intenzita upadla.

Proč?
Nevím. Prvních 10 až 15 minut nám ta změna pomohla, hráli jsme dobrý fotbal, vyrovnali jsme, ale pak jsme zase začali mít problémy. Uškodilo nám i to, že jsme neměli tolik možností na lavičce, takže Ševínský musel dohrávat zraněný a Sonne na křídle. Přesto jsme byli kousek od dobrého výsledku, i když jsme samozřejmě přijeli pro výhru a pro lepší výkon.

Překvapil vás soupeř něčím?
Ani ne, hráli, jak jsem čekal. Je to dobrý tým, mají mladé hráče, atraktivní herní styl a hodně energie. Hráli tak jako v uplynulých týdnech, které jsme si analyzovali.

Sparťanští fotbalisté po porážce 1:2 v Alkmaaru.

Zmínil jste zranění, už v první půli střídal Ryneš. Co mu je?
Ještě nevím, v tuhle chvíli je na dopingové kontrole. Vím, že cítil lýtko nebo achillovku, s čímž měl v minulých týdnech problémy. Uvidíme, stejně tak jako se Ševínským. Máme několik hráčů, kteří mají nějaké šrámy, ale to je prostě fotbal.

V základu dostal šanci Kuol, ale opět nepřesvědčil, což se u něj opakuje často.
Nevím, jestli se to opakuje, ale rozhodně jsem od něj čekal víc. Má dovednosti, ukázal je, už dal v pohárech i gól, ale tenhle zápas se mu nepovedl. Stále je mladý, musí se poučit a zlepšit se i na základě této zkušenosti.

Kdo naopak pochvalu zaslouží, je brankář Surovčík, že?
Sami jste to viděli. Že jsme dostali jen dva góly, je jeho zásluha. Byl opravdu dobrý.

Obdržené branky mu vyčítat nelze, souhlasíte?
Rozhodně, musíme se tam především podívat na určité aspekty naší obranné hry.

Sparta - Slovácko. Vyhrajte vstupenky na ligový zápas na Letnou

Nezvažujete, že byste z něj udělal jedničku, až se vrátí Vindahl? A jak na tom vůbec dánský gólman je?
Pořád se zotavuje ze zranění, ale doufám, že se vrátí brzo. A co se týče pozice jedničky, jsem především rád, že mám dva skvělé brankáře.

Ještě před odvetou vás čeká ligový zápas se Slováckem. Jak složité bude přepnout na jinou soutěž?
Nebude to náročné jenom na hlavu, ale také fyzicky. Máme pár zraněných, někteří hráči jsou unavení, ale přesně v takových momentech potřebujeme, aby se předvedli a dostali ze sebe maximum. Čekají nás dva domácí zápasy a musíme ukázat nejenom kvalitu, ale také mentalitu. Není to jen na mně, ale také na hráčích v kabině.

Priske opět o Feyenoordu

Na závěr tiskové konference, když se vyčerpala témata čtvrtečního zápasu, ještě jeden z místních novinářů zpovídal Priskeho ohledně angažmá ve Feyenoordu, kde Priske skončil jen po několika měsících.

Přijde vám práce v Česku lehčí?
Neřekl bych, je to stejná práce. Samozřejmě mediální pozornost či tlak fanoušků můžou být odlišné, ale pořád je to fotbal. Pořád jsem ve velkém klubu, kde jsou velká očekávání. Nejenom na výsledky, ale také na předvedenou hru.

Jak jste si užil návrat?
Byl dobrý, ale nebyl jsem tady kvůli Nizozemsku, nýbrž kvůli Spartě, u které chci aby předvedla co nejlepší výkon a postoupila. Vůbec neřeším, kde hrajeme.

Proč jste se v létě rozhodl pro návrat do Česka?
Z různých důvodů. Když jsem skončil, měl jsem různé možnosti, ale nakonec jsem si řekl, že mám se Spartou dobrý vztah, je to kvalitní klub a místo, kde cítím, že můžu dělat práci, v níž jsem dobrý. A Česká republika je zároveň dobré místo na žití a Praha je krásné město. Takže podobné aspekty mi to ulehčily.

