Legia v krizi? Pořád je kvalitní, bude to těžké, ví Priske. Těší se na Krasniqiho

Štěpán Ťalský
  20:46
Od našeho zpravodaje v Polsku - Když v úvodu tiskové konference chvíli nepadl žádný dotaz, v žertu přítomné novináře povzbudil: „Tak pojďte do mě, chci pak na večeři a vy určitě taky máte hlad.“ Brian Priske, trenér sparťanských fotbalistů, byl před čtvrtečním zápasem Konferenční ligy s Legií Varšava v dobrém rozmaru.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Sparťané budou od 21 hodin usilovat o to, aby kouči dobrá nálada vydržela.

Legia Varšava – Sparta

Ve čtvrtek od 21 hodin ONLINE

Hlavní fáze Konferenční ligy se láme, Spartu čeká čtvrtý zápas a aktuálně má v tabulce čtyři body.

„Vždycky chceme víc bodů. Čekají nás dva venkovní zápasy včetně tohohle a tahle soutěž je náročná, i když ji lidé podceňují. Každý bod se počítá a náš plán je jasný: vyhrát,“ zdůraznil Priske.

Co čekáte od Legie, která je aktuálně v krizi?
V lize se trápí, hodněkrát nevyhráli a nenaplňují očekávání, která jsou tady velká. Ale Konferenční liga je jiná soutěž než polská liga, mají šanci se doma ukázat. Očekávám otevřený zápas, jelikož je to pořád dobrý a kvalitní tým. Mají vysoké útočníky, silnou zálohu, ofenzivní beky. Očekáváme těžký zápas.

Trenér Legie: Neprožíváme nejlepší chvíle, ale problémy má i Sparta

V čem se Legia liší od Rakówu Čenstochová, s nímž jste posledně hráli bez branek?
Hlavně herním stylem. Raków je intenzivní a kompaktní mužstvo, které sází na brejky. Mají stejného kouče dlouhou dobu, zaběhlý systém a všichni ví, co dělat. Legia se teď trápí, vyhodila trenéra, ale ta filosofie klubu je úplně jiná. Umí hru zrychlovat a být dominantní, nejenom hrát zezadu. Bude to jiný styl zápasu.

Sparta bez Uchenny, ale se Sörensenem

„Sörensen je s námi a připravený nastoupit. Uchenna má problémy od zápasu s Teplicemi a teď chodí na rehabilitace. Snad ho brzy uvidíme, ale v tuhle chvíli netrénuje a nečekám, že bude připravený na Pardubice,“ řekl Priske.

Za Legii aktuálně kope Ermal Krasniqi, jenž tam hostuje ze Sparty. Těšíte se na něj?
Samozřejmě je fajn vidět staré známé. Sledujeme ho a víme, že se mu daří. Vypadá, že je v dobré náladě, a máme zprávy ještě od Albiona Rrahmaniho, který se s ním pravidelně vídá v národním týmu. Těšíme se na něj a snad ho zvládneme ubránit.

V české lize hráči na hostování proti svým kmenovým klubům hrát nesmí. Uvítal byste něco podobného i v pohárech?
Bereme to, jak to je. Taková jsou pravidla a musíme se přizpůsobit. Někdy to může být ještě těžší pro hráče, ale jsou na to zvyklí. Je to profesionál a udělá pro svůj tým, což je Legia, maximum. A na nás bude, abychom ho ubránili.

Jedním z klíčových hráčů Legie je záložník Kapustka, připravovali jste se na něj nějak speciálně?
Snažili jsme se zanalyzovat celý tým a hlavně herní styl. Samozřejmě někomu musíte věnovat speciální pozornost, ale nebude to jen o jednom hráči. Musíme se zaměřit na více věcí a v samotném zápase být kompaktní, aktivně napadat a na druhé straně hřiště zužitkovat naši ofenzivní kvalitu. Zkrátka předvést nejlepší možný výkon.

Legia Varšava - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Což se vám ve venkovních zápasech tuto sezonu často nedařilo.
Je pravda, že celkově se nám venku tuhle sezonu nedaří, ale sobotní výhra v Boleslavi nám udělala radost a snad na to navážeme i proti Legii.

