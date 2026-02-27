Koho do osmifinále? Sparta i Olomouc se dozví soupeře v Konferenční lize

Jde o poslední los aktuální pohárové sezony.
Složení pavouka bude jasné až do semifinále, z nějž vzejdou dva účastníci finálového zápasu v německém Lipsku.
Aktuální los určí rozřazení týmů do jednotlivých stran pavouka.
Sigma díky účasti v předkole play off, ve kterém vyřadila švýcarské Lausanne, už má svou část pavouka danou – připadne k ní buď německá Mohuč, nebo kyperská Larnaca.
Díky tomuto systému tedy Hanáci zároveň vědí, že by se až do případného finále neutkali s Fiorentinou, Crystal Palace, Lechem Poznaň nebo Rayem Vallecanem. Ti všichni už jsou na druhé straně pavouka.
Sparta může jakožto přímý postupující spadnout jak do té části, kde už je Sigma, nebo do té druhé.
Na straně s Olomoucí číhá na Spartu slovinské Celje, které stěží vyřadilo kosovskou Dritu, vedle pak postoupil přes arménský Noah nizozemský Alkmaar.
Zároveň je možné predikovat možné soupeře i pro případné čtvrtfinále – na Spartu by čekaly Lech Poznaň, Samsunspor, Šachtar, nebo Rayo Vallecano. To samé platí o Olomouci; kdyby zopakovala senzační postup, mohla by potkat Rijeku, Čenstochovou, nebo Štrasburk.
A pro fajnšmekry lze vyčíst, že kdyby mělo dojít na evropský souboj Sparta – Olomouc, bude to nejdříve v semifinále, či ve finále. I to záleží na tom, do jaké části pavouka los Spartu přiřadí.