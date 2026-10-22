Co čeká Jablonec proti Brightonu? Mladý kádr i nejagresivnější presink v Anglii

Kádr plný mladíků
V létě z týmu odešli stoper Jan Paul van Hecke, záložník Carlos Baleba i nejlepší střelec Danny Welbeck. Velká rána, kterou trenér Hürzeler riskantně zalepil mladíky. A vyplácí se.
Brighton má v anglické lize po Newcastlu druhý nejmladší kádr (vážený věk 25,7 roku) a víc než polovinu minut odehrají hráči, kteří ještě nejsou ve vrcholném věku své pozice (54 %). Takový devatenáctiletý chorvatský stoper Luka Vuškovič hraje skoro každou minutu (97 %).
Mladý tým ale drží pohromadě dva pětatřicátníci, kapitán Lewis Dunk a produktivní střední záložník Pascal Gross. Gross letos skoro nechyběl a jak ukážeme níže, je to on, kdo Brighton táhne. Tato skladba kádru je pro Brighton typická, jejím cílem je mladší hráče před vrcholem prodat za dobrou cenu a doplnit je několika zkušenými.