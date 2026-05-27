Fanoušci se střetli před finále Konferenční ligy. V centru Lipska zranili dva policisty

Situace se vyhrotila kolem úterní osmé hodiny večerní. Fanoušci obou týmů v centru města po sobě házeli lahve, sklenice od piv a nábytek z restaurace. Policisté od sebe skupiny oddělili a zkontrolovali totožnost více než 300 lidí. Zásah skončil kolem čtvrt na čtyři ráno.
Podle příslušníků saské policie mělo být ve střetu až tři sta lidí, z nichž 60 bylo následně zadrženo za účelem zpracování a ověření totožnosti kvůli podezření z narušení veřejného pořádku. Ti z Crystal Palace už se do centra vrátit nesmí.
🇩🇪🏴 Police say 60 Crystal Palace fans classified as "known troublemakers" were ordered to leave Leipzig city centre on Tuesday evening while two arrests were made following clashes between supporters of the Eagles and Rayo Vallecano.— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 27, 2026
Fanoušci během zásahu policisty zaházeli různými předměty a dva z nich zranili.
„Skupina rizikových fanoušků Crystal Palace se přesunula k podniku Penguin Eisbar,“ píše policie v prohlášení. „Těchto 60 lidí provokovalo kolemjdoucí španělské fanoušky a bylo poté okamžitě obklíčeno silami federální policie.“
Fans clash in Leipzig ahead of the Europa Conference Final between Crystal Palace and Rayo Vallecano tomorrow. 😲— Football Away Days (@FBAwayDays) May 26, 2026
Přitom velké skupiny ostatních fanoušků obou táborů se ve městě jinak bezproblémově mísily, společně skandovaly a zpívaly na náměstích a ve vyhrazené fanzóně. Podle policie byla jinak situace klidná, přestože bylo v centru na dva tisíce fanoušků.
Finále bude večer od 21 hodin hostit Red Bull Arena s kapacitou přes 45 tisíc míst.