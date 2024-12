Co stačí Boleslavi k postupu? Jistota jen po výhře, pomáhá ale atraktivní formát

13:40

Schválně si tipněte, kolik čtvrtečních utkání závěrečného kola základní fáze Konferenční ligy bude jen tak do počtu, jinými slovy v nich ani jednomu ze soupeřů o nic nepůjde. Skutečně - neuvidíte žádný. Přitom při starém formátu, jenž týmy dělil do skupin, to loni v posledním dějství byly hned čtyři zápasy ze šestnácti. I toho můžou využít fotbalisté Mladé Boleslavi, kteří se v norském Molde porvou o postup do jarní vyřazovací části.