K Feyenoordu se moc nevyjadřujete. Proč?
Nemám potřebu o tom mluvit. Myslím, že jsem byl upřímný ohledně toho, jak to dopadlo. Bylo to náročné, ale co se stalo, stalo se. Nemám potřebu vysvětlovat, co přesně se pokazilo. Vím, co se stalo, jsem vděčný za příležitost i zkušenost, ale už jsem se posunul. Život, nejenom ten fotbalový, je dlouhý.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Kompletní los
Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 6 5 1 0 11:5 16
2. Raków ČenstochováRaków 6 4 2 0 9:2 14
3. AEK AtényAEK Atény 6 4 1 1 14:7 13
4. AC Sparta PrahaSparta 6 4 1 1 10:3 13
5. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 4 1 1 13:7 13
6. Šachtar DoněckŠachtar 6 4 1 1 10:5 13
7. MohučMohuč 6 4 1 1 7:3 13
8. AEK LarnakaLarnaka 6 3 3 0 7:1 12
9. FC Lausanne-SportLausanne 6 3 2 1 6:3 11
10. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 1 2 11:6 10
11. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 6 3 1 2 12:8 10
12. SamsunsporSamsunspor 6 3 1 2 10:6 10
13. NK CeljeCelje 6 3 1 2 8:7 10
14. AZ AlkmaarAlkmaar 6 3 1 2 7:7 10
15. FiorentinaFiorentina 6 3 0 3 8:5 9
16. HNK RijekaRijeka 6 2 3 1 5:2 9
17. Jagiellonia BělostokBělostok 6 2 3 1 5:4 9
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 6 2 2 2 5:4 8
19. Noah ArmavirFC Noah 6 2 2 2 6:7 8
20. KF DritaDrita 6 2 2 2 4:8 8
21. Kuopion PalloseuraKuopio 6 1 4 1 6:5 7
22. Škendija TetovoŠkendija 6 2 1 3 4:5 7
23. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 1 3 8:10 7
24. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 2 1 3 7:9 7
25. Universitatea CraiovaU Craiova 6 2 1 3 6:8 7
26. Lincoln Red ImpsLincoln 6 2 1 3 7:15 7
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 6 2 0 4 9:9 6
28. Legia VaršavaLegia 6 2 0 4 8:8 6
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 2 0 4 5:9 6
30. BreidablikBreidablik 6 1 2 3 6:11 5
31. Shamrock RoversShamrock 6 1 1 4 7:13 4
32. BK HäckenHäcken 6 0 3 3 5:8 3
33. Hamrun Spartan FCHamrun 6 1 0 5 4:11 3
34. Shelbourne FCShelbourne 6 0 2 4 0:7 2
35. Aberdeen FCAberdeen 6 0 2 4 3:14 2
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 6 0 1 5 3:14 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

ONLINE: Sigma - Mohuč 0:0, domácí zachránil ofsajd, pak je drží Koutný

Sledujeme online
Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a...

Díky postupu na poslední chvíli a obětavému výkonu proti švýcarskému Lausanne rozehrávají fotbalisté olomoucké Sigmy osmifinále Konferenční ligy. Na Andrově stadionu hostí v úvodním duelu německou...

12. března 2026  22:16

Musíme být lepší, skóre je milostivé, uznal Priske. Doufá v kouzelnou noc na Letné

Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům po utkání v Alkmaaru.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Několikrát v průběhu druhé půle jen frustrovaně rozhodil rukama, když jeho svěřenci zase odevzdali soupeři míč dlouhým nákopem a pokračovali v pasivním herním projevu. „Ten zápas se mi nelíbil. V...

12. března 2026  22:05

Šachtar Doněck na úvod osmifinále Konferenční ligy vyhrál v Poznani

Luis Palma (uprostřed) z Lechu Poznaň a Mikael Ishak (vlevo z Šachtaru.

