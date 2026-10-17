Dali jsme Freiburgu dva góly, to je dobré vysvědčení, těší Kozla

Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel i přes prohru statečný výkon svého týmu ocenil. Po utkání hovořil o dvou vstřelených i třech inkasovaných gólech, o klíčových momentech, čekání na VAR, náhradě za zraněného Jawa či o dalším programu.
O prohře 2:3. S výsledkem samozřejmě nemůžu být spokojený, protože jsme prohráli. Nicméně jsme určitě byli před zápasem outsiderem a v očekávání, jak velký ten rozdíl může být. Takže z tohoto druhého pohledu si cením toho, že ten výsledek je jenom o gól, a ani ten průběh nebyl úplně jednostranný, že bychom byli pořád pod tlakem. Vítězství domácích je sice zasloužené, ale odehráli jsme to se ctí.
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O prvním poločase. Úvod zápasu byl v režii domácích, kteří na nás vletěli tak, jak to doma umí, a gól z trestňáku byl vyústěním jejich tlaku. Cením si ale toho, že jsme se do zápasu dokázali vrátit, snažili se být aktivní na míči i v presinku, hrát náš fotbal, o který se snažíme, a dali jsme gól z prvního zakončení. První poločas byl tedy pro nás výsledkově příznivý.
O druhé půli. Na jejím začátku bohužel přišly ty momenty, které rozhodly o konečném výsledku. Z rohového kopu jsme dostali takový gól negól, který dlouho zkoumal VAR, a než jsme pak vystřídali, tak jsme dostali třetí gól po krásné střele. Byly to asi laciné góly, ale to tak ve fotbale někdy chodí.
O zkoumané druhé brance Freiburgu. Mohli jsme hlavně předejít tomu rohu, protože jsme měli balon na noze, ale soupeř zachytil naši rozehrávku a získal ten klíčový roh. Po něm jsem se v první chvíli bál, že je to gól, pak byl ale pískaný faul na našeho brankáře. Pak jsme však na tabletu viděli, že to bude asi sporné, protože Hanuš se spíš srazil s naším hráčem. A potom jsme jen doufali, že míč nebude za lajnou, ale byl a čekali jsme proto, že ten gól platit bude.
O vstřelených gólech. Dali jsme Freiburgu dva, to je pro nás, myslím, dobré vysvědčení na to, že za pět kol v Bundeslize dostal jen čtyři, z toho tři ze standardek. Přestože náš kontaktní gól v nastavení na 2:3 body nepřinesl, v konečném součtu v tabulce může být velmi důležitý, protože víme, že v této soutěži nakonec může rozhodovat každý gól. I z tohoto pohledu je to pro nás ještě dobrá porážka.
O náhradě za zraněného útočníka Jawa. Tonda Růsek splnil, co měl. Dal gól, to je pro útočníka to hlavní. S ním i s Alioumem jsem byl spokojený, i když byl namočený v té situaci před druhým inkasovaným gólem. Ale nesundali jsme ho ze hry kvůli výkonu, spíš kvůli běžeckým datům. Tyhle sprintery musíme hlídat, abychom je měli zdravé. Naskočil za něj Kuol, který dal gól, což je také dobře.
O nedělním zápase s Plzní. Museli jsme hned po Freiburgu zase rychle přepnout na naši ligu, která nemůže být pro nás na druhé koleji. Proto jsem hned v kabině nabádal hráče, aby šli rychle do pelechu a už se připravovali na neděli.