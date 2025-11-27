ONLINE: Legia - Sparta, hosté s Preciadem i Kadeřábkem. Nechybí ani Haraslín

Miloslav Novák
Sledujeme online   19:49
Od našeho zpravodaje v Polsku - Sparťanští fotbalisté zatím venku v Konferenční lize zvítězili jen jednou ze čtyř pokusů. Napravit se to pokouší ve čtvrtém kole základní části ve studené Varšavě proti místní Legii. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Sparťané se procházejí po trávníku na stadionu Legie, kde před zápasem Konferenční ligy nemohli trénovat. | foto: www.sparta.cz

Obě mužstva usilují o vylepšení pozice v tabulce. Sparta je se čtyřmi body šestnáctá, její soupeř se třemi body pětadvacátý. Loni na postup mezi čtyřiadvaceti nejlepšími stačilo sedm bodů.

V první polovině základní části Sparta porazila 4:1 Shamrock Rovers, padla 0:1 v Rijece a remizovala 0:0 s Čenstochovou. Teď ji čeká další polský protivník.

Místo pro on-line

Sparťanský trenér Brian Priske do utkání posílá následující sestavu: Vindahl – Kadeřábek, Ševínský, Zelený – Preciado, Kairinen, Vydra, Ryneš – Birmančevič, Rrahmani, Haraslín.

Jeho svěřenci o víkendu přerušili třízápasovou sérii bez výhry, když porazili 2:1 Mladou Boleslav. Předtím v lize nestačili na Teplice (2:2) ani na Karvinou (1:2), v tabulce však zůstávají druzí za Slavií o dva body.

Prodal ses, křičí na něj. Ale trápící se Legia musí čekat. Polskem hýbe případ Papszun

To polská Legia je doma ve větších potížích, v lize vyhrála naposledy na konci září a patří jí dvanácté místo s dvanáctibodovou ztrátou na čelo.

I proto se v Polsku spekuluje o tom, že mužstvo převezme známý trenér Marek Papszun, na nějž Sparta narazila před třemi týdny s Rakówem. Jeho angažmá se však dosud vyjednat nestihlo.

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 21:00
Legia Varšava Legia Varšava : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Tobiasz – Stojanović, Piątkowski, Kapuadi, Vinagre – Kapustka (C), Augustyniak, W. Urbański – Wszołek, Colak, Ermal Krasniqi.
Sestavy:
Vindahl – Kadeřábek, Ševínský, Zelený – Preciado, Vydra, Kairinen, Ryneš – Birmančević, Rrahmani, Haraslín (C).
Náhradníci:
Kobylak – Burch, Bičachčjan, Chodyna, Goncalves, Jędrzejczyk, Rajović, Reca, Szymański, Żewłakow, K. Urbański, Weisshaupt.
Náhradníci:
Surovčík – Eneme, Kuol, Kuchta, Milla, Mercado, Mannsverk, Panák, Sadílek, Suchomel, Sørensen.

Rozhodčí: Sidiropoulos – Kostaras, Dimitriadis (vš. Řecko)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

4. kolo

RC Štrasburk vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
27.11. 21:00
  • 4.43
  • 3.62
  • 1.85
Shamrock Rovers vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
27.11. 21:00
  • 7.44
  • 4.82
  • 1.42
HNK Rijeka vs. AEK Larnaka //www.idnes.cz/sport
27.11. 21:00
  • 2.04
  • 3.38
  • 3.90
Legia Varšava vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
27.11. 21:00
  • 2.90
  • 3.44
  • 2.56
Jagiellonia Bělostok vs. Kuopion Palloseura //www.idnes.cz/sport
27.11. 21:00
  • 1.35
  • 5.26
  • 8.86
Fiorentina vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
27.11. 21:00
  • 1.76
  • 3.72
  • 4.87
KF Drita vs. Škendija Tetovo //www.idnes.cz/sport
27.11. 21:00
  • 2.78
  • 3.24
  • 2.64
Breidablik vs. Samsunspor //www.idnes.cz/sport
27.11. 21:00
  • 5.15
  • 4.59
  • 1.58
Aberdeen FC vs. Noah Armavir //www.idnes.cz/sport
27.11. 21:00
  • 2.36
  • 3.46
  • 3.00

