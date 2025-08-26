Sparta míří na odvetu do Rigy bez pěti marodů. Kolik jí přinese případný postup?

Miloslav Novák
  10:55
Sparťanští fotbalisté se naposledy v létě vydávají za poháry. Jestli jejich cesty po Evropě budou pokračovat i od října do konce podzimu, rozhodne středeční souboj v Rize. Do Lotyšska odletěli s dvoubrankovým náskokem bez několika důležitých hráčů, kteří v posledních dnech utrpěli zranění.

Jan Kuchta (zcela vlevo) posílá míč do brány Rigy. | foto: Reuters

Bez Asgera Sörensena, bez Adama Ševínského, bez Pavla Kadeřábka, bez Magnuse Kofoda Andersena i Eliase Cobbauta, který je mimo hru už delší dobru.

Naopak po pěti zápasech je zpátky Jaroslav Zelený. Ani jeho návrat však úplně neřeší kalamitní situaci mezi stopery, protože chyběl tři týdny. A Filip Panák nenastoupil od 19. července.

Nasadí je kouč Brian Priske do důležitého utkání?

Unavená Sparta a průšvih v obraně. S kým na odvetu do Rigy? Priske věří uzdraveným

K odvetě 4. předkola Konferenční ligy Sparta nastoupí nezvykle už ve středu, protože doma hraje i druhý tým z Rigy, konkurenční RFS. A podle pravidel UEFA se v jednom městě nesmí hrát dvě utkání v jeden den.

Riga FC minulý týden na Letné ukázal výbornou defenzivu a organizaci hry, za kterou stojí detailní práce slovenského kouče Adriána Guľy. Soupeř předvedl šikovné hráče i rychlý přechod do útoku. „Ale ve finální třetině hřiště se nám nedařilo,“ poukázal Guľa.

Pokud tohle lotyšský klub zlepší, může být Spartě i v chladné Rize horko.

Riga FC – Sparta

odveta play off Konferenční ligy

výkop: středa 18.45 (středoevropského času)

rozhodčí: Willy Delajod - Erwan Finjean, Valentin Evrard (všichni Francie)

první zápas: 0:2

Dostat se do pohárové soutěže číslo tři je pro sparťany beztak pořádná dřina. Dva protivníky už musela vyřadit, zbývá třetí. „Poslední krok je vždycky nejtěžší,“ říká kouč Priske.

Riga je nejsilnějším protivníkem, i proto spoluhráči děkovali útočníkovi Albionu Rrahmanimu, když dal minutu před koncem na 2:0. „Byla to úleva,“ prohodil kapitán Lukáš Haraslín.

Je to celkem šest zápasů, k tomu si od 19. července připočtete dalších šest duelů v české lize. Ve středu to bude pro sparťany dvanácté utkání v devětatřiceti dnech.

K tomu náročné cestování. Do kazachstánského Aktobe, do arménského Jerevenu, teď do Lotyšska. Celkem bezmála patnáct tisíc kilometrů v letadle.

O co hraje Sparta v Rize

Peníze a bonusy v Konferenční lize

účast v základní fázi: 3,17 milionů eur (79,25 milionů korun)
výhra v základní fázi: 400 tisíc eur (10 milionů korun)
remíza v základní fázi: 133 tisíc eur (3,325 milionu korun)
umístění v základní fázi: 1. místo - 1,008 milionu eur )25 milionů korun)
... 15. místo 616 tisíc eur (15,4 milionu korun)
... 36. místo 28 tisíc eur (700 tisíc korun)
bonus za 1. až 8. místo: 400 tisíc eur (10 milionů korun)
bonus za 9. až 16 místo: 200 tisíc eur (5 milionů korun)
1. kolo play off: 200 tisíc eur (5 milionů korun)
osmifinále: 800 tisíc eur (20 milionů korun)
čtvrtfinále: 1,3 milionu eur (32,5 milionu korun)
semifinále: 2,5 milionu eur (62,5 milionu korun)
finále: 4 miliony eur (100 milionů korun)
vítěz: 3 miliony eur (75 milionů korun)

Každý účastník základní fáze dostane bonusy z obou hodnotových pilířů: první určuje pořadí podle pětiletého koeficientu a síly televizního trhu, druhý pořadí podle desetiletého koeficientu. V minulé sezoně si Mladá Boleslav přišla na necelých 40 milionů korun, v případě Sparty by ta částka byla vyšší přibližně o deset až patnáct milionů.

