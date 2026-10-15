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ONLINE: Freiburg - Jablonec, těžký vstup do Konferenční ligy proti favoritovi

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Sledujeme online   20:20

Jablonecký Garang Kuol slaví trefu proti Zlínu. | foto: ČTK

Jablonečtí fotbalisté vstupují do základní fáze Konferenční ligy. A rovnou na hřišti lídra německé nejvyšší soutěže. Utkání ve Freiburgu sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Jablonec přešel v předkole přes tři soupeře včetně slavných Rangers a do hlavní fáze evropského poháru postoupil po pěti letech.

Konferenční ligu zahajuje na hřišti rozjetého Freiburgu, který v pohárech vyhrál doma dvanáctkrát v řadě a v nové sezoně z devíti soutěžních utkání ztratil body za jedinou remízu.

Severočeši se v soutěžích UEFA s žádným německým mužstvem dosud neutkali. České týmy neporazily soupeře z Německa dvanáctkrát v řadě, venku dokonce osmnáctkrát.

Povede se zázrak? Sledujte v online reportáži.

Konferenční liga
1. kolo 15. 10. 2026 21:00
Freiburg Freiburg : FK Jablonec FK Jablonec 0:0 (-:-)
Sestavy:
Backhaus – Kübler, Ginter, Rosenfelder, Günter (C) – Eggestein, Osterhage – Irié, J. Suzuki, Grifo – Höler.
Sestavy:
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Pavlović, Sláma – Sedláček, Okeke – Čanturišvili, Alioum, Polidar – Růsek.
Náhradníci:
Müller, Huth – Lienhart, Jung, Engelhardt, Jamamoto, Treu, Matanović, Makengo, Zelic, Gotó.
Náhradníci:
Mihelak – Zorvan, Nykrín, Souček, Chramosta, Hollý, Nebyla, Malý, Kuol, Novák.

Rozhodčí: Maļcevs (LVA) – Svipsts (LVA), Ševcenko (LVA)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

1. kolo

Twente Enschede vs. FC Thun //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.16
  • 8.92
  • 14.60
Sint-Truiden VV vs. FC Iberia 1999 //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.20
  • 7.30
  • 13.00
Heart of Midlothian FC vs. FC Nordsjaelland //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 2.84
  • 3.94
  • 2.28
Freiburg vs. FK Jablonec //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.26
  • 6.03
  • 11.60
FC Kodaň vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 2.32
  • 3.26
  • 3.25
Brighton vs. FK Kauno Žalgiris //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.01
  • 33.00
  • 60.00
Brann Bergen vs. Lincoln Red Imps //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.14
  • 9.14
  • 19.20
Atalanta Bergamo vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
15.10. 21:00
  • 1.34
  • 5.54
  • 8.26

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Mjällby AIFMjällby 1 1 0 0 2:0 3
2. GetafeGetafe 1 0 1 0 1:1 1
3. FC MidtjyllandMidtjylland 1 0 1 0 1:1 1
4. Egnatia RrogozhinëEgnatia 1 0 1 0 1:1 1
5. Universitatea CraiovaU Craiova 1 0 1 0 1:1 1
6. AGF AarhusAarhus 0 0 0 0 0:0 0
7. Ajax AmsterdamAjax 0 0 0 0 0:0 0
8. Atalanta BergamoBergamo 0 0 0 0 0:0 0
9. Borac Banja LukaBanja Luka 0 0 0 0 0:0 0
10. SC BragaBraga 0 0 0 0 0:0 0
11. Brann BergenBrann 0 0 0 0 0:0 0
12. BrightonBrighton 0 0 0 0 0:0 0
13. CSKA SofiaCSKA Sofia 0 0 0 0 0:0 0
14. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 0 0 0 0 0:0 0
15. FreiburgFreiburg 0 0 0 0 0:0 0
16. GentGent 0 0 0 0 0:0 0
17. HNK Hajduk SplitHajduk Split 0 0 0 0 0:0 0
18. Heart of Midlothian FCHearts 0 0 0 0 0:0 0
19. FC Iberia 1999Iberia 0 0 0 0 0:0 0
20. FK JablonecJablonec 0 0 0 0 0:0 0
21. FC Kajrat AlmatyKajrat 0 0 0 0 0:0 0
22. FK Kauno ŽalgirisKauno Žalgiris 0 0 0 0 0:0 0
23. FC KodaňKodaň 0 0 0 0 0:0 0
24. Kuopion PalloseuraKuPS 0 0 0 0 0:0 0
25. Lincoln Red ImpsLincoln 0 0 0 0 0:0 0
26. FC LuganoLugano 0 0 0 0 0:0 0
27. AS MonacoMonaco 0 0 0 0 0:0 0
28. FC NordsjaellandNordsjaelland 0 0 0 0 0:0 0
29. Pafos FCPafos 0 0 0 0 0:0 0
30. Panathinaikos AtényPanathinaikos 0 0 0 0 0:0 0
31. Riga FCRiga FC 0 0 0 0 0:0 0
32. Sint-Truiden VVSint-Truiden 0 0 0 0 0:0 0
33. FC ThunThun 0 0 0 0 0:0 0
34. TrabzonsporTrabzonspor 0 0 0 0 0:0 0
35. Twente EnschedeTwente 0 0 0 0 0:0 0
36. Inter EscaldesInter Escaldes 1 0 0 1 0:2 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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