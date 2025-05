Obecně toho moc nenamluví, ale když už něco řekne, většinou to stojí za to.

„Kdo vlastně vybírá nejlepší hráče sezony?“ nadhodil uprostřed tiskové konference. „Já jen, že se o cenu hlásí tady Tosin,“ rozesmál přítomné novináře i vedle sedícího spoluhráče. Vtip je v tom, že sedmadvacetiletý Aderabioyo Tosin dřív Konferenční ligu shazoval, když Chelsea musela absolvovat dlouhé lety například do Kazachstánu.

Nakonec se jen škodolibě usmíval, když s medailí na krku seděl vedle Palmera. Ve finále proti španělskému Betisu (4:1) zůstal na lavičce, ale v soutěži patřil k oporám.

Zato třiadvacetiletý ofenzivní hráč třeba v ligové fázi nebyl vůbec na soupisce. Trenér Enzo Maresca volil pro Konferenční ligu zpravidla úplně jiný tým než pro anglickou Premier League. I ve vyřazovací části Palmer často hrál jen jeden poločas, finále si ale užil až do 87. minuty, kdy ho z trávníku vyprovázel potlesk.

Aby ne, když Chelsea zařídil vítězný obrat a vítězství i ve třetí evropské soutěži UEFA. Po Lize mistrů a Evropské lize anglický klub slaví i v té nejčerstvější.

Cole Palmer z Chelsea (vlevo) se se spoluhráči Nonim Maduekem a Jadonem Sanchem raduje z gólu proti Liverpoolu, skóroval po třech a půl měsících a osmnácti zápasech.

Finále proti Betisu se ale nevyvíjelo dobře. Španělský tým se rychle dostal do vedení, Chelsea se trápila a při odchodu do kabin ji dokonce vyprovázel pískot. A cosi se zlomilo. Po přestávce sice ovládli střed pole Fernández s Caicedem, ale stálo se čekalo na to, co předvede Palmer.

Často byl během sezony terčem kritiky, protože nenaplňoval očekávání, která přirozeně přišla poté, co loni s 22 góly oslnil a stal se nejlepším debutantem v klubové historii, navíc dostal cenu pro nejlepšího mladého fotbalistu v Premier League.

Pokračoval 15 góly, jenže od půlky letošního ledna se trefil už jen jednou.

Ani ve středu neskóroval, přesto zazářil nejvíc ze všech.

Jeho chvíle přišla v 65. minutě, kdy se zbavil Ezzalzúlího a neomylně našel Fernándezovu hlavu. Po šesti minutách parádně zmátl Rodrígueze, obtočil se kolem něj a přesným centrem připravil pro Jacksona druhý gól.

Pochvalné komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat. „Palmer je naprostý génius. Jen málo fotbalistů dokáže změnit vývoj utkání tak jako on. Takoví hráči nepadají ze stromů“, rozplýval se někdejší útočník Chelsea Joe Cole na TNT Sports.

„Všichni víme, že je to špičkový hráč,“ ocenil holohlavý kouč Maresca. „A ta dlouhá pauza bez gólu? Udělala z něj ještě lepšího fotbalistu. Dokáže být ve správný okamžik ve správné pozici a rozhodnout zápas gólem nebo asistencí. Ty dvě dnešní byly hodně povedené.“

Cole Palmer během finále Konferenční ligy.

Sám Palmer toho o výkonu ve finále moc nenamluvil, což nepřekvapilo. „Bylo mi z naší hry v prvním poločase špatně. Když jsem dostal míč, mohl jsem hrát jen dozadu nebo do stran. Koho by to bavilo. Až ve druhém poločase jsme zvýšili intenzitu a ukázali charakter,“ citovala Palmera agentura Reuters.

Je jisté, že Chelsea jeho nákupem udělala skvělý obchod. V cenovém žebříčku klubových posil, které vyšly na pořádný balík, mu sice patří až sedmé místo, ale současná cena 130 milionů eur podle specializovaného webu Transfermarkt už z něj najednou dělá nejcennější klenot londýnského klubu.

A po středečním galapředstavení ve Vratislavi nepochybně ještě poroste.