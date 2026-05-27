Fanoušci se střetli před finále Konferenční ligy. V centru Lipska zranili dva policisty

Autor: ,
  12:49
Před večerním finále fotbalové Konferenční ligy se v ulicích Lipska střetli fanoušci španělského Vallecana a anglického Crystal Palace. Při zásahu utrpěli zranění dva policisté, informovala německá policie. Dva výtržníky zadržela a šedesáti problémovým fanouškům Crystal Palace přikázala opustit centrum města.
Fanoušci Crystal Palace v jedné z hospod v Lipsku před finále Konferenční ligy. | foto: Reuters

Situace se vyhrotila kolem úterní osmé hodiny večerní. Fanoušci obou týmů v centru města po sobě házeli lahve, sklenice od piv a nábytek z restaurace. Policisté od sebe skupiny oddělili a zkontrolovali totožnost více než 300 lidí. Zásah skončil kolem čtvrt na čtyři ráno.

Podle příslušníků saské policie mělo být ve střetu až tři sta lidí, z nichž 60 bylo následně zadrženo za účelem zpracování a ověření totožnosti kvůli podezření z narušení veřejného pořádku. Ti z Crystal Palace už se do centra vrátit nesmí.

Fanoušci během zásahu policisty zaházeli různými předměty a dva z nich zranili.

„Skupina rizikových fanoušků Crystal Palace se přesunula k podniku Penguin Eisbar,“ píše policie v prohlášení. „Těchto 60 lidí provokovalo kolemjdoucí španělské fanoušky a bylo poté okamžitě obklíčeno silami federální policie.“

Přitom velké skupiny ostatních fanoušků obou táborů se ve městě jinak bezproblémově mísily, společně skandovaly a zpívaly na náměstích a ve vyhrazené fanzóně. Podle policie byla jinak situace klidná, přestože bylo v centru na dva tisíce fanoušků.

Finále bude večer od 21 hodin hostit Red Bull Arena s kapacitou přes 45 tisíc míst.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
1:2
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
0:4
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
1:2P
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
1:2
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:1
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
0:2
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
2:0
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
1:1
HNK Rijeka
Šachtar Doněck
3:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
2:2
Šachtar Doněck
Crystal Palace
3:0
Fiorentina
Fiorentina
2:1
Crystal Palace
Rayo Vallecano
3:0
AEK Atény
AEK Atény
3:1
Rayo Vallecano
Mohuč
2:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
4:0
Mohuč
Šachtar Doněck
1:3
Crystal Palace
Crystal Palace
2:1
Šachtar Doněck
Rayo Vallecano
1:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
0:1
Rayo Vallecano

Fanoušci se střetli před finále Konferenční ligy. V centru Lipska zranili dva policisty

