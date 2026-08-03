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Jablonec narazí na slavné Skoty, či Poláky, Hradec by v opravách čekal Panathinaikos

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Aktualizujeme   13:50aktualizováno  14:20

Jablonečtí fotbalisté slaví gól Jana Chramosty. | foto: ČTK

Aby se dostali do závěrečného předkola Konferenční ligy, musejí nejdřív jablonečtí fotbalisté vyřadit lotyšský celek RFS Riga. A pak? Těžká zkouška. Do osudí bojů o základní fázi se dostal i Hradec Králové, který by musel vypadnout s tureckým Besiktasem z kvalifikace o Evropskou ligu. Jací soupeři na ně čekají?

Už dopoledne zveřejnila evropská fotbalová unie UEFA menší skupiny, v rámci nichž se bude předkolo losovat.

Oba celky jsou v něm nenasazené, takže je čekají náročnější varianty soupeřů. A los může být pořádně krutý.

Případně vyřazenému Hradci hrozí například italská Atalanta, vítěz Evropské ligy v roce 2024, nebo německý Freiburg. V osudí je také řecký Panathinaikos nebo Šeriff Tiraspol z Moldavska.

Postupující Jablonec zase může potkat poraženého z dvojzápasu Jagiellonia – Rangers, dánskou Kodaň, belgický Anderlecht, polský Raków či nizozemský Ajax.

V případě vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy klub svou evropskou pouť skončí.

Los závěrečného předkola Konferenční ligy ve 14.00

možní soupeři Jablonce
poražený z utkání Jagiellonia (Polsko) – Rangers (Skotsko)
vítěz utkání FC Kodaň (Dánsko) – Debrecín (Maďarsko)
poražený z utkání Anderlech (Belgie) – PAOK Soluň (Řecko)
vítěz utkání Raków Čenstochová (Polsko) – Hammarby (Švédsko)
vítěz utkání Ajax Amsterdam (Nizozemsko) – Shelbourne (Irsko)

možní soupeři Hradce
Atalanta Bergamo (Itálie)
Freiburg (Německo)
vítěz utkání Panathinaikos (Řecko) – CSKA 1948 Sofie (Bulharsko)
vítěz utkání Rapid Vídeň (Rakousko) – Paide (Estonsko)
vítěz utkání Šeriff Tiraspol (Moldavsko) – St. Gallen (Švýcarsko)

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3. předkolo

Shamrock Rovers vs. Egnatia Rrogozhinë //www.idnes.cz/sport
4.8. 21:00
  • 1.88
  • 3.49
  • 4.08
Larne vs. FC Iberia 1999 //www.idnes.cz/sport
4.8. 21:00
  • 3.21
  • 3.19
  • 2.26
Ferencváros vs. Górnik Zabrze //www.idnes.cz/sport
5.8. 20:15
  • 1.73
  • 3.76
  • 4.55
Kuopion Palloseura vs. Universitatea Craiova //www.idnes.cz/sport
6.8. 17:00
  • 3.48
  • 3.46
  • 2.04
Maccabi Tel Aviv vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 2.00
  • 3.39
  • 3.70
Jagiellonia Bělostok vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 3.05
  • 3.24
  • 2.32
Red Bull Salcburk vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.57
  • 4.18
  • 5.34
FC Hradec Králové vs. Besiktas Istanbul //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 4.08
  • 3.69
  • 1.90
KKS Lech Poznaň vs. KÍ Klaksvík //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.16
  • 7.73
  • 15.30
Lincoln Red Imps vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 5.44
  • 4.33
  • 1.54
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
0:3
Aston Villa
Aston Villa

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