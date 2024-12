ONLINE: Boleslav - Jagiellonia, za hosty hraje Sáček, za domácí Sakala i John

Úřadující polští šampioni jsou bez porážky na třetím místě tabulky. Domácí potřebují bodovat, aby před posledním střetnutím v Molde měli postup ve svých rukou.

Mladá Boleslav vstoupila do soutěže porážkami na hřišti FC Noah, doma s Luganem a v Guimaraesi. V minulém kole ale zdolala na svém hřišti 2:1 favorizovaný Real Betis a vrátila se do hry o postup. Je na 30. místě ve společné tabulce 36 mužstev. V novém formátu projde do play off 24 celků, přímo do osmifinále se dostane nejlepší osmička.

ONLINE: Mladá Boleslav – Jagiellonia Bělostok utkání můžete sledovat minutu po minutě

Aktuálně šestý tým české ligy v neděli zvítězil 4:0 v Českých Budějovicích. Třemi góly po změně stran rozhodl brzy třiačtyřicetiletý kapitán Marek Matějovský.

Bělostok v úvodních kolech ztratil pouze za poslední remízu 3:3 na hřišti Celje. Předtím zvítězil v Kodani a doma zdolal Petrocub i Molde.

Třetí tým tabulky polské ligy neprohrál 18 soutěžních utkání v řadě, naposledy 14. září nestačil na Lech Poznaň.