Vy už jste tenhle stadion jednou zažil, ještě jako asistent v dánském Midtjyllandu. Vzpomínáte?
Pamatuju si na atmosféru, ta byla skvělá. V Polsku mají pravidelně plné stadiony, a i když radši hrajeme doma, tak obecně platí, že fotbal je nejlepší na plných stadionech. Tehdy jsme tu bohužel prohráli a neodehráli moc dobrý zápas, takže snad teď si odvezeme lepší výsledek.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

4. kolo

HŠK Zrinjski Mostar vs. BK Häcken //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 2.52
  • 3.31
  • 2.72
Universitatea Craiova vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 4.17
  • 3.70
  • 1.81
Slovan Bratislava vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 4.84
  • 4.05
  • 1.70
SK Sigma Olomouc vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 2.46
  • 3.47
  • 2.84
Raków Čenstochová vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.85
  • 3.47
  • 4.28
Omonia Nikósie vs. Dynamo Kyjev //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 2.21
  • 3.47
  • 3.07
KKS Lech Poznaň vs. FC Lausanne-Sport //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.82
  • 4.19
  • 3.63
Hamrun Spartan FC vs. Lincoln Red Imps //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.62
  • 3.98
  • 5.09
AZ Alkmaar vs. Shelbourne FC //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.16
  • 7.65
  • 13.90
RC Štrasburk vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
27.11. 21:00
  • 3.64
  • 3.48
  • 1.99
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SamsunsporSamsunspor 3 3 0 0 7:0 9
2. NK CeljeCelje 3 3 0 0 7:2 9
3. MohučMohuč 3 3 0 0 4:1 9
4. AEK LarnakaLarnaka 3 2 1 0 5:0 7
5. FC Lausanne-SportLausanne 3 2 1 0 5:1 7
6. Rayo VallecanoRayo Vallecano 3 2 1 0 7:4 7
7. RC ŠtrasburkŠtrasburk 3 2 1 0 5:3 7
8. FiorentinaFiorentina 3 2 0 1 6:2 6
9. Crystal PalaceCrystal Palace 3 2 0 1 5:2 6
10. Šachtar DoněckŠachtar 3 2 0 1 6:4 6
11. Kuopion PalloseuraKuopio 3 1 2 0 4:2 5
12. Raków ČenstochováRaków 3 1 2 0 3:1 5
13. KF DritaDrita 3 1 2 0 3:2 5
13. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 2 0 3:2 5
15. AEK AtényAEK Atény 3 1 1 1 8:4 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 4:2 4
17. Noah ArmavirFC Noah 3 1 1 1 3:3 4
18. HNK RijekaRijeka 3 1 1 1 2:2 4
19. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 3:4 4
20. Universitatea CraiovaU Craiova 3 1 1 1 2:3 4
21. Škendija TetovoŠkendija 3 1 1 1 2:3 4
22. Lincoln Red ImpsLincoln 3 1 1 1 3:7 4
23. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 1 0 2 7:6 3
24. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 3 1 0 2 6:5 3
25. Legia VaršavaLegia 3 1 0 2 3:4 3
26. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 3 1 0 2 5:7 3
27. AZ AlkmaarAlkmaar 3 1 0 2 2:7 3
28. BK HäckenHäcken 3 0 2 1 3:4 2
29. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 0 2 1 2:3 2
30. Shelbourne FCShelbourne 3 0 1 2 0:2 1
31. Shamrock RoversShamrock 3 0 1 2 2:7 1
32. BreidablikBreidablik 3 0 1 2 0:5 1
33. Aberdeen FCAberdeen 3 0 1 2 2:9 1
34. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 2:6 0
35. Hamrun Spartan FCHamrun 3 0 0 3 0:5 0
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 3 0 0 3 1:8 0

1. - 8. : 1/8 finału, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

ONLINE: Real prohrává na Olympiakosu, Liverpool doma ztrácí s PSV

Sledujeme online
Slavný brazilský obránce David Luiz se raduje z gólu v Lize mistrů do sítě...

Středeční porce utkání pátého kola základní fáze Ligy mistrů nabízí velké souboje. Kyperský Pafos doma vybojoval bod za remízu s Monakem, Kodaň porazila Kajrat Almaty. Do akce nyní jde Arsenal proti...

