Zákulisí výjezdu Sigmy: Třítýdenní práce, dohady s Němci i sanitka, líčí organizátor

Václav Havlíček
  19:04
Od našeho zpravodaje v Německu - Hlavní vlakové nádraží v Mohuči se zabarvilo do modra. A to nejen kvůli jedné dýmovnici. Do německého města přicestovalo vlakovým speciálem zhruba 750 fanoušků Sigmy, kteří od 18.45 podporují fotbalisty Olomouce v odvetě osmifinálové klání s místním klubem 1. FSV Mainz 05. Po své ose pak dorazilo dalších asi 400 olomouckých příznivců a šlo tak o největší fanouškovský výjezd Sigmy v evropských pohárech.

Zbyněk Müller (vlevo), hlavní organizátor vlakového výjezdu olomouckých fotbalových fanoušků do Mohuče | foto: SK Sigma Olomouc

Dvanáctihodinovou cestu vlakem na trase Olomouc - Mohuč si fanoušci Sigmy náležitě užili. „Fandilo, se zpívalo, trochu se popilo… Ale moc se nespalo,“ svěřuje se jeden z nich. Druhý přidává. „Jsem rád, že se to podařilo takto zorganizovat.“

Jak se tak velkolepá výprava chystá?

O tom v rozhovoru pro iDNES.cz mluví koordinátor olomouckých fanoušků Zbyněk Müller, který měl celou expedici na starost.

Fanoušci Sigmy jsou na místě! Do Mohuče přijeli speciálně vypraveným vlakem, aby podpořili hráče svého týmu v odvetě play off Konferenční ligy v německé Mohuči.

Václav Havlíček, iDNES.cz

19. března 2026 v 13:06, příspěvek archivován: 19. března 2026 v 18:46
V čem byla organizace „modro-bílého expresu“ nejtěžší?
Není vůbec jednoduché zorganizovat a vymyslet trasu pro takový speciální vlak. Nejtěžší bylo najít dopravce v Německu a domluvit s ním trasu, kterou se dojede do cíle. Chci pochválit České dráhy (ČD), odvedly kus práce. Víte, dá se v pohodě dojet do Berlína, Varšavy, ale na západ Německa? První varianta byla severem přes Drážďany. Jenomže se tam opravuje vlakový koridor, takže nemyslitelné. Pak se řešila cesta přes Cheb, nakonec jsme jeli přes Plzeň. Jenomže na části jižní trati zase není elektřina, takže musela jet dieselová lokomotiva.

Cesta nakonec v pohodě?
Cesta šla velmi dobře, až poslední úsek byl složitý kvůli výlukám. Kolem Frankfurt byl hustý provoz, museli jsme hodně stát a čekat. Nicméně měli jsme příslib, že dorazíme 10.45 a přijeli jsme v jedenáct. Takže úplně zlaté!

Fanoušci museli jet ve vagónech bez elektriky, respektive byla pouze v jednom z nich. Informace o nepříjemnosti navíc přišla den před odjezdem.
Není jednoduché si v Česku říct, že chci čtrnáct vagónů s elektřinou a vším. A ČD řeknou: Prosím, beze všeho. Tady máte padesát vagónů. Realita je taková, že v Česku bylo asi 25 dostupných vagónů. Z nich jsme poskládali čtrnáctivagónovou soupravu. Takže jiné vozy České dráhy nenašly. Musely by je stáhnout z řádné dopravy, odjinud. Ale to mají nasmlouvané s Ministerstvem dopravy, a kdyby stáhli vagóny z jiných tras, platí desetitisícové pokuty.

Prý i informace od ČD o vybavenosti vagónů k vám doputovaly pozdě.
Takhle… celou dobu jsme řešili, že s námi jednou vozíčkáři. Potřebovali jsme plošinu a speciální záchod. To by samozřejmě byly moderní vozy. Byl to ale problém. Pak se vozíčkáři ozvali, že si poradí, že je do vlaku zvedneme i s vozíkem a že na záchod zvládnout jít s doprovodem. Tak říkáme OK a ČD nechaly starší vozy. A nás nenapadlo, že tam není elektrika! Mysleli jsme si, že v dnešní době je to standard. Ale aspoň vznikaly vtipné příhody a hlášky: V Olomouci se ve středu prodal rekordní počet powerbank!