I proto se nelze divit, že přibývají zranění. Když už zdravotní trable vyřadily i neunavitelného Pavla Kadeřábka, je to na pováženou.

Elias Cobbaut, Jaroslav Zelený, Asger Sörensen a naposled Adam Ševínský. Ti všichni jsou obětí šíleného programu. A to trenér Priske ještě hlídá, aby hráče nepřetěžoval. Výjimkou je jen Emmanuel Uchenna, který musí hrát pořád.

A ta všechna dřina kvůli „pár drobným“. Konferenční liga je suverénně nejhůře dotovanou soutěží Evropské fotbalové unie (UEFA).

Každý účastník základní části obdrží 3,17 milionu eur, v přepočtu necelých osmdesát milionů korun.

V Lize mistrů dostane Slavia 18,62 milionu eur, v přepočtu asi 465 milionu korun, v Evropské lize si Plzeň přijde na 108 milionů korun.

Podobné nízké to je v Konferenční lize s dalšími částkami: za výsledky, pořadí v tabulce i bonusy z hodnotových pilířů.

Loni Sparta jako účastník Ligy mistrů vydělala přibližně tři čtvrtě miliardy korun a to nepostoupila do vyřazovací fáze. Slavia, která v Evropské lize dopadla podobně, si přišla na víc než čtyři sta milionů korun.

Pokud se Sparta probojuje do Konferenční ligy a chce si vydělat alespoň stejné peníze jako Slavia v uplynulé sezoně, musela by vyhrát všech šest zápasů základní fáze a poté postoupit až do finále, které se příští rok v květnu uskuteční v Lipsku.

Když středeční odvetu sparťané nezvládnou, pohárový podzim se jich týkat nebude. A jako bolestné po vyřazení v play off obdrží jen 750 tisíc eur, asi 18,75 milionů korun.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

Play-off

Riga FC vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
27.8. 18:45
  • 3.96
  • 4.15
  • 1.82
Omonia Nikósie vs. RZ Pellets Wolfsberger AC //www.idnes.cz/sport
28.8. 18:00
  • 1.84
  • 3.96
  • 3.75
Fredrikstad FK vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
28.8. 18:00
  • 6.76
  • 4.83
  • 1.41
Noah Armavir vs. Olimpija Lublaň //www.idnes.cz/sport
28.8. 18:00
  • 1.73
  • 4.04
  • 4.19
Besiktas Istanbul vs. FC Lausanne-Sport //www.idnes.cz/sport
28.8. 19:00
  • 1.38
  • 4.91
  • 7.38
Rapid Vídeň vs. ETO FC Győr //www.idnes.cz/sport
28.8. 19:00
  • 1.42
  • 4.72
  • 6.71
RFS Riga vs. Hamrun Spartan FC //www.idnes.cz/sport
28.8. 19:00
  • 1.66
  • 3.92
  • 4.79
CFR Kluž vs. BK Häcken //www.idnes.cz/sport
28.8. 19:30
  • 2.07
  • 4.03
  • 3.02
AZ Alkmaar vs. Levski Sofia //www.idnes.cz/sport
28.8. 19:30
  • 1.38
  • 4.85
  • 7.58
Universitatea Craiova vs. Basaksehir //www.idnes.cz/sport
28.8. 19:30
  • 2.81
  • 3.48
  • 2.36
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Play-off

Kompletní los

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi odchází do Legie, Zafeiris už je v Řecku

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

Sparta míří na odvetu do Rigy bez pěti marodů. Kolik jí přinese případný postup?

