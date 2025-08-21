Juráskův Besiktas v Konferenční lize remizoval. Klopýtly Šachtar i RFS Riga

Jurásek stejně jako v minulém předkole Konferenční ligy nechyběl v základní sestavě Besiktase, podobně jako v předchozím pohárovém zápase ale střídal, tentokrát v 68. minutě. V té chvíli ještě turecký celek držel vedení 1:0, česká letní posila pak z lavičky přihlížela, jak domácí v závěru srovnali.
Mareš v dresu RFS naskočil na Maltě do druhého poločasu a necelých 10 minut po pauze už ze hřiště sledoval, jak domácí po rychlé akci dali jediný gól. Maltský outsider se přiblížil historickému postupu do hlavní fáze pohárů. Další český obránce Simič i v pátém utkání sezony zůstal jen na lavičce Omonie.
Z velkých favoritů zaváhal na úvod závěrečného předkola Šachtar. Ukrajinský velkoklub v domácím azylu v Krakově musel dotahovat a jen remizoval se Servette Ženeva, přes který přešla Plzeň ve 2. předkole Ligy mistrů. Portugalská Santa Clara dokonce nečekaně doma podlehla irskému Shamrocku 1:2 poté, co neudržela brzké vedení.
Trápil se také španělský zástupce v Konferenční lize Vallecano, favorit rozhodl o těsném venkovním vítězství 1:0 na neutrální půdě v Maďarsku proti běloruskému Nemanu Grodno až v 77. minutě. Pouze o gól vyhrál i anglický Crystal Palace, celek z Premier League „zlomil“ norský Fredrikstad rovněž až po přestávce.
Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Konferenční ligy:
Mistrovská část:
Hamrun Spartans (Malta) - RFS Riga 1:0 (0:0),
Nemistrovská část:
Rosenborg Trondheim - Mohuč 2:1 (1:1),