Legia nezvládla zápas s Celje, dál stoprocentní zůstává Mohuč a Samsunspor

Třetí výhru mají také Samsunspor po vítězství 3:0 nad Hamrunem a Mohuč. Ta otočila duel s Fiorentinou. O výhře 2:1 rozhodl v páté minutě nastavení hlavou Korejec I Je-sung.
Legia měla zápas v Celje dobře rozehraný poté, co se po čtvrthodině hry prosadil z dorážky Urbanski.
Hosté měli další šance, ale v 72. minutě nezachytili Iosifovův náběh za obranu a ruský záložník z úhlu prostřelil brankáře mezi nohama. O šest minut později pak o výhře Celje rozhodl střelou z 22 metrů Karničnik.
Podobný zápas viděli fanoušci v Mohuči, kde se v 176. minutě dostala Fiorentina do vedení po rychlé kombinační akci a střele Švýcara Sohma. Mohuč pak v 68. minutě srovnala, když se Hollerbach chytrým pohybem vyhnul ofsajdu a sám před brankářem zachoval klid.
Domácí pak tlačili a v nastavení přišla odměna v podobě vítězné hlavičky I Je-sunga na přední tyči.
3. kolo fotbalové Konferenční ligy:
AEK Atény - Shamrock Rovers 1:1 (0:1)
Celje - Legia Varšava 2:1 (0:1)
Kuopio - Slovan Bratislava 3:1 (1:1)
Mohuč - Fiorentina 2:1 (0:1)
Samsunspor - Hamrun 3:0 (1:0)
Šachtar Doněck - Breidablik 2:0 (1:0)
AEK Larnaka - Aberdeen 0:0