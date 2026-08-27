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ONLINE: Hradec - Panathinaikos, v sestavě i hrdina úvodního zápasu Umar

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Sledujeme online   18:07

Hradecký útočník Abdullahi Umar se probíjí obranou Besiktase Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy. | foto: Profimedia.cz

Díky silnému závěru z minulého týdne mají královéhradečtí fotbalisté víc než dobrou pozici. Do odvety závěrečného předkola Konferenční ligy s řeckým Panathinaikosem vstupují s vyrovnaným skóre 2:2. K postupu do hlavní fáze soutěže tedy musejí zvítězit. Utkání z Malšovické arény sledujte v podrobné online reportáži od 19 hodin.

Hradec bojuje v pohárech poprvé od sezony 1995/96 a usiluje o premiérovou účast ve skupině. Hlavní fázi si v minulosti vyzkoušel pouze v soutěžích hraných vyřazovacím způsobem.

Panathinaikos byl před týdnem v Aténách dlouho lepším týmem a po gólech Andrewse Tetteha vedl ještě v 89. minutě 2:0. Pak ale střídající Abdullahi Umar snížil a v šesté minutě nastavení z poslední akce zápasu přidal další branku.

I díky tomu má Hradec nakonec velkou šanci uspět. Využije domácí prostředí?

Panathinaikos do nové sezony vede dánský trenér Jacob Neestrup, který během angažmá v FC Kodaň vyřadil v pohárech Spartu a Ostravu. Na lavičce aténského celku je v pěti soutěžních zápasech bez porážky.

Hradec v osmi soutěžních utkáních nové sezony podlehl pouze dvakrát Besiktasi ve 3. předkole Evropské ligy, předtím ve 2. předkole vyřadil Tromsö. Panathinaikos se do závěrečného předkola Konferenční ligy dostal poté, co přešel přes maďarský Paks a CSKA 1948 Sofia.

Ani jeden z týmů o víkendu nehrál. Hradec si podruhé za sebou odložil ligový zápas a Panathinaikosu začne řecká liga až po utkání na východě Čech.

Za postup do hlavní fáze Konferenční ligy dostanou kluby od UEFA finanční bonus 3,17 milionu eur (76 milionů korun).

Konferenční liga
4. předkolo - Play-off 27. 8. 2026 19:00
FC Hradec Králové FC Hradec Králové : Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény 0:0 (-:-)
Sestavy:
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Darida, Dancák, Horák – van Buren, Umar – Mihálik
Sestavy:
Peña – Katris, de Vrij (C), van Drongelen, Kyriakopoulos – Taborda, Chirivella, Camara – García, Tetteh, Pellistri
Náhradníci:
Vízek, Vágner – Mielke, Neto, Valenta, Hodek, Slončík, Trubač, Chvátal, Vlkanova
Náhradníci:
Chaves, Kotsaris – Calabria, Jagušić, Dessers, Andino, Palmer-Brown, Kontouris, Kyriopoulos, Biniaris, Labvas, Rastoder

Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Achmüller (všichni GER)

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4. předkolo - Play-off

AS Monaco vs. Górnik Zabrze //www.idnes.cz/sport
27.8. 18:45
  • 1.33
  • 5.20
  • 8.18
Freiburg vs. Motherwell FC //www.idnes.cz/sport
27.8. 18:45
  • 1.17
  • 7.51
  • 14.00
Pafos FC vs. Dinamo City //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 1.22
  • 6.15
  • 12.40
Brann Bergen vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 2.38
  • 3.61
  • 2.72
FC Hradec Králové vs. Panathinaikos Atény //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 3.27
  • 3.42
  • 2.24
Raków Čenstochová vs. HNK Hajduk Split //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 1.85
  • 3.55
  • 4.13
FC Kodaň vs. FC Inter Turku //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 1.25
  • 5.88
  • 10.60
Riga FC vs. KÍ Klaksvík //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 1.34
  • 5.16
  • 8.14
Inter Escaldes vs. KF Drita //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 2.28
  • 3.45
  • 2.96
Ajax Amsterdam vs. FC Sion //www.idnes.cz/sport
27.8. 20:00
  • 1.24
  • 6.51
  • 9.16
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. předkolo - Play-off

Kompletní los

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