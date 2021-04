Tři pohárové životy a malá šance na Evropskou ligu. Co přinese nová soutěž?

Vznik nového poháru číslo 3 oznámila UEFA v prosinci 2018, v následujícím roce představila jeho název „Konferenční liga“. Tuto zprávu jste nejspíš zaznamenali stejně jako informaci, že do soutěže budou v příští sezoně automaticky zařazeny i dva české kluby. Znáte však detaily nového projektu?

Konferenční liga bude v systému evropských pohárových soutěží tou nejnižší. Jak doposud propadávaly týmy vyřazené z elitní Ligy mistrů - ať už v předkolech nebo na třetích místech základních skupin - do Evropské ligy, tak nově budou „odpadlíci“ z ní přesunuti o další patro níž do ligy konferenční.

V praxi to znamená, že mistrovské týmy mimo elitní ligy budou mít v pohárech „tři životy.“ Pokud neuspějí v boji o Ligu mistrů (od druhého kvalifikačního kola dále), dostanou další šanci v předkole Evropské ligy jako dosud. A pokud budou vyřazeny i tam, přesunou se dál do Konferenční ligy.

Její skupinovou fázi bude hrát 32 týmů stejně jako v Evropské lize, u níž se tato hlavní fáze scvrkne z dosavadních 48. Novinkou bude rovněž nasazování do play off. Vítězové skupin Evropské ligy postoupí přímo do osmifinále, kdežto celky na druhých pozicích se o místo v něm utkají s týmy, které skončily třetí v Lize mistrů. A v Konferenční lize to bude podobné - až na to, že druzí z jejích skupin se utkají s třetími z Evropské ligy.

Cílem UEFA bylo zjevně rozšířit počet klubů ve skupinách evropských pohárů, aby se jejich pole tolik neprotřídilo už v předkolech. Zároveň chtěla dát kontinentální federace celkům z fotbalově slabších zemí šanci postupovat dál než v Evropské lize, kde zpravila nestačily na kvalitu účastníků z elitních soutěží.

Nasazení českých klubů do evropských pohárů SEZONA 2021/22 Mistr

2. předkolo Ligy mistrů (pokud si vítěz aktuálního ročníku LM zajistí postup do LM přes domácí soutěž, český šampion se posune jako v předchozích letech rovnou do 3. předkola) Vicemistr

2. předkolo Ligy mistrů Vítěz poháru

3. předkolo Evropské ligy třetí a čtvrtý tým ligy

2. předkolo Konferenční ligy SEZONA 2022/23

Mistr

2. předkolo Ligy mistrů druhý, třetí tým ligy a vítěz poháru

2. předkolo Konferenční ligy

Jenže zároveň se tak z dosud všem otevřené Evropské ligy stává takřka výlučný klub. Pro kluby ze zemí od 16. místa žebříčku koeficientů níž je de facto jedinou šancí na účast v ní vyhrát mistrovský titul a pak sem „spadnout“ z Ligy mistrů.

Ligoví vicemistři i třeba vítězové národních pohárů mají v tomto ohledu smůlu a musí se smířit s pozicí v Konferenční lize. Česko to pozná už v přespříští pohárové sezoně - v té příští ještě půjde do Evropské ligy vítěz tuzemského poháru a můžou se sem zařadit v případě neúspěchu i dva účastníci předkol Ligy mistrů. Poté už bude mít šanci jen mistr. Další možností hrát Evropskou ligu je jen celkový triumf v té konferenční.

Bude i v Konferenční lize možnost narazit na atraktivní soky z těch nejlepších lig?

Ano, z Anglie sem bude zařazen sedmý tým ligové tabulky, protože domácí ligový pohár o víkendu vyhrál Manchester City, jenž má už jistotu Ligy mistrů.

Ze Španělska, Německa a Itálie bude hrát třetí evropskou soutěž šestý tým tabulky (případně sedmý, pokud i tam domácí pohár vyhraje celek, který se kvalifikuje do lepší evropské soutěže, což je pravděpodobné). Podle současného stavu by tak Konferenční ligu nejspíš hrály Tottenham, Villarreal, Mönchengladbach a AS Řím, takže zajímavá jména se tu najdou. Otázkou samozřejmě je, jak vážně budou až třetí evropskou pohárovou soutěž brát.

Finále premiérového ročníku se na konci května příštího roku uskuteční v nedávno postavené aréně v albánské Tiraně.