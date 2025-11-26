Legia v krizi? Pořád je kvalitní, bude to těžké, ví Priske. Těší se na Krasniqiho

Sparťané budou od 21 hodin usilovat o to, aby kouči dobrá nálada vydržela.
Legia Varšava – Sparta
Ve čtvrtek od 21 hodin ONLINE
Hlavní fáze Konferenční ligy se láme, Spartu čeká čtvrtý zápas a aktuálně má v tabulce čtyři body.
„Vždycky chceme víc bodů. Čekají nás dva venkovní zápasy včetně tohohle a tahle soutěž je náročná, i když ji lidé podceňují. Každý bod se počítá a náš plán je jasný: vyhrát,“ zdůraznil Priske.
Co čekáte od Legie, která je aktuálně v krizi?
V lize se trápí, hodněkrát nevyhráli a nenaplňují očekávání, která jsou tady velká. Ale Konferenční liga je jiná soutěž než polská liga, mají šanci se doma ukázat. Očekávám otevřený zápas, jelikož je to pořád dobrý a kvalitní tým. Mají vysoké útočníky, silnou zálohu, ofenzivní beky. Očekáváme těžký zápas.
V čem se Legia liší od Rakówu Čenstochová, s nímž jste posledně hráli bez branek?
Hlavně herním stylem. Raków je intenzivní a kompaktní mužstvo, které sází na brejky. Mají stejného kouče dlouhou dobu, zaběhlý systém a všichni ví, co dělat. Legia se teď trápí, vyhodila trenéra, ale ta filosofie klubu je úplně jiná. Umí hru zrychlovat a být dominantní, nejenom hrát zezadu. Bude to jiný styl zápasu.
Sparta bez Uchenny, ale se Sörensenem
„Sörensen je s námi a připravený nastoupit. Uchenna má problémy od zápasu s Teplicemi a teď chodí na rehabilitace. Snad ho brzy uvidíme, ale v tuhle chvíli netrénuje a nečekám, že bude připravený na Pardubice,“ řekl Priske.
Za Legii aktuálně kope Ermal Krasniqi, jenž tam hostuje ze Sparty. Těšíte se na něj?
Samozřejmě je fajn vidět staré známé. Sledujeme ho a víme, že se mu daří. Vypadá, že je v dobré náladě, a máme zprávy ještě od Albiona Rrahmaniho, který se s ním pravidelně vídá v národním týmu. Těšíme se na něj a snad ho zvládneme ubránit.
V české lize hráči na hostování proti svým kmenovým klubům hrát nesmí. Uvítal byste něco podobného i v pohárech?
Bereme to, jak to je. Taková jsou pravidla a musíme se přizpůsobit. Někdy to může být ještě těžší pro hráče, ale jsou na to zvyklí. Je to profesionál a udělá pro svůj tým, což je Legia, maximum. A na nás bude, abychom ho ubránili.
Jedním z klíčových hráčů Legie je záložník Kapustka, připravovali jste se na něj nějak speciálně?
Snažili jsme se zanalyzovat celý tým a hlavně herní styl. Samozřejmě někomu musíte věnovat speciální pozornost, ale nebude to jen o jednom hráči. Musíme se zaměřit na více věcí a v samotném zápase být kompaktní, aktivně napadat a na druhé straně hřiště zužitkovat naši ofenzivní kvalitu. Zkrátka předvést nejlepší možný výkon.
Což se vám ve venkovních zápasech tuto sezonu často nedařilo.
Je pravda, že celkově se nám venku tuhle sezonu nedaří, ale sobotní výhra v Boleslavi nám udělala radost a snad na to navážeme i proti Legii.
Vy už jste tenhle stadion jednou zažil, ještě jako asistent v dánském Midtjyllandu. Vzpomínáte?
Pamatuju si na atmosféru, ta byla skvělá. V Polsku mají pravidelně plné stadiony, a i když radši hrajeme doma, tak obecně platí, že fotbal je nejlepší na plných stadionech. Tehdy jsme tu bohužel prohráli a neodehráli moc dobrý zápas, takže snad teď si odvezeme lepší výsledek.