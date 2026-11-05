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Spokojenost jen s výhrou! Jablonec vyhlíží Rigu s Guľou, postrádat ale bude Hanuše

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  11:00
Hráči Jablonce slaví gól.

Hráči Jablonce slaví gól. | foto: ČTK

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Po atraktivních bitvách se špičkovými evropskými celky Freiburgem a Brightonem nastoupí fotbalisté Jablonce ve čtvrtek večer v utkání 3. kola skupinové fáze Konferenční ligy v Lotyšsku proti FC Riga. Zatím mají bod a cítí šanci evropské konto navýšit.

V této sezoně už Severočeši soupeře z Lotyšska pokořili. Ve 3. předkole Konferenční ligy vyřadili po dvou výhrách tým RFS, už jistého šampiona své země, kde se hraje systémem jaro – podzim.

Nyní se ve skupinové fázi evropské soutěže pokusí zdolat i jeho městského rivala FC Riga, jenž skončí v tamní lize druhý.

„Na rozdíl od zápasů s Freiburgem a Brightonem samozřejmě víme, že teď jdeme proti soupeři, který je zhruba na naší úrovni. Oproti RFS je to ale trošku jiný tým, nebezpečný, silný do ofenzivy i v kombinaci. Nebude to jednoduchý zápas, ale určitě cítíme šanci na to, že bychom tady mohli bodovat,“ řekl jablonecký trenér Luboš Kozel.

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Levý krajní hráč Matěj Polidar má ještě více jasno: „Na Rigu jsme připravení a spokojený budu samozřejmě jen s výhrou.“

Jablonečtí ale půjdou do bitvy o první vítězství v Konferenční lize oslabeni o brankářskou jedničku Jana Hanuše, který se zranil v sobotu během zpackaného domácího zápasu se Slavií a do Rigy ani neodcestoval.

Premiéra v Evropě tak čeká Mihelaka. „Věříme mu. Na začátku sezony byli s Hanym vyrovnaní, oba chytali výborně. Pak se bohužel zranil, ale už je v plném zdraví,“ uvedl Kozel. Proti Slavii nehrál kvůli zranění ani klíčový stoper a kapitán Nemanja Tekijaški a jeho čtvrteční start je nejistý. „Naopak připraveni už jsou uzdravení Jawo a Suchan,“ těšilo jabloneckého kouče.

Sparťanský trenér Brian Priske (vpravo) se po pohárovém zápase s Rigou zdraví s kapitánem Lukášem Haraslín, mezi nimi soupeřův kouč Adrián Guľa.

Riga je na domácím stadionu velice silná, neprohrála tam 23 soutěžních zápasů v řadě a v evropských pohárech její vítěznou sérii po osmi triumfech zastavila až remíza s Kajratem Almaty. Koučem je Slovák Adrián Guľa, jenž má hráčské i trenérské zkušenosti z Česka.

„Jsem rád, že hrajeme s týmem z Česka, kde mám spoustu přátel. Hrál jsem za Jablonec, i když je to už hodně dávno,“ podotkl Guľa. „Jablonec remizoval doma 0:0 s Brightonem a respektujeme jeho sílu. My si vážíme remíz s Pafosem a Kajratem, ale teď je čas zabojovat i o výhru.“

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