Priske: Důležitá venkovní výhra, tuhle náladu chceme udržet. Chválil Kuchtu

Štěpán Ťalský
  0:34
Od našeho zpravodaje v Polsku - V jednu chvíli ze sebe strhl bundu a navzdory tomu, že se hrálo v chladné Varšavě, pár minut koučoval jen ve svetru. „Někdy vás to nabudí, když jste nervózní a ve stresu. Ale nepřišlo mi, že by byla až taková zima. Jen okolo nuly, takže fajn,“ žertoval kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske po zápase s Legií (1:0).
Kouč Brian Priske rozdává pokyny fotbalistům Sparty při utkání na hřišti Legie...

Kouč Brian Priske rozdává pokyny fotbalistům Sparty při utkání na hřišti Legie Varšava. | foto: ČTK

Vahan Bichakhchyan z Legie a MAtěj Ryneš ze Sparty.
Fotbalisté Sparty po vítězství na hřišti Legie Varšava.
Po utkání si ještě něco vysvětlují Angelo Preciado a Vahan Bichakhchyan...
John Mercado ze Sparty ohrožuje branku Legie Varšava.
19 fotografií

A po výhře, která je pro Spartu z hlediska postupových vyhlídek v Konferenční lize mimořádně cenná. Dvě kola před koncem má sedm bodů, což je počet, který minule stačil na umístění mezi nejlepší čtyřiadvacítkou týmů.

„To je teď hlavní, ale současně se snažíme si dávat krátkodobé cíle. Což znamená, že musíme přepnout na nedělní zápas s Pardubicemi, pak nás čeká pohárový duel v Brně a v sobotu zase liga, než pojedeme do Rumunska na další zápas Konferenční ligy,“ upozornil Priske. „Ale tam budeme chtít také vyhrát.“

Do Vánoc máte pořádně nahuštěný program.
Souhlasím a určitě chceme udržet tuhle vítěznou náladu. Čeká nás hodně zápasů, tohle byl první z náročné série. Musíme se udržet v rytmu. Na druhou stranu bude také potřeba dělat občas změny v sestavě.

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Je pro vás výhra nad Legií o to cennější, že jste konečně zvítězili v pohárech venku? Poprvé od odvety třetího předkola s Araratem Armenia.
Jsem za výsledek opravdu rád. Mluvili jsme o tom před zápasem a byli jsme si vědomi toho, jakou máme venkovní bilanci. Zejména asistent Diarmuid O’Carroll to hráčům zdůrazňoval, takže tahle výhra je opravdu důležitá. I pro fanoušky, kteří sem přijeli. Teď se jim domů pojede o něco lépe.

Sparťanských příznivců přijelo do Varšavy zhruba sedmnáct set a takřka zaplnili hostující sektor.
Ukázali, že jsou fantastičtí. Bylo skvělé se podívat už během rozcvičky do jejich sektoru a vidět jich tam tolik. A slyšet je během zápasu i po něm je prostě úžasné. To, že přijedou v takovém počtu, je obdivuhodné a těším se na ně v neděli na Letné.

Souhlasíte, že zápas s Legií byl zápasem dvou rozdílných poločasů?
V některých aspektech ano. S první půlí jsme nebyli příliš spokojení navzdory tomu, že jsme vedli. Nebyli jsme dobří na balonu, nebyli kompaktní, nedařilo se nám pořádně zakládat útoky a nechali jsme je zakončovat příliš často. Jsem ale na druhou stranu rád, že i navzdory tomu udržel Peter čisté konto a předvedl několik důležitých zákroků. A druhou půli jsme pak kontrolovali, byli pevní v obraně. Je jen škoda, že jsme nedali další branky.

Sparťanští fanoušci na výjezdu ve Varšavě.

Na stopera jste nasadil Pavla Kadeřábka, jak se vám tam líbil?
Předvedl slušný výkon. Měli jsme nějaká zranění na stoperu a cítil jsem, že nám na té pozici může pomoct, hlavně co se týče hry na balonu. Až na jednu situaci v první půli to zvládl dobře.