5. kolo

Universitatea Craiova vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.66
  • 3.32
  • 2.45
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SamsunsporSamsunspor 3 3 0 0 7:0 9
2. NK CeljeCelje 3 3 0 0 7:2 9
3. MohučMohuč 3 3 0 0 4:1 9
4. AEK LarnakaLarnaka 3 2 1 0 5:0 7
5. FC Lausanne-SportLausanne 3 2 1 0 5:1 7
6. Rayo VallecanoRayo Vallecano 3 2 1 0 7:4 7
7. RC ŠtrasburkŠtrasburk 3 2 1 0 5:3 7
8. FiorentinaFiorentina 3 2 0 1 6:2 6
9. Crystal PalaceCrystal Palace 3 2 0 1 5:2 6
10. Šachtar DoněckŠachtar 3 2 0 1 6:4 6
11. Kuopion PalloseuraKuopio 3 1 2 0 4:2 5
12. Raków ČenstochováRaków 3 1 2 0 3:1 5
13. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 2 0 3:2 5
13. KF DritaDrita 3 1 2 0 3:2 5
15. AEK AtényAEK Atény 3 1 1 1 8:4 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 4:2 4
17. Noah ArmavirFC Noah 3 1 1 1 3:3 4
18. HNK RijekaRijeka 3 1 1 1 2:2 4
19. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 3:4 4
20. Universitatea CraiovaU Craiova 3 1 1 1 2:3 4
21. Škendija TetovoŠkendija 3 1 1 1 2:3 4
22. Lincoln Red ImpsLincoln 3 1 1 1 3:7 4
23. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 1 0 2 7:6 3
24. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 3 1 0 2 6:5 3
25. Legia VaršavaLegia 3 1 0 2 3:4 3
26. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 3 1 0 2 5:7 3
27. AZ AlkmaarAlkmaar 3 1 0 2 2:7 3
28. BK HäckenHäcken 3 0 2 1 3:4 2
29. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 0 2 1 2:3 2
30. Shelbourne FCShelbourne 3 0 1 2 0:2 1
31. Shamrock RoversShamrock 3 0 1 2 2:7 1
32. BreidablikBreidablik 3 0 1 2 0:5 1
33. Aberdeen FCAberdeen 3 0 1 2 2:9 1
34. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 2:6 0
35. Hamrun Spartan FCHamrun 3 0 0 3 0:5 0
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 3 0 0 3 1:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Mbappé dal hattrick za sedm minut! PSV s Kovářem v bráně šokovalo Liverpool

Kylian Mbappé zakončuje na bránu Olympiakosu.

Ze středečních zápasů pátého kola Ligy mistrů by se dalo napsal snad tisíc příběhů. Co pro vás bylo víc? Hattrick Mbappého za sedm minut? Osmigólová přestřelka PSG s Tottenhamem? Arsenal přehrávající...

ONLINE: Legia - Sparta, hosté s Preciadem i Kadeřábkem. Nechybí ani Haraslín

Sledujeme online
Sparťané se procházejí po trávníku na stadionu Legie, kde před zápasem...

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté zatím venku v Konferenční lize zvítězili jen jednou ze čtyř pokusů. Napravit se to pokouší ve čtvrtém kole základní části ve studené Varšavě proti místní Legii. Utkání sledujte...

27. listopadu 2025  19:49

ONLINE: Olomouc - Celje 2:1, domácí znovu vedou, podruhé se trefil Ghali

Sledujeme online
Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Olomoučtí fotbalisté prohráli naposledy, když na začátku října vstupovali do Konferenční ligy. Navážou na povedenou sérii? Ve čtvrtém kole základní fáze pohárové soutěže číslo tři hostí slovinské...

27. listopadu 2025  19:27

ONLINE: Plzeň - Freiburg 0:0, gól domácích neplatil, mají i další šance

Sledujeme online
Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté si mohou s předstihem zajistit postup do vyřazovacích bojů Evropské ligy. V pátém dějství základní fáze hostí německý Freiburg. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od...

