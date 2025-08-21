Juráskův Besiktas v Konferenční lize remizoval. Klopýtly Šachtar i RFS Riga

Fotbalisté Besiktase Istanbul v základní sestavě s českým obráncem Davidem Juráskem remizovali v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Konferenční ligy v Lausanne 1:1. Celek RFS z Rigy s bekem Petrem Marešem překvapivě prohrál na stadionu maltského Hamrunu 0:1, jiný český zadák Stefan Simič zůstal při porážce Omonie Nikósie 1:2 na hřišti Wolfsbergu jen na lavičce. Šachtar Doněck překvapivě pouze remizoval se Servette Ženeva 1:1.
Beyatt Lekoueiry z Lausanne se snaží prostřelit obránce Besiktasu.

Beyatt Lekoueiry z Lausanne se snaží prostřelit obránce Besiktasu. | foto: AP

Jean-Philippe Mateta s Crystal Palace (vlevo) a Ulrik Fredriksen z Fredrikstadu...
Brankář Besiktasu Ersin Destanoglu v akci při utkání v Lausanne.
Brankář Martin Borsheim se marně vrhá za míčem, který do sítě Fredrikstadu...
Démonická scenérie na štrasburském stadionu před utkáním s Brondby.
7 fotografií

Jurásek stejně jako v minulém předkole Konferenční ligy nechyběl v základní sestavě Besiktase, podobně jako v předchozím pohárovém zápase ale střídal, tentokrát v 68. minutě. V té chvíli ještě turecký celek držel vedení 1:0, česká letní posila pak z lavičky přihlížela, jak domácí v závěru srovnali.

Mareš v dresu RFS naskočil na Maltě do druhého poločasu a necelých 10 minut po pauze už ze hřiště sledoval, jak domácí po rychlé akci dali jediný gól. Maltský outsider se přiblížil historickému postupu do hlavní fáze pohárů. Další český obránce Simič i v pátém utkání sezony zůstal jen na lavičce Omonie.

Z velkých favoritů zaváhal na úvod závěrečného předkola Šachtar. Ukrajinský velkoklub v domácím azylu v Krakově musel dotahovat a jen remizoval se Servette Ženeva, přes který přešla Plzeň ve 2. předkole Ligy mistrů. Portugalská Santa Clara dokonce nečekaně doma podlehla irskému Shamrocku 1:2 poté, co neudržela brzké vedení.

Trápil se také španělský zástupce v Konferenční lize Vallecano, favorit rozhodl o těsném venkovním vítězství 1:0 na neutrální půdě v Maďarsku proti běloruskému Nemanu Grodno až v 77. minutě. Pouze o gól vyhrál i anglický Crystal Palace, celek z Premier League „zlomil“ norský Fredrikstad rovněž až po přestávce.

Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Konferenční ligy:

Mistrovská část:

Hamrun Spartans (Malta) - RFS Riga 1:0 (0:0),
Breidablik - FC Virtus (San Mar.) 2:1 (1:1),
Drita (Kos.) - Differdange (Luc.) 2:1 (1:0),
Olimpija Lublaň - Noah (Arm.) 1:4 (0:2),
Shelbourne (Ir.) - Linfield (Sev. Ir.) 3:1 (1:0).

Nemistrovská část:

Rosenborg Trondheim - Mohuč 2:1 (1:1),
Györ - Rapid Vídeň 2:1 (0:0),
Häcken - CFR Kluž 7:2 (4:1),
Wolfsberg (Rak.) - Omonia Nikósie 2:1 (1:1),
Basaksehir Istanbul - Universitatea Craiova 1:2 (0:1),
Štrasburk - Bröndby Kodaň 0:0,
Šachtar Doněck - Servette Ženeva 1:1 (0:1),
Anderlecht Brusel - AEK Atény 1:1 (1:0),
Levski Sofia - Alkmaar 0:2 (0:0),
Polissja Žytomyr - Fiorentina 0:3 (0:2),
Neman Grodno (Běl.) - Vallecano 0:1 (0:0),
Bialystok - Dinamo City (Alb.) 3:0 (2:0),
Lausanne-Sport - Besiktas Istanbul 1:1 (0:1),
Crystal Palace - Fredrikstad (Nor.) 1:0 (0:0),
Raków Čenstochová - Arda Kardžali (Bulh.) 1:0 (1:0),
Hibernian - Legia Varšava 1:2 (0:2),
Santa Clara - Shamrock Rovers (Ir.) 1:2 (1:1).

