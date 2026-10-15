ONLINE: Freiburg - Jablonec, těžký vstup do Konferenční ligy proti favoritovi

Jablonec přešel v předkole přes tři soupeře včetně slavných Rangers a do hlavní fáze evropského poháru postoupil po pěti letech.
Konferenční ligu zahajuje na hřišti rozjetého Freiburgu, který v pohárech vyhrál doma dvanáctkrát v řadě a v nové sezoně z devíti soutěžních utkání ztratil body za jedinou remízu.
Severočeši se v soutěžích UEFA s žádným německým mužstvem dosud neutkali. České týmy neporazily soupeře z Německa dvanáctkrát v řadě, venku dokonce osmnáctkrát.
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Backhaus – Kübler, Ginter, Rosenfelder, Günter (C) – Eggestein, Osterhage – Irié, J. Suzuki, Grifo – Höler.
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Pavlović, Sláma – Sedláček, Okeke – Čanturišvili, Alioum, Polidar – Růsek.
Müller, Huth – Lienhart, Jung, Engelhardt, Jamamoto, Treu, Matanović, Makengo, Zelic, Gotó.
Mihelak – Zorvan, Nykrín, Souček, Chramosta, Hollý, Nebyla, Malý, Kuol, Novák.
Rozhodčí: Maļcevs (LVA) – Svipsts (LVA), Ševcenko (LVA)Přejít na online reportáž