27. listopadu 2025  19:23

Jarda, Basinek, Napoleon. Jak se u sklenky koňaku zrodila česká legenda v Legii

Premium
Jaroslav Vejvoda

Od našeho zpravodaje v Polsku Na jaře roku 1966 tehdejší československý ministr obrany generál Bohumír Lomský během návštěvy Varšavy zavítal také na Polský armádní stadion, kde je doma Legia. Klubový prezident Zygmunt Huszcza se...

27. listopadu 2025

Hattrick za sedm minut a ještě třešnička. Mbappé si pochvaloval: Mám skvělý servis

Kylian Mbappé střílí gól do sítě Olympiakosu.

Tenhle balon, který si společně s oceněním muže zápasu z Řecka odvezl, si určitě vystaví na čestné místo. Hattricků sice ve fotbalové Lize mistrů nasázel už pět, ale takhle rychlý si Kylian Mbappé z...

27. listopadu 2025  15:05

Čech ve fotbalové Evropě. Hajný z LFA byl jmenován do obchodně-pracovní komise

Daniel Hajný, marketingový a obchodní ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA).

Ligová fotbalová asociace (LFA) má poprvé svého zástupce v některé z komisí klíčových evropských fotbalových organizací. Obchodní a marketingový ředitel Daniel Hajný byl jmenován do obchodně-pracovní...

27. listopadu 2025  14:51

Zlomený Liverpool. Takhle hluboko padl naposledy za Churchilla, může za to Slot?

Arne Slot, trenér fotbalistů Liverpoolu, během domácího utkání Ligy mistrů s...

Britským premiérem zůstával Sir Winston Churchill a členové legendárních Beatles byli ještě školou povinní, když naposledy fotbalový Liverpool upadl do tak hluboké krize. Devět porážek z dvanácti...

27. listopadu 2025  13:01

Prodal ses, křičí na něj. Ale trápící se Legia musí čekat. Polskem hýbe případ Papszun

Premium
Trenér Marek Papszun

Od našeho zpravodaje v Polsku Jeho jméno je roky spjaté s Rakówem Čenstochová, kde s přestávkou působil od dubna 2016 a jiné nabídky vždy zarytě odmítal. O to víc teď v polském fotbale rezonuje, že je trenér Marek Papszun...

27. listopadu 2025

S pískáním končím, říká Adámková. Rozhodčí o kariéře, plánech i nadávkách

Rozhodčí Jana Adámková byla hostem pořadu FotbalOna, který se věnuje ženskému...

Třiadvacet let působila Jana Adámková coby hlavní rozhodčí. V Česku pískala fotbalovou ligu žen i mužů, v zahraničí mistrovství Evropy i světa žen či finále Ligy mistryň. „Nejvyšší čas skončit,...

27. listopadu 2025  9:49

Halinský novým Chaloupkem pro Slavii? Hodně mi ho připomíná, tvrdí kouč Teplic

Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné.

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala možná dobrousil další defenzivní diamant. Po Štěpánu Chaloupkovi se vyšvihl na lídra obrany jiný junák, teprve dvaadvacetiletý Denis Halinský. Na Stínadla...

27. listopadu 2025  8:38

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

O atmosféře na Legii jsem tolik slyšel. Doufám, že bude plno, přeje si Kairinen

Sparťanský záložník Kaan Kairinen odpovídá na tiskovce na stadionu Legie...

Od našeho zpravodaje v Polsku Od chvíle, kdy působí ve fotbalové Spartě, má v průměru dva vstřelené góly za sezonu. „Tohle není moje silná stránka,“ říká s úsměvem sparťanský záložník Kaan Kairinen. Ale když už se trefí, stojí to...

27. listopadu 2025  7:03

Mbappé dal hattrick za sedm minut! PSV s Kovářem v bráně šokovalo Liverpool

Kylian Mbappé zakončuje na bránu Olympiakosu.

Ze středečních zápasů pátého kola Ligy mistrů by se dalo napsal snad tisíc příběhů. Co pro vás bylo víc? Hattrick Mbappého za sedm minut? Osmigólová přestřelka PSG s Tottenhamem? Arsenal přehrávající...

26. listopadu 2025  18:30,  aktualizováno  27. 11.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.