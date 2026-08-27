ONLINE: Hradec - Panathinaikos, v sestavě i hrdina úvodního zápasu Umar

Hradec bojuje v pohárech poprvé od sezony 1995/96 a usiluje o premiérovou účast ve skupině. Hlavní fázi si v minulosti vyzkoušel pouze v soutěžích hraných vyřazovacím způsobem.
Panathinaikos byl před týdnem v Aténách dlouho lepším týmem a po gólech Andrewse Tetteha vedl ještě v 89. minutě 2:0. Pak ale střídající Abdullahi Umar snížil a v šesté minutě nastavení z poslední akce zápasu přidal další branku.
I díky tomu má Hradec nakonec velkou šanci uspět. Využije domácí prostředí?
Panathinaikos do nové sezony vede dánský trenér Jacob Neestrup, který během angažmá v FC Kodaň vyřadil v pohárech Spartu a Ostravu. Na lavičce aténského celku je v pěti soutěžních zápasech bez porážky.
Hradec v osmi soutěžních utkáních nové sezony podlehl pouze dvakrát Besiktasi ve 3. předkole Evropské ligy, předtím ve 2. předkole vyřadil Tromsö. Panathinaikos se do závěrečného předkola Konferenční ligy dostal poté, co přešel přes maďarský Paks a CSKA 1948 Sofia.
Ani jeden z týmů o víkendu nehrál. Hradec si podruhé za sebou odložil ligový zápas a Panathinaikosu začne řecká liga až po utkání na východě Čech.
Za postup do hlavní fáze Konferenční ligy dostanou kluby od UEFA finanční bonus 3,17 milionu eur (76 milionů korun).
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Darida, Dancák, Horák – van Buren, Umar – Mihálik
Peña – Katris, de Vrij (C), van Drongelen, Kyriakopoulos – Taborda, Chirivella, Camara – García, Tetteh, Pellistri
Vízek, Vágner – Mielke, Neto, Valenta, Hodek, Slončík, Trubač, Chvátal, Vlkanova
Chaves, Kotsaris – Calabria, Jagušić, Dessers, Andino, Palmer-Brown, Kontouris, Kyriopoulos, Biniaris, Labvas, Rastoder
Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Achmüller (všichni GER)Přejít na online reportáž