26. listopadu 2025  18:30,  aktualizováno  21:12

Legia v krizi? Pořád je kvalitní, bude to těžké, ví Priske. Těší se na Krasniqiho

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Rakówu...

Od našeho zpravodaje v Polsku Když v úvodu tiskové konference chvíli nepadl žádný dotaz, v žertu přítomné novináře povzbudil: „Tak pojďte do mě, chci pak na večeři a vy určitě taky máte hlad.“ Brian Priske, trenér sparťanských...

26. listopadu 2025  20:46

Vydra je připravený. Věřím, že to s Freiburgem můžeme zvládnout, míní Hyský

Trenér Martin Hyský (v černém) v hloučku fotbalistů plzeňské Viktorie.

Čeká ho třetí výzva v Evropské lize. A také souboj dvou neporažených týmů v soutěži. Po sladké výhře v Římě a domácí remíze s Fenerbahce povede ve čtvrtek kouč Martin Hyský fotbalisty Plzně proti...

26. listopadu 2025  18:56

Pomsta za Hapala? Sigma jde na Celje. Soupeř už umí jen vyhrávat, tvrdí Janotka

Fotbalisté Sigmy trénují před čtvrtečním zápasem s Celje.

Olomouckou Sigmu čeká čtvrté utkání skupinové fáze fotbalové Konferenční ligy. Ve čtvrtek v 18.45 se na domácím hřišti představí proti slovinskému týmu NK Celje. Oba týmy se momentálně nachází ve...

26. listopadu 2025  18:34

Olomouc - Celje v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.

Dalším soupeřem olomouckých fotbalistů v Konferenční lize je NK Celje. Slovinský tým sice nemá v Evropě tak zvučné jméno, ale je velmi nebezpečný a ve skvělé formě. Kde můžete zápas 4. kola ligové...

26. listopadu 2025  17:47

Trenér Legie: Neprožíváme nejlepší chvíle, ale problémy má i Sparta

Iňaki Astiz, kouč fotbalistů Legie Varšava.

Iňaki Astiz očekává ve čtvrtečním 4. kole Konferenční ligy se Spartou intenzivní zápas. Dočasný trenér fotbalistů Legie Varšava si uvědomuje, že jeho tým nezažívá nejlepší období, také Pražané mají...

26. listopadu 2025  16:36

Legia Varšava - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Fotbalisté Sparty se ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy představí v Polsku. Na hřišti Legie Varšava potřebují zabrat, po třech zápasech mají na kontě čtyři body. Kde můžete zápas sledovat živě i...

26. listopadu 2025  16:30

Plzeň - Freiburg v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně si zatím vedou v Evropské lize skvěle. Na kontě mají dvě výhry a dvě remízy. V 5. kole doma vyzvou v soutěži rovněž neporažený Freiburg. Kde můžete zápas sledovat živě i další...

26. listopadu 2025  15:32

Podmínka za triko s nacistickými nápisy na fotbale. Fanoušek zaplatí i pokutu

Plzeňský okresní soud potrestal Víta Vavrocha za triko s nacistickými a...

Podmínku a pokutu 40 tisíc korun vyměřil ve středu plzeňský soud Vítu Varochovi, který loni v tričku s nacistickými a protižidovskými nápisy přišel na domácí fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií...

26. listopadu 2025  15:04

Ruku natáhl až k Bratislavě. Španělská média velebí Staňka, soupeř prý bez práce

Slávista Michal Sadílek bojuje s vyraženým dechem.

Za ubojovaný bod vděčí slávističtí fotbalisté podle španělského tisku hlavně brankáři Jindřichu Staňkovi. „Naopak hostující brankář Unai Simón byl po většinu zápasu pouhým divákem,“ glosoval list...

26. listopadu 2025  12:52

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

26. listopadu 2025  11:19

Schick zmrazil Manchester a Guardiola se kál: Udělat tolik změn byla chyba

Český útočník Patrik Schick oslavuje trefu v Lize mistrů na Manchesteru City.

Jakmile hlavou na penaltě zamířil o zem přesně do spodního růžku, roztáhl český útočník Patrik Schick ruce a oslavil další trefu za Leverkusen ve fotbalové Lize mistrů. Tentokrát zmrazil Manchester...

26. listopadu 2025  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.