Priske: Důležitá venkovní výhra, tuhle náladu chceme udržet. Chválil Kuchtu

A po výhře, která je pro Spartu z hlediska postupových vyhlídek v Konferenční lize mimořádně cenná. Dvě kola před koncem má sedm bodů, což je počet, který minule stačil na umístění mezi nejlepší čtyřiadvacítkou týmů.
„To je teď hlavní, ale současně se snažíme si dávat krátkodobé cíle. Což znamená, že musíme přepnout na nedělní zápas s Pardubicemi, pak nás čeká pohárový duel v Brně a v sobotu zase liga, než pojedeme do Rumunska na další zápas Konferenční ligy,“ upozornil Priske. „Ale tam budeme chtít také vyhrát.“
Do Vánoc máte pořádně nahuštěný program.
Souhlasím a určitě chceme udržet tuhle vítěznou náladu. Čeká nás hodně zápasů, tohle byl první z náročné série. Musíme se udržet v rytmu. Na druhou stranu bude také potřeba dělat občas změny v sestavě.
Je pro vás výhra nad Legií o to cennější, že jste konečně zvítězili v pohárech venku? Poprvé od odvety třetího předkola s Araratem Armenia.
Jsem za výsledek opravdu rád. Mluvili jsme o tom před zápasem a byli jsme si vědomi toho, jakou máme venkovní bilanci. Zejména asistent Diarmuid O’Carroll to hráčům zdůrazňoval, takže tahle výhra je opravdu důležitá. I pro fanoušky, kteří sem přijeli. Teď se jim domů pojede o něco lépe.
Sparťanských příznivců přijelo do Varšavy zhruba sedmnáct set a takřka zaplnili hostující sektor.
Ukázali, že jsou fantastičtí. Bylo skvělé se podívat už během rozcvičky do jejich sektoru a vidět jich tam tolik. A slyšet je během zápasu i po něm je prostě úžasné. To, že přijedou v takovém počtu, je obdivuhodné a těším se na ně v neděli na Letné.
Souhlasíte, že zápas s Legií byl zápasem dvou rozdílných poločasů?
V některých aspektech ano. S první půlí jsme nebyli příliš spokojení navzdory tomu, že jsme vedli. Nebyli jsme dobří na balonu, nebyli kompaktní, nedařilo se nám pořádně zakládat útoky a nechali jsme je zakončovat příliš často. Jsem ale na druhou stranu rád, že i navzdory tomu udržel Peter čisté konto a předvedl několik důležitých zákroků. A druhou půli jsme pak kontrolovali, byli pevní v obraně. Je jen škoda, že jsme nedali další branky.
Na stopera jste nasadil Pavla Kadeřábka, jak se vám tam líbil?
Předvedl slušný výkon. Měli jsme nějaká zranění na stoperu a cítil jsem, že nám na té pozici může pomoct, hlavně co se týče hry na balonu. Až na jednu situaci v první půli to zvládl dobře.
Kdo naopak nepředvedl příliš výrazný výkon byl útočník Albion Rrahmani.
Doufali jsme, že nám o něco víc pomůže v mezihře. Proto hrál i v neděli proti Boleslavi, ale bohužel teď není v úplně dobrém rozpoložení. Měl dobré momenty, ale očekáváme od něj víc. Radost mi naopak udělal Kuchta, který po nástupu přinesl do hry potřebnou energii.
Vyšlo vám i střídání Santiaga Enemeho.
Šanci si zasloužil. Pracuje tvrdě na tréninku a v zápasech chce také ukázat kvalitu. Je to jiný typ záložníka než Vydra a Mannsverk, který také mohl nastoupit, ale víme, že Santi nám může hodně pomoct na balonu. To jsme tentokrát potřebovali.
Jak do rovnice v záložní řadě zapadá Lukáš Sadílek, u něhož se spekuluje o odchodu?
S ním je to stejné. Je součástí kádru, teď měl nějaké zranění, vyřadilo ho na déle, než jsme čekali, ale poslední týden trénoval naplno. Je další variantou do zálohy.