Jablonec narazí na slavné Skoty, či Poláky, Hradec by v opravách čekal Panathinaikos

Aby se dostali do závěrečného předkola Konferenční ligy, musejí nejdřív jablonečtí fotbalisté vyřadit lotyšský celek RFS Riga. A pak? Těžká zkouška. Do osudí bojů o základní fázi se dostal i Hradec Králové, který by musel vypadnout s tureckým Besiktasem z kvalifikace o Evropskou ligu. Jací soupeři na ně čekají?
Už dopoledne zveřejnila evropská fotbalová unie UEFA menší skupiny, v rámci nichž se bude předkolo losovat.
Oba celky jsou v něm nenasazené, takže je čekají náročnější varianty soupeřů. A los může být pořádně krutý.
Případně vyřazenému Hradci hrozí například italská Atalanta, vítěz Evropské ligy v roce 2024, nebo německý Freiburg. V osudí je také řecký Panathinaikos nebo Šeriff Tiraspol z Moldavska.
Postupující Jablonec zase může potkat poraženého z dvojzápasu Jagiellonia – Rangers, dánskou Kodaň, belgický Anderlecht, polský Raków či nizozemský Ajax.
V případě vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy klub svou evropskou pouť skončí.
Los závěrečného předkola Konferenční ligy ve 14.00
možní soupeři Jablonce
poražený z utkání Jagiellonia (Polsko) – Rangers (Skotsko)
vítěz utkání FC Kodaň (Dánsko) – Debrecín (Maďarsko)
poražený z utkání Anderlech (Belgie) – PAOK Soluň (Řecko)
vítěz utkání Raków Čenstochová (Polsko) – Hammarby (Švédsko)
vítěz utkání Ajax Amsterdam (Nizozemsko) – Shelbourne (Irsko)
možní soupeři Hradce
Atalanta Bergamo (Itálie)
Freiburg (Německo)
vítěz utkání Panathinaikos (Řecko) – CSKA 1948 Sofie (Bulharsko)
vítěz utkání Rapid Vídeň (Rakousko) – Paide (Estonsko)
vítěz utkání Šeriff Tiraspol (Moldavsko) – St. Gallen (Švýcarsko)