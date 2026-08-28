Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Los Konferenční ligy: Jablonec doma čeká Brighton či Lugano, pojede na Trabzonspor

Autor:
Aktualizujeme   12:45aktualizováno  13:54

Jablonečtí hráči slaví gól v zápase s Glasgow Rangers. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Po pěti letech jsou zpátky v hlavní fázi Konferenční ligy. Jablonečtí fotbalisté doma vyzvou Brighton, Lugano a Iberii Tbilisi. Venkovní zápasy odehrají na půdě Freiburgu, Trabzonsporu a Rigy. Rozhodl o tom páteční los v Monaku.

Ligová fáze začne úvodními zápasy 15. října, závěrečné šesté kolo je na programu 17. prosince. Přesný rozpis zveřejní UEFA do konce týdne. Finále se uskuteční 2. června na stadionu Besiktase v Istanbulu.

Připravujeme další podrobnosti...

Jablonec je čtvrtým českým zástupcem, postup stvrdil výhrou na penalty nad skotskými Rangers.

Postoupí Jablonec do vyřazovací fáze Konferenční ligy?

celkem hlasů: 39

Konferenční liga přijde při losovacím aktu na řadu až po té Evropské, v níž jsou mimo jiné Sparta s Plzní. Na rozdíl od nich se Jablonec dozví jen šest soupeřů.

Sám je v pátém koši ze šesti, přičemž všechny týmy dostanou po jednom soupeři z každého koše – tři zápasy odehrají doma, další tři venku.

Los Konferenční ligy

Soupeři Jablonce:

1. koš: Freiburg (venku)

2. koš: Brighton (doma)

3. koš: Lugano (doma)

4. koš: Trabzonspor (venku)

5. koš: Riga FC (venku)

6. koš: Iberia Tbilisi (doma)

Jablonec bude vědět, na koho a kde narazí, přesný rozpis zápasů ale UEFA zveřejní až o víkendu.

Z prvního koše může Jablonec dostat třeba Atalantu, s níž loni hrála Slavia v Lize mistrů, Ajax či poraženého finalistu Evropské ligy Freiburg.

Ze druhého koše hrozí například anglický Brighton, variantou je také přemožitel Hradce Panathinaikos či Crvena zvezda Bělehrad, která v Evropské lize vypadla s Plzní.

Ve třetím koši zaujme například španělské Getafe či nizozemské Twente, v tom čtvrtém zase skotští Hearts či turecký Trabzonspor, za nějž od této sezony hraje egyptský křídelník Mohamed Salah.

V pátém koši je kromě Jablonec třeba chorvatský Hajduk Split, dánský Nordsjaelland či Riga FC. Šestý koš pak disponuje třeba mistry svých zemí švýcarským Thunem či švédským Mjällby.

Konferenční liga startuje až 15. října a jelikož týmy v hlavní fázi čeká jen šest zápasů, ty poslední jsou na programu ještě v prosinci – na rozdíl od Champions League a Evropské ligy, které pokračují až do ledna.

Los Evropské ligy: Sparta má dva soupeře z Anglie i Salcburk, Plzeň čeká Benfica

Když hrál Jablonec Konferenční ligu naposledy, bylo to ještě ve starém formátu. Ve skupině s nizozemským Alkmaarem, dánskými Randers a rumunskou Kluží tehdy skončil na nepostupovém třetím místě.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...

Slavia - Bohemians 2:2, domácí dvakrát vedli, euforii v závěru jim sebral ofsajd

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči vstřelený gól.

Před týdnem ztráta v Liberci, teď doma proti Bohemians. Fotbalová Slavia se na derby proti Spartě, které se hraje už příští týden na Letné, v domácím utkání 5. ligového kola nenaladila ideálně. V...

Los Evropské ligy: Sparta má dva soupeře z Anglie i Salcburk, Plzeň čeká Benfica

Plzeňský trenér Radoslav Kováč slaví postup přes Crvenou zvezdu Bělehrad do...

Fotbalisté Sparty a Plzně znají své soupeře pro hlavní fázi Evropské ligy. Spartu čekají mimo jiné zápasy s Bournemouthem a Crystal Palace, opět narazí také na Ararat-Armenia, Alkmaar či Salcburk....

28. srpna 2026  12:30,  aktualizováno  14:04

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté slaví gól v přípravném zápase s Opavou.

Fotbalisté Sparty si v sezoně 2026/27 zahrají ligovou fázi Evropské ligy, kde je čekají tito protivníci: Alkmaar, Olympiakos Pireus, Rennes, Salcburk, Bournemouth, Crystal Palace, Lilleström a...

