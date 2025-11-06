Legia nezvládla zápas s Celje, dál stoprocentní zůstává Mohuč a Samsunspor

  21:58
Fotbalisté Celje v Konferenční lize v souboji příštích soupeřů českých týmů otočili zápas s Legií Varšava a vyhráli 2:1. Po třech kolech tak mají plný počet devíti bodů. V dalším kole je za tři týdny čeká utkání v Olomouci. Legia, která si připsala druhou porážku, bude hostit Spartu.
I Je-sung z Mohuče posílá míč do sítě Fiorentiny. | foto: AP

Třetí výhru mají také Samsunspor po vítězství 3:0 nad Hamrunem a Mohuč. Ta otočila duel s Fiorentinou. O výhře 2:1 rozhodl v páté minutě nastavení hlavou Korejec I Je-sung.

Legia měla zápas v Celje dobře rozehraný poté, co se po čtvrthodině hry prosadil z dorážky Urbanski.

Hosté měli další šance, ale v 72. minutě nezachytili Iosifovův náběh za obranu a ruský záložník z úhlu prostřelil brankáře mezi nohama. O šest minut později pak o výhře Celje rozhodl střelou z 22 metrů Karničnik.

Gus Ledes z Larnaky (vlevo) a Adil Aouchiche z Aberdeenu v souboji o míč.

Kapitán Roberto Lopes zdraví fanoušky po remíze Shamrock Rovers s Aténami.

Podobný zápas viděli fanoušci v Mohuči, kde se v 176. minutě dostala Fiorentina do vedení po rychlé kombinační akci a střele Švýcara Sohma. Mohuč pak v 68. minutě srovnala, když se Hollerbach chytrým pohybem vyhnul ofsajdu a sám před brankářem zachoval klid.

Domácí pak tlačili a v nastavení přišla odměna v podobě vítězné hlavičky I Je-sunga na přední tyči.

3. kolo fotbalové Konferenční ligy:

AEK Atény - Shamrock Rovers 1:1 (0:1)
Branky: 90. Jovič z pen. - 21. Burke z pen.

Celje - Legia Varšava 2:1 (0:1)
Branky: 72. Iosifov, 77. Karničnik - 17. Urbanski.

Kuopio - Slovan Bratislava 3:1 (1:1)
Branky: 41. Antwi, 48. Pennanen, 81. Oksanen - 3. Marcelli.

Mohuč - Fiorentina 2:1 (0:1)
Branky: 68. Hollerbach, 90.+5 I Je-sung - 16. Sohm.

Samsunspor - Hamrun 3:0 (1:0)
Branky: 18. Holse, 58. Kilinc, 77. Marius.

Šachtar Doněck - Breidablik 2:0 (1:0)
Branky: 28. Bondarenko, 66. Kaua Elias.

AEK Larnaka - Aberdeen 0:0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SamsunsporSamsunspor 3 3 0 0 7:0 9
2. NK CeljeCelje 3 3 0 0 7:2 9
3. MohučMohuč 3 3 0 0 4:1 9
4. AEK LarnakaLarnaka 3 2 1 0 5:0 7
5. FiorentinaFiorentina 3 2 0 1 6:2 6
6. FC Lausanne-SportLausanne 2 2 0 0 4:0 6
7. Šachtar DoněckŠachtar 3 2 0 1 6:4 6
8. Kuopion PalloseuraKuopio 3 1 2 0 4:2 5
9. Raków ČenstochováRaków 3 1 2 0 3:1 5
10. AEK AtényAEK Atény 3 1 1 1 8:4 4
11. Rayo VallecanoRayo Vallecano 2 1 1 0 4:2 4
12. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 4:2 4
13. RC ŠtrasburkŠtrasburk 2 1 1 0 3:2 4
14. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 1 0 2:1 4
15. Noah ArmavirFC Noah 3 1 1 1 3:3 4
16. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 3:4 4
17. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 2 1 0 1 5:1 3
18. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 1 0 1 5:3 3
19. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 2:1 3
20. HNK RijekaRijeka 2 1 0 1 1:1 3
21. Legia VaršavaLegia 3 1 0 2 3:4 3
22. Škendija TetovoŠkendija 2 1 0 1 1:2 3
23. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 1:4 3
24. Lincoln Red ImpsLincoln 2 1 0 1 2:6 3
25. KF DritaDrita 2 0 2 0 2:2 2
26. BK HäckenHäcken 2 0 2 0 2:2 2
27. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 0 1 1 1:2 1
28. Shelbourne FCShelbourne 2 0 1 1 0:1 1
29. Universitatea CraiovaU Craiova 2 0 1 1 1:3 1
30. Shamrock RoversShamrock 3 0 1 2 2:7 1
31. BreidablikBreidablik 3 0 1 2 0:5 1
32. Aberdeen FCAberdeen 3 0 1 2 2:9 1
33. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 2:6 0
34. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0
34. Hamrun Spartan FCHamrun 3 0 0 3 0:5 0
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 2 0 0 2 1:7 0

