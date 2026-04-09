Vallecano pomáhá českému koeficientu, v Konferenční lize porazilo AEK Atény

  21:12
Fotbalisté Vallecana porazili v prvním čtvrtfinálovém utkání Konferenční ligy AEK Atény 3:0. Aténský klub je posledním pohárovým zástupcem Řecka, které by ještě mohlo ohrozit Česko na 10. místě v žebříčku národních koeficientů UEFA. Zbývající tři zápasy začaly ve 21:00, odvety jsou na programu příští čtvrtek.
Obránce Vallecana Florian Lejeune (uprostřed) slaví s domácími fanoušky gól do sítě AEK Atény, který byl ale později kvůli ofsajdu zneplatněn. | foto: AP

Desátá pozice jako poslední zaručuje, že šampion dané země projde přímo do hlavní fáze Ligy mistrů bez nutnosti absolvovat kvalifikaci. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2027/28. Česko už nemá na pohárové scéně žádného zástupce a potřebuje vypadnutí AEK Atény.

Jedenácté Řecko se v žebříčku přiblížilo na rozdíl zhruba půl bodu. České kluby proto potřebují, aby poslední zástupce konkurenta neuspěl.

Řecko by se posunulo na 10. příčku jedině za předpokladu, že by AEK přes španělského soupeře prošel do semifinále, což mu po čtvrtečním výsledku zaručí jen vysoká výhra v domácí odvetě. V semifinále by pak musel uhrát ještě aspoň jednu remízu.

Vallecanu se povedl začátek, ve druhé minutě otevřel skóre Maročan Achúmáš. Hosté zahodili několik velkých šancí, naopak López v nastavení prvního poločasu přidal druhou branku madridského celku.

Výhru aktuálně třináctého týmu La Ligy nad lídrem řecké ligy po přestávce ještě zvýraznil Palazón z penalty.

Konferenční liga
9. 4. 2026 18:45
Rayo Vallecano Rayo Vallecano : AEK Atény AEK Atény 3:0 (2:0)
Góly:
2. Achúmáš
45+2. U. López
74. Palazón
Góly:
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, Felipe, Chavarría – Palazón (C) (80. Camello), Ciss, U. López (56. Díaz) – Achúmáš (56. Alemão), De Frutos (80. Valentín), Álvaro García (66. Espino).
Sestavy:
Strakosha – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios – Koita (87. Kutesa), Mantalos (C) (46. Marin), Pineda, Pereyra (71. Gaćinović) – Varga (71. Zini), Jović.
Náhradníci:
Cárdenas, Molina – Balliu, Gumbau, Mendy, Trejo.
Náhradníci:
Angelopoulos, Brignoli – Eliasson, Georgiev, Kaloskamis, Penrice, Vida.
Žluté karty:
65. Díaz
Žluté karty:
61. Varga, 73. Relvas, 89. Jović

Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu (vš. FRA)

Počet diváků: 13148

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
1:2
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
0:4
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
1:2P
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
1:2
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:1
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
0:2
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
2:0
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
1:1
HNK Rijeka
Šachtar Doněck
0:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
16. 4. 18:45
Šachtar Doněck
Crystal Palace
2:0
Fiorentina
Fiorentina
16. 4. 21:00
Crystal Palace
Rayo Vallecano
3:0
AEK Atény
AEK Atény
16. 4. 21:00
Rayo Vallecano
Mohuč
2:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
16. 4. 21:00
Mohuč

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

