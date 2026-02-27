Koho do osmifinále? Sparta i Olomouc se dozví soupeře v Konferenční lize

Na výběr je vždy z dvojice. Sparťanští fotbalisté společně se Sigmou Olomouc čekají na soupeře v osmifinále Konferenční ligy. Losování nejlepších šestnácti týmů evropské pohárové soutěže číslo tři startuje ve 14 hodin.
Fotbalisté Olomouce oslavují úvodní branku v odvetném utkání Konferenční ligy...

Fotbalisté Olomouce oslavují úvodní branku v odvetném utkání Konferenční ligy na hřišti švýcarského Lausanne. | foto: ČTK

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...
Omar Janneh (Lausanne) slaví ve 35. minutě vyrovnávací gól na 1:1 v utkání...
(Vlevo) Omar Janneh (Lausanne) bojuje o míč s Abdoulayem Syllou z Olomouce...
Trenér Sigmy Tomáš Janotka promlouvá ke svým hráčům před odvetou předkola play...
Jde o poslední los aktuální pohárové sezony.

Složení pavouka bude jasné až do semifinále, z nějž vzejdou dva účastníci finálového zápasu v německém Lipsku.

Aktuální los určí rozřazení týmů do jednotlivých stran pavouka.

Sigma díky účasti v předkole play off, ve kterém vyřadila švýcarské Lausanne, už má svou část pavouka danou – připadne k ní buď německá Mohuč, nebo kyperská Larnaca.

Když Plzeň nemohla, Sigma pomohla. Jak český koeficient udrží desátou pozici?

Díky tomuto systému tedy Hanáci zároveň vědí, že by se až do případného finále neutkali s Fiorentinou, Crystal Palace, Lechem Poznaň nebo Rayem Vallecanem. Ti všichni už jsou na druhé straně pavouka.

Sparta může jakožto přímý postupující spadnout jak do té části, kde už je Sigma, nebo do té druhé.

Na straně s Olomoucí číhá na Spartu slovinské Celje, které stěží vyřadilo kosovskou Dritu, vedle pak postoupil přes arménský Noah nizozemský Alkmaar.

Zároveň je možné predikovat možné soupeře i pro případné čtvrtfinále – na Spartu by čekaly Lech Poznaň, Samsunspor, Šachtar, nebo Rayo Vallecano. To samé platí o Olomouci; kdyby zopakovala senzační postup, mohla by potkat Rijeku, Čenstochovou, nebo Štrasburk.

A pro fajnšmekry lze vyčíst, že kdyby mělo dojít na evropský souboj Sparta – Olomouc, bude to nejdříve v semifinále, či ve finále. I to záleží na tom, do jaké části pavouka los Spartu přiřadí.

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Los Evropské ligy: Šulc s Karabcem proti Celtě Vigo. Panathinaikos schytal Betis

Aktualizujeme
Pavel Šulc slaví se spoluhráči z Lyonu svůj gól do sítě Go Ahead Eagles.

Plzeňští přemožitelé z předkola play off Evropské ligy, řecký Panathinaikos, se v osmifinále utkají se španělským Realem Betis. Čeští zástupci Pavel Šulc a Adam Karabec vyzvou coby vítězové základní...

27. února 2026  13:30

Jsme zklamaní, ale i takové prohry nás posílí, věří plzeňský trenér Hyský

Martin Hyský na tiskové konferenci před odvetným duelem Evropské ligy proti...

Uznale mu podal ruku jeho slavný španělský protějšek Rafael Benítez, pak postupně obešel všechny své hráče snažil se je ukonejšit, povzbudit. Trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský tým k páté...

27. února 2026  13:23

Los Ligy mistrů: Další souboj Realu se City, Schick narazí na Arsenal

Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.

Popáté za sebou se ve vyřazovací části Ligy mistrů střetnou fotbalisté Realu Madrid s Manchesterem City. Loni to bylo v předkole play off, letos v osmifinále. Obhájce trofeje PSG jde na Chelsea,...

27. února 2026  12:28,  aktualizováno  13:16

Vitík slaví postup do osmifinále Evropské ligy, Lille rozhodlo až v prodloužení

Federico Bernardeschi z Boloni v souboji s Jónem Dagurem Thorsteinssonem...

Martin Vitík byl ve čtvrtek jediným českým fotbalistou, který slavil postup do osmifinále Evropské ligy. Boloňa porazila norský Brann Bergen stejně jako v prvním zápase 1:0. Dál jdou navzdory...

26. února 2026  23:47

Plzeň v Evropské lize 2026: soupeři, program a výsledky

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně zakončili své působení v Evropské lize 2025/26. Ligovou fázi soutěže zvládli impozantně. V osmi zápasech třikrát zvítězili a pětkrát remizovali, což jim vyneslo čtrnácté místo a...

27. listopadu 2025  22:45,  aktualizováno  26. 2. 23:41