Kdo naopak nepředvedl příliš výrazný výkon byl útočník Albion Rrahmani.
Doufali jsme, že nám o něco víc pomůže v mezihře. Proto hrál i v neděli proti Boleslavi, ale bohužel teď není v úplně dobrém rozpoložení. Měl dobré momenty, ale očekáváme od něj víc. Radost mi naopak udělal Kuchta, který po nástupu přinesl do hry potřebnou energii.

Vyšlo vám i střídání Santiaga Enemeho.
Šanci si zasloužil. Pracuje tvrdě na tréninku a v zápasech chce také ukázat kvalitu. Je to jiný typ záložníka než Vydra a Mannsverk, který také mohl nastoupit, ale víme, že Santi nám může hodně pomoct na balonu. To jsme tentokrát potřebovali.

Jak do rovnice v záložní řadě zapadá Lukáš Sadílek, u něhož se spekuluje o odchodu?
S ním je to stejné. Je součástí kádru, teď měl nějaké zranění, vyřadilo ho na déle, než jsme čekali, ale poslední týden trénoval naplno. Je další variantou do zálohy.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SamsunsporSamsunspor 4 3 1 0 9:2 10
2. RC ŠtrasburkŠtrasburk 4 3 1 0 7:4 10
3. NK CeljeCelje 4 3 0 1 8:4 9
4. Šachtar DoněckŠachtar 4 3 0 1 8:5 9
5. MohučMohuč 4 3 0 1 4:2 9
6. Raków ČenstochováRaków 4 2 2 0 7:2 8
7. AEK LarnakaLarnaka 4 2 2 0 5:0 8
8. Jagiellonia BělostokBělostok 4 2 2 0 4:2 8
8. KF DritaDrita 4 2 2 0 4:2 8
10. AEK AtényAEK Atény 4 2 1 1 9:4 7
11. AC Sparta PrahaSparta 4 2 1 1 5:2 7
12. Rayo VallecanoRayo Vallecano 4 2 1 1 8:6 7
13. FC Lausanne-SportLausanne 4 2 1 1 5:3 7
14. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 5:5 7
15. Universitatea CraiovaU Craiova 4 2 1 1 3:3 7
16. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 4 2 0 2 9:6 6
17. FiorentinaFiorentina 4 2 0 2 6:3 6
18. Crystal PalaceCrystal Palace 4 2 0 2 6:4 6
19. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 4 2 0 2 7:8 6
20. AZ AlkmaarAlkmaar 4 2 0 2 4:7 6
21. Omonia NikósieOmonia Nikósie 4 1 2 1 4:3 5
22. Kuopion PalloseuraKuopio 4 1 2 1 4:3 5
23. Noah ArmavirFC Noah 4 1 2 1 4:4 5
24. HNK RijekaRijeka 4 1 2 1 2:2 5
25. Škendija TetovoŠkendija 4 1 1 2 2:4 4
26. Lincoln Red ImpsLincoln 4 1 1 2 4:10 4
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 4 1 0 3 6:7 3
28. Legia VaršavaLegia 4 1 0 3 3:5 3
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 1 0 3 4:7 3
30. Hamrun Spartan FCHamrun 4 1 0 3 3:6 3
31. BK HäckenHäcken 4 0 2 2 4:6 2
32. BreidablikBreidablik 4 0 2 2 2:7 2
33. Aberdeen FCAberdeen 4 0 2 2 3:10 2
34. Shelbourne FCShelbourne 4 0 1 3 0:4 1
35. Shamrock RoversShamrock 4 0 1 3 3:9 1
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 4 0 0 4 2:12 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Nejčtenější

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Priske: Důležitá venkovní výhra, tuhle náladu chceme udržet. Chválil Kuchtu

Kouč Brian Priske rozdává pokyny fotbalistům Sparty při utkání na hřišti Legie...

