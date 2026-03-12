Musíme být lepší, skóre je milostivé, uznal Priske. Doufá v kouzelnou noc na Letné

Po porážce, která je pro Spartu milostivá a dává jí určitou naději do odvety.
Alkmaar byl aktivnější, měl nespočet šancí, z nichž hodně pochytal gólman Jakub Surovčík, dvakrát pak zvonila branková konstrukce.
„Nepamatuju zápas, kde měl soupeř tolik šancí. Ale není to jen o obraně, problém byl i v útoku, kde jsme nedokázali pořádně udržet balon,“ popsal Priske.
Souhlasíte, že výsledek 1:2 je milostivý?
Určitě. Podržel nás brankář a udržel naše šance do odvety. Víme, že evropské noci na Letné umí být kouzelné. Čekám úplně jiný zápas a lepší výkon týmu. Bude to těžké, ale musíme využít tohohle hratelného výsledku, i když se těžko kouše. Nemáme co ztratit, musíme do toho jít naplno.
O poločase jste dvakrát střídal a změnil jste rozestavení na formaci se třemi záložníky, což odnesl Panák, kterého nahradil Mannsverk. Co jste tím zamýšlel?
Bylo za tím víc věcí. Předně chci říct, že si Panák tohle střídání nezasloužil, byl dobrý, takže to bylo složité rozhodnutí. Ale potřebovali jsme něco změnit v obraně i v útoku. Chtěli jsme mít víc hráčů v záloze, být kompaktnější a víc držet balon, což se nám zpočátku dařilo, ale pak naše intenzita upadla.
Proč?
Nevím. Prvních 10 až 15 minut nám ta změna pomohla, hráli jsme dobrý fotbal, vyrovnali jsme, ale pak jsme zase začali mít problémy. Uškodilo nám i to, že jsme neměli tolik možností na lavičce, takže Ševínský musel dohrávat zraněný a Sonne na křídle. Přesto jsme byli kousek od dobrého výsledku, i když jsme samozřejmě přijeli pro výhru a pro lepší výkon.
Překvapil vás soupeř něčím?
Ani ne, hráli, jak jsem čekal. Je to dobrý tým, mají mladé hráče, atraktivní herní styl a hodně energie. Hráli tak jako v uplynulých týdnech, které jsme si analyzovali.
Zmínil jste zranění, už v první půli střídal Ryneš. Co mu je?
Ještě nevím, v tuhle chvíli je na dopingové kontrole. Vím, že cítil lýtko nebo achillovku, s čímž měl v minulých týdnech problémy. Uvidíme, stejně tak jako se Ševínským. Máme několik hráčů, kteří mají nějaké šrámy, ale to je prostě fotbal.
V základu dostal šanci Kuol, ale opět nepřesvědčil, což se u něj opakuje často.
Nevím, jestli se to opakuje, ale rozhodně jsem od něj čekal víc. Má dovednosti, ukázal je, už dal v pohárech i gól, ale tenhle zápas se mu nepovedl. Stále je mladý, musí se poučit a zlepšit se i na základě této zkušenosti.
Kdo naopak pochvalu zaslouží, je brankář Surovčík, že?
Sami jste to viděli. Že jsme dostali jen dva góly, je jeho zásluha. Byl opravdu dobrý.
Obdržené branky mu vyčítat nelze, souhlasíte?
Rozhodně, musíme se tam především podívat na určité aspekty naší obranné hry.
Nezvažujete, že byste z něj udělal jedničku, až se vrátí Vindahl? A jak na tom vůbec dánský gólman je?
Pořád se zotavuje ze zranění, ale doufám, že se vrátí brzo. A co se týče pozice jedničky, jsem především rád, že mám dva skvělé brankáře.
Ještě před odvetou vás čeká ligový zápas se Slováckem. Jak složité bude přepnout na jinou soutěž?
Nebude to náročné jenom na hlavu, ale také fyzicky. Máme pár zraněných, někteří hráči jsou unavení, ale přesně v takových momentech potřebujeme, aby se předvedli a dostali ze sebe maximum. Čekají nás dva domácí zápasy a musíme ukázat nejenom kvalitu, ale také mentalitu. Není to jen na mně, ale také na hráčích v kabině.
Priske opět o Feyenoordu
Na závěr tiskové konference, když se vyčerpala témata čtvrtečního zápasu, ještě jeden z místních novinářů zpovídal Priskeho ohledně angažmá ve Feyenoordu, kde Priske skončil jen po několika měsících.
Přijde vám práce v Česku lehčí?
Jak jste si užil návrat?
Proč jste se v létě rozhodl pro návrat do Česka?
K Feyenoordu se moc nevyjadřujete. Proč?