Sparťanští fotbalisté se naposledy v létě vydávají za poháry. Jestli jejich cesty po Evropě budou pokračovat i od října do konce podzimu, rozhodne středeční souboj v Rize. Do Lotyšska odletěli s...

26. srpna 2025  10:55

Jeho finta Baníku nevyšla. Překvapení z fotbalu mizí, je tabulkový, mrzí Otepku

Fotbalisté ostravského Baníku se v duelu se Slováckem pokusili napodobit kulišárnu příbramským hráčů Martina Čupra a Rudolfa Otepky z před 20 let. Čupr tehdy na značce rohového kopu lehce posunul míč...

26. srpna 2025

Trápení trvá. Slovácko dál čeká na první venkovní ligové vítězství tohoto roku

Ne, není to zdaleka jejich nejdelší šňůra prvoligových zápasů bez venkovního vítězství. Mezi lety 2006 až 2009, kdy na dvě sezony vypadli z nejvyšší soutěže, táhli fotbalisté Slovácka sérii 19...

26. srpna 2025  8:19

Newcastle - Liverpool 2:3, mistra zachránil Ngumoha, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Liverpoolu zvládli druhé kolo anglické Premier League proti Newcastlu. V prvním venkovním utkání sezony si na přelomu první a druhé půle zajistili vedení, následně ale domácí vyrovnali,...

25. srpna 2025  20:50,  aktualizováno  23:19

Krasniqi opouští Spartu. Kosovský útočník míří na hostování do Legie Varšava

Spartu opouští útočník Ermal Krasniqi. Kosovský fotbalista zamířil na roční hostování do Legie Varšava, polský celek má navíc opci na případný přestup.

25. srpna 2025  22:14

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi odchází do Legie, Zafeiris už je v Řecku

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

25. srpna 2025  20:58

Unavená Sparta a průšvih v obraně. S kým na odvetu do Rigy? Priske věří uzdraveným

Není zvyklý cokoli vzdávat. Tentokrát ale neměl na výběr. Zpracoval balon, odehrál a rukama naznačil mlýnek. Hotovo. Když si pak sparťanský obránce Pavel Kadeřábek sednul na zem a chytil se za zadní...

25. srpna 2025

Debut v základu i první výhra. Frýdek pak hecoval: Takové výkony musíme předvádět

Poprvé od února, po šesti měsících a šestnácti dnech, se záložník Christian Frýdek objevil na hřišti od první minuty. Odbyl si tak premiéru v základní sestavě fotbalistů ostravského Baníku, kam v...

25. srpna 2025  14:36

Dovolil si vystřídat syna. Bellinghamův otec se pohádal s ředitelem klubu

Porušil nepsaná pravidla. „Překročil červenou čáru,“ píše německý deník Bild. Mark Bellingham, otec známých fotbalových bratrů Bellinghamových, se po zápase Dortmundu na St. Pauli (3:3) pohádal se...

25. srpna 2025  14:35

Jak se chystají šampioni. Slavia se ladí na Ligu mistrů, bude ale soupeřům stačit?

Našlapaný Eden, parádní chorea, vášnivá atmosféra, po gólech světelná show do tmy. Čtyři výhry v šesti kolech, v kolonce porážek nula. Zdánlivě celkem navoněný je začátek sezony pro fotbalového...

25. srpna 2025  13:33

Preciadův zákrok prošel i u komise sudích. Bezohledné kopnutí, ne surová hra, řekla

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš ani videoasistent Jan Petřík nechybovali, když nedělní utkání 6. kola první ligy nechali dohrát sparťana Ángela Preciada. V souboji o míč nešetrně zasáhl do holeně...

25. srpna 2025  12:17

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Měl zájem o Sigmu Olomouc, spekulovalo se o jeho zapojení v Plzni. Český miliardář Karel Pražák, majitel hokejové Sparty, nakonec ve fotbalové lize kupuje Pardubice. Skupina Kaprain získala přibližně...

25. srpna 2025  11:30

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.