Od našeho zpravodaje v Polsku V jednu chvíli ze sebe strhl bundu a navzdory tomu, že se hrálo v chladné Varšavě, pár minut koučoval jen ve svetru. „Někdy vás to nabudí, když jste nervózní a ve stresu. Ale nepřišlo mi, že by byla...

28. listopadu 2025

Střídající Šín pomohl Alkmaaru v Konferenční lize k výhře nad Shelbourne

Matěj Šín z Alkmaaru v utkání proti Shelbourne.

Střídající český záložník Matěj Šín pomohl fotbalistům Alkmaaru k domácí výhře 2:0 nad Shelbourne ve 4. kole Konferenční ligy. Stoper Stefan Simič odehrál celý zápas při vítězství Omonie Nikósie 2:0...

27. listopadu 2025  21:32,  aktualizováno  23:29

Česká dvojka z Lyonu řádila v Evropské lize. Karabec dal gól, Šulc na dva přihrál

Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu na hřišti Maccabi Tel Aviv.

Fotbalisté Lyonu rozdrtili Maccabi Tel Aviv 6:0 a po pátém kole ligové fáze o skóre vedou tabulku Evropské ligy. A opět u toho byla česká dvojka. Adam Karabec dal gól, Pavel Šulc měl dvě asistence a...

27. listopadu 2025  23:11

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

27. listopadu 2025  23:03

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Sestava Sparty pro úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy v Aktobe.

Fotbalisté Sparty bojují v ligové fázi Konferenční ligy. Po úspěšné cestě předkolem narážejí na soupeře, kteří nejsou úplně atraktivní, ale skýtají větší šanci na úspěch. Jak si sparťané vedou, kdy a...

27. listopadu 2025  22:56

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech zase hrají v Evropě. Jak se Sigmě v ligové fázi Konferenční ligy daří, jaké má soupeře, termíny zápasů i kde je můžete sledovat najdete v průběžně aktualizovaném...

27. listopadu 2025  22:46

Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou pět zápasů v Evropské lize a vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím, pak si připsali další remízy proti Fenerbahce a Freiburgu. Kdy a s kým...

27. listopadu 2025  22:45

Škoda našich šancí, ale Freiburgu jsme to udělali hodně těžké, řekl plzeňský Memič

Plzeňský bek Amar Memič (vlevo) bojuje s Patrickem Osterhagem v utkání s...

Znovu si pronajal pravou stranu hřiště. Z pozice krajního beka kmital směrem vpřed i vzad, posílal centry do šestnáctky, ve druhém poločase se dostal i do nadějné střelecké pozice, ale míč mu na nárt...

27. listopadu 2025  22:42

Razie v Dynamu. Cizinecká policie vyslýchala kvůli vízům pět fotbalistů

Souboj v utkání třetího kola českého poháru mezi Českými Budějovicemi a Baníkem...

Fotbalisté Českých Budějovic mohou přijít o pětici zahraničních hráčů. Ve čtvrtek je vyslýchala cizinecká policie kvůli jejich dokumentům k pobytu v České republice. Klub se k věci zatím oficiálně...

27. listopadu 2025  21:36

Olomouc - Celje 2:1, dvěma góly se blýskl Ghali. Hosté trefili dvakrát tyč

V akrobatické pozici je olomoucký Ahmad Ghali, přihlížejí brankář Darko Hrka z...

Olomoučtí fotbalisté v Konferenční lize podruhé za sebou naplno bodovali a zvýšili své šance na play off. V atraktivním utkání 4. kola ligové fáze porazili slovinské Celje 2:1. Oba góly vstřelil...

27. listopadu 2025  20:59

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

27. listopadu 2025  20:44,  aktualizováno  20:54

Jarda, Basinek, Napoleon. Jak se u sklenky koňaku zrodila česká legenda v Legii

Premium
Jaroslav Vejvoda

Od našeho zpravodaje v Polsku Na jaře roku 1966 tehdejší československý ministr obrany generál Bohumír Lomský během návštěvy Varšavy zavítal také na Polský armádní stadion, kde je doma Legia. Klubový prezident Zygmunt Huszcza se...

27. listopadu 2025

