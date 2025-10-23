Raków? Vidím progres. Může jít o rozhodující zápas, varuje olomoucký kouč

Poslední detaily doladěny. Olomoučtí fotbalisté se ve středu poctivě připravili na zápas Evropské konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová. Polský soupeř se do skupinové fáze kvalifikoval bez problémů s jedinou porážkou doma od izraelského týmu Maccabi Haifa. Kromě Haify ve třech předkolech vyřadil také Žilinu a bulharský Arda Kardžali. V lize se však polský mistr ze sezony 2022/2023 trápí. Po jedenácti kolech je na jedenáctém místě s náskokem pouhých čtyř bodů na sestupové pozice.

Hráči Sigmy Olomouc trénují na hřišti před zápasem s Rakówem Čenstochová. | foto: Peřina LuděkČTK

Trenér Sigmy Tomáš Janotka přesto nabádá k ostražitosti: „Úvod sezony se jim nepovedl, ale v posledních zápasech vidím progres. Do Konferenční ligy postoupili bez komplikací a určitě v ní chtějí být úspěšní.“

Kvality soupeře si je domácí kouč vědom. „Raków je silný tým, což prokazuje prakticky od postupu do polské ligy, ale očekávám vyrovnaný duel. Klíčovým faktorem může být domácí prostředí a první vstřelený gól,“ vykládá Janotka.

Kouč Rakówa Marek Papszun upozorňuje na intenzivní styl hry Sigmy, kterým se Olomoučané dozajista budou prezentovat. Papszunův protějšek zase nejvyšší sílu soupeře vnímá v kombinační hře a dominanci na míči.

„Po ztrátě míče ale můžou být zranitelní,“ pozoruje Janotka. Z olomoucké soupisky mají zkušenosti s polským fotbalem Tomáš Huk a Tihomir Kostadinov, kteří v létě přišli z týmu Piast Gliwice. „Zápasy s Rakówem byly vždycky vyrovnané. Ne atraktivní, ale hodně soubojové, to očekávám i tentokrát,“ zamýšlí se Kostadinov.

Oba týmy se utkaly v lednu letošního roku v přátelském utkání. Raków tenkrát vyhrál 3:2. „Byl to oboustranně kvalitní zápas. Rukopis soupeřova trenéra se příliš nemění a hráče si pamatujeme. Ověřili jsme si, že proti nim můžeme hrát,“ vzpomíná Janotka.

Hlavně Poláky nepodcenit! Kluby investují, liga roste, upozorňuje Kostadinov

Šéf střídačky soupeře má po vzájemné zkušenosti odlišná očekávání. „V lednu to byl velmi dynamický a intenzivní zápas, ale Olomouc od té doby změnila rozestavení, navíc to byl přátelák. Ve čtvrtek očekávám jiný zápas,“ říká Papszun.

Raków z posledních pěti ligových utkání prohrál jen jednou a i přes špatný úvod sezony se může pyšnit kvalitní defenzivou. Skóre 12:15 poukazuje spíše na slabší útok.

Domácí kouč ovšem varuje před šestým nejlepším střelcem minulého ročníku polské ligy Jonatanem Brunesem, o kterého se zajímala také pražská Slavia. „Nejvíce nás zaujala jeho náběhová činnost kolem stoperů. Umí se obtočit okolo bránícího hráče, čímž si v minulém zápase Konferenční ligy vynutil červenou kartu pro soupeře. Dokáže být pohotový,“ popisuje Janotka.

Papszun na druhou stranu vyzdvihl přínos olomouckého Ghaliho, který se ve víkendovém zápase proti Karviné gólově prosadil.

Kádr Hanáků je podle Janotky po zdravotní stránce konsolidovaný. Po zranění již druhý týden naplno trénuje záložník Spáčil. Kromě dlouhodobých absencí bude tým nadále postrádat Davida Tkáče. „Zranil se v tréninku v nevinném souboji a bohužel to odnesl přitahovač. To nás mrzí, jeho výkonnost šla nahoru a zabydlel se v sestavě,“ smutní.

Trenér Tomáš Janotka na tiskové konferenci před zápasem Sigma Olomouc - Raków Čenstochová.

Stále chybí také nejnovější posila Jásir, který byl podle slov olomouckého kouče blízko zápasové nominaci, ale trápí jej blíže nespecifikovaný zánět. Šetření některých hráčů s výhledem na ligové utkání však pro Janotku není téma. „K zápasu přistoupíme na sto procent,“ zdůrazňuje.

V minulém ročníku stačilo na postup ze základní části Konferenční ligy sedm bodů. Čtvrteční utkání tedy pro Sigmu po prohře s Fiorentinou vyznívá jako zásadní. Následně čekají na Olomouc venkovní duely proti Noahu a Lincolnu a domácí střetnutí s Celje a Lechem Poznaň. „S Rakówem to může být rozhodující zápas,“ připouští Janotka.

