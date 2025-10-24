Plivli jste nám do tváře, křičí Poláci. Jejich šampion se ztrapnil na Gibraltaru

Lincoln Red Imps - Lech Poznaň 2:1.
Jedna z největších senzací Konferenční ligy. První vítězství gibraltarského týmu v hlavní fázi některého z evropských pohárů. Euforie a totální štěstí.
Když čtvrteční zápas skončil, všichni fotbalisté i trenéři domácích se seřadili pod světelnou tabulí, aby se společně vyfotili s výsledkem, který zvoní. Jako když atlet pokoří světový rekord.
Zato Poláci? Zkroušení a zahanbení se gesty omlouvali stovkám fanoušků, kteří za nimi vážili náročnou cestu přes půl Evropy: „Podělali jsme to!“
Polský mistr, který se v létě postupně poroučel z kvalifikace Ligy mistrů i Evropské ligy, což částečně napravil úvodním pohárovým vítězstvím nad rakouským Rapidem, je zpátky v bodě nula.
„Plivli jste nám do tváře,“ zní drsná kritika polských novinářů. Nic horšího prý tamní klubový fotbal na evropské scéně nezažil.
Porážka s týmem plným poloprofesionálů je průšvih.
Své by o tom mohli vyprávět i čeští reprezentanti, kteří nedávno padli 1:2 na Faerských ostrovech. Ty se ale aspoň v posledních týdnech a měsících výrazně zvedly a svými výsledky udivují delší dobu.
Lincoln Red Imps, na domácí scéně historicky nejúspěšnější tým, však v rámci evropského klubového fotbalu stále patří do úplně jiné dimenze. V létě sice dokázal v předkolech vyřadit například arménský Noah, loňského přemožitele Mladé Boleslavi. Ale když začátkem října debutoval v hlavní fázi pohárů, od bosenského Mostaru schytal výprask 0:5.
Doma na Europa Point Stadium, kde je umělá tráva a zhruba dvou a půl tisícová kapacita, což pro start v Konferenční lize vyžaduje zvláštní výjimku UEFA, však tým španělského kouče Juana Bezarese šokoval.
Pozor si na ošidný duel bude muset dát i olomoucká Sigma, která se na Gibraltar vypraví v pátém kole soutěže začátkem prosince. Lech totiž utkání podle polských médií odevzdal. Už základní sestavou, v níž před důležitým nedělním šlágrem na Legii chyběly některé opory, dal prý najevo, že soupeře nebere vážně.
Chyba!
Když chorvatský obránce Toni Kolega obloučkem do vápna našel kolegu Rutjense, španělského obránce, který hlavou přehodil brankáře Mrozka, bylo to 2:1 pro domácí. Lech se na užším hřišti, než je obvyklé, prosadil pouze z penalty.
„Proti takovému soupeři musíme vyhrát bez ohledu na to, kde a na čem hrajeme. Je jedno, jestli je to umělá tráva, nebo cokoli jiného. Je jedno, jestli fouká vítr, nebo ne,“ soukal ze sebe hostující gólman, který měl v zápase kapitánskou pásku.
Vždyť na stadion Lechu s kapacitou přes 40 tisíc míst by se vešla celá populace Gibraltaru, i proto zrovna tenhle výsledek v záplavě všech čtvrtečních pohárových zápasů tolik vyniká.
Pro samotný Lincoln jde dost možná o největší vítězství od července 2016, kdy na jiném stadionu, pod opičí skálou na dohled letištní ranveje, senzačně skolil v premiéře trenéra Brendana Rodgerse skotský Celtic 1:0.
Mizerná kulisa v azylu i věčný boj se Španěly. Kde se vzal fotbalový Gibraltar?
Tehdy byl kapitánem trpaslíků jistý Roy Chipolina, jehož devatenáctiletý syn Lee seděl ve čtvrtek večer mezi náhradníky. Tam byl mimo jiné i čtyřiačtyřicetiletý útočník Lee Casciaro, bez kterého by snad žádný gibraltarský fotbalový příběh nebyl úplný.
Právě on, civilním povoláním policista, v létě před devíti lety jediným gólem o vítězství nad Celtikem rozhodl.
A právě on vstřelil ještě o rok dřív vůbec první gól reprezentace Gibraltaru v soutěžním utkání.
Je také nejstarším střelcem v historii Ligy mistrů, pokud do ní započítáte i všechna její předkola, a předloni v březnu sebral Zlatanu Ibrahimovičovi rekord nejstaršího hráče v evropské kvalifikaci.
Ten už sice Casciarovi zase nepatří, protože mu ho o několik měsíců později vzal obránce Ildefons Lima z Andorry, nicméně gibraltarský nezmar si ho teoreticky klidně může vzít zase zpátky. Na konci září mu sice bylo čtyřiačtyřicet, ovšem v Lincolnu, kde vydržel celou kariéru, válí dál.
V aktuální sezoně naskočil v domácím poháru i v kvalifikaci Evropské ligy na hřišti portugalské Bragy. A ve čtvrtek byl součástí týmu, který senzačně seknul polského mistra.