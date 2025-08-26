Sparta míří na odvetu do Rigy bez pěti marodů. Kolik jí přinese případný postup?

Bez Asgera Sörensena, bez Adama Ševínského, bez Pavla Kadeřábka, bez Magnuse Kofoda Andersena i Eliase Cobbauta, který je mimo hru už delší dobru.
Naopak po pěti zápasech je zpátky Jaroslav Zelený. Ani jeho návrat však úplně neřeší kalamitní situaci mezi stopery, protože chyběl tři týdny. A Filip Panák nenastoupil od 19. července.
Nasadí je kouč Brian Priske do důležitého utkání?
|
Unavená Sparta a průšvih v obraně. S kým na odvetu do Rigy? Priske věří uzdraveným
K odvetě 4. předkola Konferenční ligy Sparta nastoupí nezvykle už ve středu, protože doma hraje i druhý tým z Rigy, konkurenční RFS. A podle pravidel UEFA se v jednom městě nesmí hrát dvě utkání v jeden den.
Riga FC minulý týden na Letné ukázal výbornou defenzivu a organizaci hry, za kterou stojí detailní práce slovenského kouče Adriána Guľy. Soupeř předvedl šikovné hráče i rychlý přechod do útoku. „Ale ve finální třetině hřiště se nám nedařilo,“ poukázal Guľa.
Pokud tohle lotyšský klub zlepší, může být Spartě i v chladné Rize horko.
Riga FC – Sparta
odveta play off Konferenční ligy
výkop: středa 18.45 (středoevropského času)
rozhodčí: Willy Delajod - Erwan Finjean, Valentin Evrard (všichni Francie)
první zápas: 0:2
Dostat se do pohárové soutěže číslo tři je pro sparťany beztak pořádná dřina. Dva protivníky už musela vyřadit, zbývá třetí. „Poslední krok je vždycky nejtěžší,“ říká kouč Priske.
Riga je nejsilnějším protivníkem, i proto spoluhráči děkovali útočníkovi Albionu Rrahmanimu, když dal minutu před koncem na 2:0. „Byla to úleva,“ prohodil kapitán Lukáš Haraslín.
Je to celkem šest zápasů, k tomu si od 19. července připočtete dalších šest duelů v české lize. Ve středu to bude pro sparťany dvanácté utkání v devětatřiceti dnech.
K tomu náročné cestování. Do kazachstánského Aktobe, do arménského Jerevenu, teď do Lotyšska. Celkem bezmála patnáct tisíc kilometrů v letadle.
O co hraje Sparta v Rize
Peníze a bonusy v Konferenční lize
účast v základní fázi: 3,17 milionů eur (79,25 milionů korun)
Každý účastník základní fáze dostane bonusy z obou hodnotových pilířů: první určuje pořadí podle pětiletého koeficientu a síly televizního trhu, druhý pořadí podle desetiletého koeficientu. V minulé sezoně si Mladá Boleslav přišla na necelých 40 milionů korun, v případě Sparty by ta částka byla vyšší přibližně o deset až patnáct milionů.
I proto se nelze divit, že přibývají zranění. Když už zdravotní trable vyřadily i neunavitelného Pavla Kadeřábka, je to na pováženou.
Elias Cobbaut, Jaroslav Zelený, Asger Sörensen a naposled Adam Ševínský. Ti všichni jsou obětí šíleného programu. A to trenér Priske ještě hlídá, aby hráče nepřetěžoval. Výjimkou je jen Emmanuel Uchenna, který musí hrát pořád.
A ta všechna dřina kvůli „pár drobným“. Konferenční liga je suverénně nejhůře dotovanou soutěží Evropské fotbalové unie (UEFA).
Každý účastník základní části obdrží 3,17 milionu eur, v přepočtu necelých osmdesát milionů korun.
V Lize mistrů dostane Slavia 18,62 milionu eur, v přepočtu asi 465 milionu korun, v Evropské lize si Plzeň přijde na 108 milionů korun.
Podobné nízké to je v Konferenční lize s dalšími částkami: za výsledky, pořadí v tabulce i bonusy z hodnotových pilířů.
Loni Sparta jako účastník Ligy mistrů vydělala přibližně tři čtvrtě miliardy korun a to nepostoupila do vyřazovací fáze. Slavia, která v Evropské lize dopadla podobně, si přišla na víc než čtyři sta milionů korun.
Pokud se Sparta probojuje do Konferenční ligy a chce si vydělat alespoň stejné peníze jako Slavia v uplynulé sezoně, musela by vyhrát všech šest zápasů základní fáze a poté postoupit až do finále, které se příští rok v květnu uskuteční v Lipsku.
Když středeční odvetu sparťané nezvládnou, pohárový podzim se jich týkat nebude. A jako bolestné po vyřazení v play off obdrží jen 750 tisíc eur, asi 18,75 milionů korun.