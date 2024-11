Šance na postup se blíží nule, uznal Brännström. Ale stát se může cokoli

Mladá Boleslav v úvodních dvou kolech prohrála 0:2 na hřišti arménského FC Noah a doma 0:1 s Luganem. V polovině ligové fáze soutěže je na 33. místě z 36 týmů, bez bodu jsou ještě další tři celky. Do play off projde 24 nejlepších.

„Prohráli jsme první tři zápasy, šance na postup se momentálně blíží nule,“ uznal Brännström.

Guimaraes se ujal vedení ve 40. minutě zásluhou penalty Tiaga Silvy, který překonal bývalého spoluhráče z portugalského celku Matouše Trmala. Střelec branky předtím trefil ranou z dálky spojnici tyče a břevna.

„V první půli jsme chtěli hlavně být kompaktní a disciplinovaní, což se nám po většinu času dařilo. Soupeř měl hodně střel, ale nevypracoval si žádné velké šance, až do té penalty,“ litoval Brännström zákroku Jakuba Fulneka na Kaia Césara.

„Byla to pro nás rána, ale faul to byl. Jakub už ve chvíli, kdy situace nastala, dobře věděl, co se stalo,“ podotkl bývalý kouč Mjällby nebo AIK Stockholm.

Obránce Mladé Boleslavi Jakub Fulnek (vlevo) fauluje křídelníka Guimaraese Kaia Césara. Záložník Guimaraese Tiago Silva proměňuje penaltu v zápase s Mladou Boleslaví.

Po hodině přidal druhý gól Óscar Rivas a Vitória nadále diktovala tempo, v závěrečné dvacetiminutovce se ale obraz hry změnil. V 72. minutě snížil Vasil Kušej premiérovou brankou svého týmu v soutěži a Středočeši měli i příležitosti ke srovnání.

„Vážím si toho, že jsme se za stavu 0:2 nezlomili a vrátili se do zápasu, obzvláště tady. Navíc když si vzpomenu, jak jsme za stavu 0:2 hráli proti FC Noah, kde jsme s tím neudělali vůbec nic. Gól nás nakopl k lepšímu výkonu, ale bohužel už to nestačilo,“ uvedl Brännström.

Trenér aktuálně 10. celku české ligy ocenil kvalitu soupeře, který v součtu s předkoly vyhrál všech devět utkání v této sezoně Konferenční ligy. „Byl rozdíl ve hře jeden na jednoho, v těchto situacích jsme někdy hodně zaostávali. Naopak musím vyzdvihnout charakter svého týmu,“ dodal Brännström.

Mladá Boleslav v dalším kole přivítá za tři týdny Betis Sevilla.