Co vás na zájezdu nejvíc překvapilo? A vyskytly se nějaké potíže?
No, obvykle jsme měli výjezdy o dvě stě lidech, takže pro mě byl trochu šok, že najednou řeším výjezd, kde je čtyřikrát víc lidí. Lidé, co nejezdí na výjezdy kolikrát neví, jak to chodí. Takže to byl trochu handicap. Cesta byla náročná, vždy se stanou drobnosti. V rezervačním systému bylo navíc kupéčko, takže lidi měli koupené místo, ale fakticky nebylo kde sedět. Nicméně schválně jsme nechávali rezervu, takže to bylo v pohodě. Jeden člověk měl po cestě zdravotní problémy, podotýkám, že nebyly spojené s alkoholem, volala se sanitka. Pak zase v jednom voze přestalo fungovat topení, museli jsme ho nahodit. Celkově složitá logistika.

Jak to?
Vlak se vyprodal a následně se zjistilo, že by byl požadavek na další kupé. Ale na jižní trase byl strop čtrnácti vagónů, protože zmiňovaná dieselová lokomotiva jich víc neutáhne. Řešilo se toho fakt hodně. Fanoušci vezli bubny, vlajky, chorea. Teď musíte řešit kam to dáte, když přijedete osm hodin před zápasem…

Čím byl vlakový výjezd nápad?
Původně můj. Když jsme se dostali do pohárů, chtěl jsem to uskutečnit. Viděl jsem, jak slávisté takhle jeli do Frankfurtu, baníkovci zase do Varšavy. My jsme takhle v roce 2012 a 2011 jeli na pohárové finále do Plzně a Jihlavy. A v podstatě jsme čekali na vhodný los. Ale neměli jsme kdy. Švédsko, Itálie, Arménie, Švýcarsko… To nešlo. Měl jsem vizi, že pokud bude Polsko, Rakousko, Maďarsko, tak jedeme. Ale los nepřál.

A nakonec Mohuč.
Vedení klubu mělo debatu s fanoušky. Seděl tam předseda Ondřej Navrátil, manažer Pavel Hapal, trenér Tomáš Janotka a já. A najednou jsem dostal slovo, což jsem nečekal. Tak jsem v nějaké euforii prohlásil, že pokud se postoupí přes Lausanne a los určí Mohuč, vypravíme vlak. Pak už couvnout nešlo! Po losu jsme udělali průzkum, jestli by o to byl zájem. A za dva dny mi skoro shořel telefon! Takže jsem věděl, že zájem bude obrovský. Proto mě nepřekvapilo, že se místa tak rychle prodala.

Takže nakonec dobře, že vyšla Mohuč a ne kyperská Larnaka.
Já se těšil na komorní výjezd a opalovačku! (směje se).

Jak dlouho jste po losu výjezd řešil?
Celé tři týdny. A bylo to úmorné. Trasu nám Němci potvrdili poměrně pozdě. Ještě v pátek nám psal německý dopravce, že se původní trasa zamítá. Někdo sice nadává, že jsou takové a makové vagony, ale fakt to není jenom tak.

Může výjezd přinést nové fanoušky ke stabilní návštěvě stadionu?
Může to být bod zlomu. Vnímám, že o Sigmu roste zájem. Přišly velké posily, víc se o Sigmě píše, mluví. Ale lidé na stadionu stále chybí. A teď… Kdyby nejel vlak, je tu tak 350 lidí. Přitom to vlakem není daleko, ale fakt si myslím, že osmdesát procent lidí si řeklo: Jo, výjezd, pojedeme všichni spolu, tak jedeme. S fanoušky se musí pracovat. Stejně jako musí hráči dobře hrát a lidé v klubu se starat, stejně tak se musí snažit samotní fanoušci v kotli. Aby ti lidi, co přišli, měli zážitek a chtěli přijít znovu.

