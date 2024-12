Zpátky tam, kde s Boleslaví začínal. Matějovský o vůli hrát poháry i na jaře

Navíc si může dát předčasný dárek k pátečním narozeninám, když o den dřív zvládne klíčovou bitvu s Molde na východním pobřeží královské země.

„Do Molde odlétáme s bojovnou a odhodlanou náladou. Když se to takhle vyvinulo, tak se chceme porvat o postup a udělat pro to maximum,“ pravil na letišti pro tiskovou agenturu ČTK.

Molde – Mladá Boleslav čtvrtek od 21 hodin ONLINE

V létě 2006 remizovala Mladá Boleslav v Oslu 2:2 a po domácím vítězství 3:1 postoupila dál. V základní fázi milionářské soutěže se nakonec nepředstavila, hrála však skupinu Poháru UEFA, kde například remizovala 0:0 s Paris St. Germain.

„Shodou okolností to byly moje úplně první zápasy v Evropě, i pro celou Boleslav. Tehdy to bylo dokonce o Ligu mistrů. Ale už je to hodně dlouho,“ řekl Matějovský.

Mladá Boleslav vstoupila do Konferenční ligy třemi porážkami, následně ale zdolala doma Betis Sevilla i Jagiellonii Bialystok a vrátila se do hry o postup. Ten vybojuje 24 týmů ze společné tabulky 36 mužstev.

Středočechům patří 22. příčka, stoprocentní jistotu play off jim dá pouze vítězství. Slušnou šanci ale mají i při remíze a dokonce i po porážce, byť značně menší.

„Pro spoustu kluků to bylo nové, trochu jsme se hledali. V momentě, kdy tomu už nikdo moc nevěřil, tak se povedly dva super výsledky. Díky tomu pořád žijeme,“ uvedl Matějovský.

V Molde se hraje na umělé trávě, kterou si boleslavští vyzkoušeli už ve 2. předkole na hřišti Transinvestu. V Litvě vyhráli 1:0. „Tam jsem kvůli zranění nebyl, ale co říkali kluci, tak tam ta umělka nebyla dobrá. V Molde by měla být kvalitnější,“ podotkl Matějovský.

„Jedna věc je obutí, ale když je to mokré nebo nakropené, tak je to výrazně rychlejší než přírodní tráva. Nejsou tam žádné drny, nerovnosti, takže když je na to tým zvyklý a je přesný, tak to může být nepříjemné. Výhoda to pro ně rozhodně je, ale nechceme takhle přemýšlet, musíme se nachystat a zápas zvládnout,“ dodal nejstarší hráč v historii Konferenční ligy.