Fotbalisté Šachtaru Doněck v úvodním osmifinále Konferenční ligy vyhráli v Poznani 3:1. Postupující narazí na Alkmaar, nebo Spartu. Rijeka na vlastním hřišti podlehla Štrasburku 1:2. Postupující ve...

12. března 2026  21:40

Vitík byl u remízy Boloně s AS Řím, Emery slavil stou výhru na lavičce Aston Villy

Jhon Lucumi z Boloni a Robinio Vaz z AS Řím.

Fotbalisté Boloně v úvodním osmifinále Evropské ligy remizovali na svém hřišti 1:1 s AS Řím. Střídající domácí obránce Martin Vitík odehrál závěr utkání. Přemožitel Plzně z 1. kola play off...

12. března 2026  21:13,  aktualizováno  21:17

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

12. března 2026  20:28,  aktualizováno  20:43

Trump zase otočil: Írán je v USA vítán, ale MS by se raději zúčastnit neměl

Prezident Donald Trump podle scénáře vylosoval USA.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že íránský fotbalový tým je na letním mistrovství světa vítán, ale pro jeho vlastní bezpeční není vhodné, aby se turnaje spolupořádaného USA zúčastnil. Ve...

12. března 2026  17:41

Fyzioterapeut Slavie, který nakopl Kuchtu, vyvázne bez trestu. Není totiž členem FAČR

Předzápasová show v Edenu, který hostí 316. pražské derby mezi Slavií a Spartou.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) nemůže potrestat fyzioterapeuta Daniela Bergera ze Slavie za nakopnutí sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu při poločasové...

12. března 2026  17:32

79 sekund a dresy fuč. Teď Teplice získaly za vánoční sadu evropské ocenění

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Když fotbalové Teplice na sklonku roku nadělily fanouškům speciální dresy v podobě vánočních svetrů, vyprodaly se za pouhou minutu a 19 sekund. Nejrychleji v historii klubu! Teď si účastník první...

12. března 2026  17:03

Jen 10 minut ve vedení, 16 inkasovaných gólů a Anglie v Lize mistrů trpí. Únavou?

Zklamaný trenér Manchesteru City Pep Guardiola v zápase s Realem Madrid.

Třeba to byla jen náhoda. Anebo spíš důrazné varování? Zástupci nejbohatší soutěže světa se po úvodní sadě osmifinálových zápasů fotbalové Ligy mistrů každopádně sbírají z mrákot. Šest zápasů, šest...

12. března 2026  16:18

Že mám občas růžové brýle? Chci chránit hráče. Janotka o Evropě, tlaku i trenéřině

Premium
Trenér Olomouce Tomáš Janotka sleduje zápas proti Bohemians.

Loni ještě občas našel čas, aby si za olomoucký tým Mighty Ducks zahrál Superligu malého fotbalu. I teď by si Tomáš Janotka pro zábavu kopl rád, ale kdy? „Nestíhám. Na začátku dubna začíná sezona,...

12. března 2026

Patnáct penalt, patnáct gólů. Chramosta je neomylný, o sérii Chorého ale nepřemýšlí

Jablonečtí fotbalisté se radují z trefy Jana Chramosty z pokutového kopu.

Nejen slávista Tomáš Chorý, ale také Jan Chramosta z Jablonce dokáže být při penaltách v první fotbalové lize neomylný. Zkušený útočník dosud z pokutového kopu skóroval patnáctkrát v řadě, naposledy...

12. března 2026  14:54

Když pálí pan podceňovaný. Valverde vsítil první hattrick a Real žasl: Je to vzorový lídr

Federico Valverde z Realu Madrid slaví gól proti Manchesteru City v osmifinále...

Že chyběl obávaný útočník Kylian Mbappé? Nevadí! Zastoupil ho přitom fotbalista, který nevstřelil v žádném zápase Ligy mistrů víc než jeden gól. Až do středečního večera. „Každý sní o takovém...

12. března 2026  13:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.