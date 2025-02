Sáčkův Bialystok v Konferenční lize vyzve Cercle Bruggy. Pekhart půjde proti Molde

Konferenční liga se stejně jako ostatní evropské poháry hraje od této sezony v novém formátu, který začal společnou tabulkou všech 36 týmů ligové fáze. Postup si vybojovalo 24 celků, mezi které se nevešla Mladá Boleslav.

Los osmifinále Konferenční ligy Betis Sevilla – Guimaraes, Bialystok – Cercle Bruggy

Celje – Lugano

Panathinaikos – Fiorentina FC Kodaň – Chelsea

Molde – Legia Varšava

Pafos – Djurgaarden

Banja Luka – Rapid Vídeň.

Podle pořadí v tabulce byly týmy po ligové fázi předem nasazeny do pavouka, nejlepší osmička nemusela absolvovat úvodní kolo play off. Každý klub měl před dnešním losem na výběr pouze ze dvou již určených soupeřů. Pavouk je již nalosován až do finále.

Bialystok v úvodním kole play off vyřadil po dvou výhrách 3:1 srbský tým Bačka Topola, Sáček kvůli zranění čtvrteční odvetu nedohrál.

Při pátečním losu se Jagiellonia vyhnula polskému derby proti Legii, místo toho narazí na Cercle Bruggy. Belgické mužstvo obsadilo v ligové fázi osmé místo, v domácí soutěži se ale trápí a je až třinácté.

Legia má Molde co vracet, loni v úvodním kole vyřazovací fáze mu podlehla 2:3 a doma dokonce 0:3. Norský tým, který v posledním kole základní části porazil 4:3 Mladou Boleslav a prošel dál na úkor Středočechů, musel jako jediný ve čtvrtek do penaltového rozstřelu. Na hřišti Shamrocku byl z bílého bodu stoprocentní a postoupil navzdory tomu, že první zápas doma prohrál 0:1.

Los vyřazovací fáze Konferenční ligy.

V osmifinále je z 16 týmů celkem pět soupeřů Mladé Boleslavi z ligové fáze. Kromě Bialystoku zdolal český zástupce i Betis Sevilla, který čeká v osmifinále souboj s Guimaraesem. Rovněž Vitória v ligové fázi narazila na Mladou Boleslav, na rozdíl od španělského soka ji ale porazila.

Betis patří s londýnskou Chelsea k největším favoritům na zisk trofeje. Anglický velkoklub ovládl ligovou fázi bez ztráty bodu, přesto ho navzdory výhodné výchozí pozici čeká obtížný soupeř v podobě FC Kodaň. Chelsea dánské mužstvo už jednou v osmifinále vyřadila, před 14 lety to ale bylo v Lize mistrů. Další souboj velkých klubů nabídne dvojzápas Panathinaikos – Fiorentina.

Banja Luka vyřadila Olimpiji Lublaň a při premiérové účasti bosenského klubu ve vyřazovací fázi evropského poháru vybojovala i první postup. O další překvapení se pokusí proti Rapidu Vídeň.

Šanci na velký úspěch v podobě postupu do čtvrtfinále mají i další v evropském měřítku menší kluby. Osmifinálové dvojice utvořily kyperský Pafos s Djurgaardenem a slovinské Celje s Luganem. Ve švýcarském týmu působí český záložník Roman Macek, na soupisku pro Konferenční ligu se ale nevešel.