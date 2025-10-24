Plivli jste nám do tváře, křičí Poláci. Jejich šampion se ztrapnil na Gibraltaru

I z hlavní televizní kamery bylo dobře vidět, jak se fandové polského šampiona v modrých dresech za bránou téměř do jednoho chytili za hlavu. Nechápali, co právě sledují. Nevěřili, že jejich tým padne s prťavým soupeřem z Gibraltaru. „Neexistuje žádné vysvětlení pro to, co jsme předvedli,“ hřímal dánský trenér Niels Frederiksen. Ostuda!
Lincoln Red Imps - Lech Poznaň 2:1.

Jedna z největších senzací Konferenční ligy. První vítězství gibraltarského týmu v hlavní fázi některého z evropských pohárů. Euforie a totální štěstí.

Když čtvrteční zápas skončil, všichni fotbalisté i trenéři domácích se seřadili pod světelnou tabulí, aby se společně vyfotili s výsledkem, který zvoní. Jako když atlet pokoří světový rekord.

Fotbalisté gibraltarského Lincolnu oslavují vítězství nad polskou Poznaní.

Zato Poláci? Zkroušení a zahanbení se gesty omlouvali stovkám fanoušků, kteří za nimi vážili náročnou cestu přes půl Evropy: „Podělali jsme to!“

Polský mistr, který se v létě postupně poroučel z kvalifikace Ligy mistrů i Evropské ligy, což částečně napravil úvodním pohárovým vítězstvím nad rakouským Rapidem, je zpátky v bodě nula.

„Plivli jste nám do tváře,“ zní drsná kritika polských novinářů. Nic horšího prý tamní klubový fotbal na evropské scéně nezažil.

Porážka s týmem plným poloprofesionálů je průšvih.

Své by o tom mohli vyprávět i čeští reprezentanti, kteří nedávno padli 1:2 na Faerských ostrovech. Ty se ale aspoň v posledních týdnech a měsících výrazně zvedly a svými výsledky udivují delší dobu.

Lincoln Red Imps, na domácí scéně historicky nejúspěšnější tým, však v rámci evropského klubového fotbalu stále patří do úplně jiné dimenze. V létě sice dokázal v předkolech vyřadit například arménský Noah, loňského přemožitele Mladé Boleslavi. Ale když začátkem října debutoval v hlavní fázi pohárů, od bosenského Mostaru schytal výprask 0:5.

Doma na Europa Point Stadium, kde je umělá tráva a zhruba dvou a půl tisícová kapacita, což pro start v Konferenční lize vyžaduje zvláštní výjimku UEFA, však tým španělského kouče Juana Bezarese šokoval.

Pozor si na ošidný duel bude muset dát i olomoucká Sigma, která se na Gibraltar vypraví v pátém kole soutěže začátkem prosince. Lech totiž utkání podle polských médií odevzdal. Už základní sestavou, v níž před důležitým nedělním šlágrem na Legii chyběly některé opory, dal prý najevo, že soupeře nebere vážně.

Chyba!

Fotbalisté gibraltarského Lincolnu střílí vítězný gól v utkání s polským Lechem Poznaň.

Když chorvatský obránce Toni Kolega obloučkem do vápna našel kolegu Rutjense, španělského obránce, který hlavou přehodil brankáře Mrozka, bylo to 2:1 pro domácí. Lech se na užším hřišti, než je obvyklé, prosadil pouze z penalty.

„Proti takovému soupeři musíme vyhrát bez ohledu na to, kde a na čem hrajeme. Je jedno, jestli je to umělá tráva, nebo cokoli jiného. Je jedno, jestli fouká vítr, nebo ne,“ soukal ze sebe hostující gólman, který měl v zápase kapitánskou pásku.

Vždyť na stadion Lechu s kapacitou přes 40 tisíc míst by se vešla celá populace Gibraltaru, i proto zrovna tenhle výsledek v záplavě všech čtvrtečních pohárových zápasů tolik vyniká.

Pro samotný Lincoln jde dost možná o největší vítězství od července 2016, kdy na jiném stadionu, pod opičí skálou na dohled letištní ranveje, senzačně skolil v premiéře trenéra Brendana Rodgerse skotský Celtic 1:0.

Mizerná kulisa v azylu i věčný boj se Španěly. Kde se vzal fotbalový Gibraltar?

Tehdy byl kapitánem trpaslíků jistý Roy Chipolina, jehož devatenáctiletý syn Lee seděl ve čtvrtek večer mezi náhradníky. Tam byl mimo jiné i čtyřiačtyřicetiletý útočník Lee Casciaro, bez kterého by snad žádný gibraltarský fotbalový příběh nebyl úplný.

Právě on, civilním povoláním policista, v létě před devíti lety jediným gólem o vítězství nad Celtikem rozhodl.

A právě on vstřelil ještě o rok dřív vůbec první gól reprezentace Gibraltaru v soutěžním utkání.

Lee Casciaro, ikona gibraltarského fotbalu. Ve 44 letech je stále aktivní.

Je také nejstarším střelcem v historii Ligy mistrů, pokud do ní započítáte i všechna její předkola, a předloni v březnu sebral Zlatanu Ibrahimovičovi rekord nejstaršího hráče v evropské kvalifikaci.

Ten už sice Casciarovi zase nepatří, protože mu ho o několik měsíců později vzal obránce Ildefons Lima z Andorry, nicméně gibraltarský nezmar si ho teoreticky klidně může vzít zase zpátky. Na konci září mu sice bylo čtyřiačtyřicet, ovšem v Lincolnu, kde vydržel celou kariéru, válí dál.

V aktuální sezoně naskočil v domácím poháru i v kvalifikaci Evropské ligy na hřišti portugalské Bragy. A ve čtvrtek byl součástí týmu, který senzačně seknul polského mistra.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
V italské lize na sestup, v Konferenční stoprocentní. Fiorentina vyhrála ve Vídni

Fiorentina vyhrála ve 2. kole fotbalové Konferenční ligy na hřišti Rapidu Vídeň 3:0 a potvrdila roli největšího favorita sázkových kanceláří. Dvojnásobný finalista této soutěže, který v prvním kole...

23. října 2025  22:20,  aktualizováno  24. 10.

