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ONLINE: Jablonec - Varaždín, otočí Severočeši dvojzápas Konferenční ligy?

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Sledujeme online   17:45

Momentka ze zápasu Varaždín - Jablonec. | foto: FK Jablonec

V přestřelce minulý týden padli 2:3, teď se jablonečtí fotbalisté pokouší o otočku. V domácí odvetě druhého předkola Konferenční ligy hrají s chorvatským Varaždínem o postup i přežití v evropských pohárech. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Svěřenci trenéra Luboše Kozla spoléhají na sílu v domácím prostředí, povzbudit by je mohla nedělní výhra 2:1 v úvodním ligovém kole nad Olomoucí.

Jablonec před týdnem při soutěžní premiéře v sezoně v Chorvatsku ještě v 67. minutě vedl 2:1, pak ale po chybách v obraně dvakrát inkasoval. Severočeši potřebují na cestě do hlavní fáze Konferenční ligy vyřadit tři soupeře, klopýtnutí by pro ně znamenalo konec v pohárech.

V případě postupu přes Varaždín by se ve 3. předkole utkali s vítězem dvojzápasu RFS Riga - Vestri.

Konferenční liga
2. předkolo 30. 7. 2026 18:00
FK Jablonec FK Jablonec : NK Varaždin NK Varaždin 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hanuš – Sláma, Pavlovič, Tekijaški, Cedidla – Sedláček, Okeke – Polidar, Zorvan, Čanturišvili – Jawo.
Sestavy:
Silič – Maglica, Punčec, Lesjak, Škaričič – Duvnjak, Canjuga – Vuk, Mamič, Tavares – Latkovic.
Náhradníci:
Mihelak – Růsek, D. Souček, Ahl, Chramosta, Sobol, Nebyla, Vecheta, Malenšek, F. Novák.
Náhradníci:
Zelenika – Jurić, Mladenovski, Tepšić, Mamut, Sikošek, Posavec, Marina, Posinković.

Rozhodčí: Lata – Burgu, Doda (všichni Albánie)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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2. předkolo

Zirä FK vs. Paide Linnameeskond //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 1.21
  • 6.25
  • 12.90
Tampereen Ilves vs. Stjarnan //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 1.70
  • 4.42
  • 4.39
Noah Armavir vs. Zimbru Kišiněv //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 1.20
  • 6.38
  • 13.30
JK Nomme Kalju vs. Shelbourne FC //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 3.31
  • 4.04
  • 2.02
FK Jablonec vs. NK Varaždin //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 1.66
  • 4.37
  • 5.01
Pjunik Jerevan vs. VSC Debrecín //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 2.05
  • 3.41
  • 3.81
FK Auda vs. FCSB //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 5.71
  • 4.73
  • 1.52
FC Inter Turku vs. Basaksehir //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:00
  • 4.22
  • 3.96
  • 1.81
FC Levadia Tallinn vs. IFK Göteborg //www.idnes.cz/sport
30.7. 18:30
  • 2.88
  • 3.97
  • 2.25
Dinamo Minsk vs. Neftçi Baku //www.idnes.cz/sport
30.7. 19:00
  • 3.07
  • 3.44
  • 2.33
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
1:2
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
0:4
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
1:2P
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
1:2
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:1
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
0:2
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
2:0
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
1:1
HNK Rijeka
Šachtar Doněck
3:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
2:2
Šachtar Doněck
Crystal Palace
3:0
Fiorentina
Fiorentina
2:1
Crystal Palace
Rayo Vallecano
3:0
AEK Atény
AEK Atény
3:1
Rayo Vallecano
Mohuč
2:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
4:0
Mohuč
Šachtar Doněck
1:3
Crystal Palace
Crystal Palace
2:1
Šachtar Doněck
Rayo Vallecano
1:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
0:1
Rayo Vallecano
Crystal Palace
1:0
Rayo Vallecano
Crystal Palace

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