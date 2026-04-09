Vallecano pomáhá českému koeficientu, v Konferenční lize porazilo AEK Atény

Desátá pozice jako poslední zaručuje, že šampion dané země projde přímo do hlavní fáze Ligy mistrů bez nutnosti absolvovat kvalifikaci. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2027/28. Česko už nemá na pohárové scéně žádného zástupce a potřebuje vypadnutí AEK Atény.
Jedenácté Řecko se v žebříčku přiblížilo na rozdíl zhruba půl bodu. České kluby proto potřebují, aby poslední zástupce konkurenta neuspěl.
Řecko by se posunulo na 10. příčku jedině za předpokladu, že by AEK přes španělského soupeře prošel do semifinále, což mu po čtvrtečním výsledku zaručí jen vysoká výhra v domácí odvetě. V semifinále by pak musel uhrát ještě aspoň jednu remízu.
Vallecanu se povedl začátek, ve druhé minutě otevřel skóre Maročan Achúmáš. Hosté zahodili několik velkých šancí, naopak López v nastavení prvního poločasu přidal druhou branku madridského celku.
Výhru aktuálně třináctého týmu La Ligy nad lídrem řecké ligy po přestávce ještě zvýraznil Palazón z penalty.
2. Achúmáš
45+2. U. López
74. Palazón
Batalla – Rațiu, Lejeune, Felipe, Chavarría – Palazón (C) (80. Camello), Ciss, U. López (56. Díaz) – Achúmáš (56. Alemão), De Frutos (80. Valentín), Álvaro García (66. Espino).
Strakosha – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios – Koita (87. Kutesa), Mantalos (C) (46. Marin), Pineda, Pereyra (71. Gaćinović) – Varga (71. Zini), Jović.
Cárdenas, Molina – Balliu, Gumbau, Mendy, Trejo.
Angelopoulos, Brignoli – Eliasson, Georgiev, Kaloskamis, Penrice, Vida.
65. Díaz
61. Varga, 73. Relvas, 89. Jović
Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu (vš. FRA)
Počet diváků: 13148