28. srpna 2026  13:55

Los Konferenční ligy: Jablonec doma čeká Brighton či Lugano, pojede na Trabzonspor

Aktualizujeme
Jablonečtí hráči slaví gól v zápase s Glasgow Rangers.

Po pěti letech jsou zpátky v hlavní fázi Konferenční ligy. Jablonečtí fotbalisté doma vyzvou Brighton, Lugano a Iberii Tbilisi. Venkovní zápasy odehrají na půdě Freiburgu, Trabzonsporu a Rigy....

28. srpna 2026  12:45,  aktualizováno  13:54

Bláznivá noc. Šádek znovu slavil do půl těla, jabloneckou senzaci si užil i Pelta

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nikdy by vás nenapadlo, kolik příběhů může přinést jeden bláznivý večer. Kdo chtěl vidět všechno, musel horečně přepínat programy, nebo si rovnou zapnout fotbal na třech obrazovkách. Tři české týmy...

28. srpna 2026  13:33

Los ligové fáze Evropské ligy 2026/27: Koše, kurzy, soupeři Sparty i Plzně a přímý přenos

Los hlavní fáze Evropské ligy.

V Monaku se v pátek 28. srpna od 13:00 uskuteční slavnostní los pro ročník 2026/27. Český fotbal má v osudí dvojnásobné zastoupení - jak AC Sparta Praha, tak i FC Viktoria Plzeň byly zařazeny do 2....

28. srpna 2026  13:17

Bídný start, ale? Trenérská změna není téma, říká zlínský sportovní manažer

Sportovní ředitel zlínských fotbalistů Pavel Hoftych na předsezonní tiskové...

Čtvrteční dopolední trénink sledoval i s výkonným ředitelem klubu Zdeňkem Grygerou. Podle sportovního manažera zlínských prvoligových fotbalistů Pavla Hoftycha je to standardní věc, a ne reakce na...

28. srpna 2026  12:22

Pražské derby v poháru. Sparta se utká s Žižkovem, Slavia pojede do Varnsdorfu

Sparťanský křídelník John Mercado oslavuje svůj gól s Romanem Mackem.

Úřadující mistr fotbalové ligy Slavia se ve třetím kole národního poháru utká o postup do osmifinále na hřišti třetiligového Varnsdorfu, pražské derby pak čeká Spartu proti druholigovému Žižkovu....

28. srpna 2026  11:24,  aktualizováno  12:01

Sedmdesátník Jarolím: Trénovat Slavii? Srdeční záležitost! Bylo to jedinečné

Zadumaný trenér Karel Jarolím během utkání s Austrálií.

Vážně už je tomuhle chlapíkovi sedmdesát let? Karel Jarolím stále vypadá velmi vitálně a tolik byste mu rozhodně netipovali. Bývalý úspěšný fotbalista a trenér, který se prosadil hlavně ve Slavii,...

28. srpna 2026  11:01

V jedenácti jsme byli lepší. Všechno sporné šlo na ruku Plzni, zlobil se kouč Zvezdy

Albert Riera, španělský trenér Crvene zvezdy Bělehrad, během utkání s Plzní.

Je známý tím, že si na tiskových konferencích neláme hlavu s taktem. A proto když Albert Riera, španělský kouč Crvene zvezdy Bělehrad, vystoupil po porážce 1:5 v Plzni, rozzlobil se nejen na své...

28. srpna 2026  10:35

Boleslavské fotbalisty trápí viróza. O víkendu proti Bohemians nenastoupí

Solomon John z Mladé Boleslavi slaví gól v zápase se Slováckem.

Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty pražských Bohemians a Mladou Boleslaví bylo odloženo. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění, jak informovala Ligová fotbalová asociace...

28. srpna 2026  10:16,  aktualizováno  10:24

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Vysněných soupeřů se nedočkala. Vykouzlí Slavia v Lize mistrů více než loni?

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Tipovat se mu moc nechtělo. Věděl, že vždycky, když vytouženého soupeře prozradil, nedopadlo to. A série se táhne dál. Letos si Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, vysnil jako obvykle...

28. srpna 2026  10:03

Los Konferenční ligy 2026/27 živě v TV: Koše, kurzy, soupeři Jablonce

Trofej pro vítěze Konferenční ligy.

Los ligové fáze Konferenční ligy 2026/2027 je na programu v pátek 28. srpna od 13:00. České fanoušky zajímá, jací soupeři čekají na Jablonec, který je v pátém výkonnostním koši. Přečtěte si o...

28. srpna 2026  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.