ONLINE: Jablonec - Varaždín, otočí Severočeši dvojzápas Konferenční ligy?

Svěřenci trenéra Luboše Kozla spoléhají na sílu v domácím prostředí, povzbudit by je mohla nedělní výhra 2:1 v úvodním ligovém kole nad Olomoucí.
Jablonec před týdnem při soutěžní premiéře v sezoně v Chorvatsku ještě v 67. minutě vedl 2:1, pak ale po chybách v obraně dvakrát inkasoval. Severočeši potřebují na cestě do hlavní fáze Konferenční ligy vyřadit tři soupeře, klopýtnutí by pro ně znamenalo konec v pohárech.
V případě postupu přes Varaždín by se ve 3. předkole utkali s vítězem dvojzápasu RFS Riga - Vestri.
Hanuš – Sláma, Pavlovič, Tekijaški, Cedidla – Sedláček, Okeke – Polidar, Zorvan, Čanturišvili – Jawo.
Silič – Maglica, Punčec, Lesjak, Škaričič – Duvnjak, Canjuga – Vuk, Mamič, Tavares – Latkovic.
Mihelak – Růsek, D. Souček, Ahl, Chramosta, Sobol, Nebyla, Vecheta, Malenšek, F. Novák.
Zelenika – Jurić, Mladenovski, Tepšić, Mamut, Sikošek, Posavec, Marina, Posinković.
Rozhodčí: Lata – Burgu, Doda (všichni Albánie)Přejít na online reportáž