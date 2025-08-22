Druhá půle už byla lepší, řekl Hapal po porážce s Celje. Odveta? Je to hratelné

Baník usiluje o první účast v hlavní fázi evropských pohárů po dlouhých 17 letech. Celje, čtvrtfinalista uplynulého ročníku Konferenční ligy, ho však v prvním utkání výrazně přehrál.
„Je třeba pochválit soupeře, který hrál výborně. Mají vynikající hráče, což jsme avizovali dopředu,“ řekl Hapal v rozhovoru pro ČT Sport.
Po necelých dvou minutách Baník přežil dvojšanci Poplatnika, sudí navíc domácím po zásahu videa odvolal pokutový kop. Ani to ale Baník neprobralo a od 8. minuty prohrával po vlastním gólu Chaluše.
|
Celje - Baník 1:0, rozhodl Chalušův vlastní gól, hosté předvedli nevýrazný výkon
„První půle nebyla vůbec podle našich představ,“ zamračil se Hapal. „Dělali jsme chyby, zvlášť do 9. minuty. Nakonec jsme si dali ještě vlastní gól a měli jsme i štěstí. Často jsme byli daleko od soupeře, oni měli pořád volno a jelikož jsou zdatní na míči, tak toho využívali.“
Baník jako by tempu Celje vůbec nestačil a nebyl to první pohárový zápas, kdy místy působil vyloženě bezradně. Směrem dopředu byl nepřesný a propadal i v obraně, kde jeho hráči často rychlostně zaostávali.
„Nemyslím, že rychlost byla hlavním problémem. Spíš jsme soupeře špatně dostupovali, takže měl pořád prostor, a také jsme si hráče špatně přebírali, jelikož jsme většinu času couvali,“ zhodnotil Hapal.
O poločase mu došlo, že musí udělat změny. Do hry poslal mimo jiné čerstvou akvizici Plavšiče a změnil rozestavení z tříobráncového systému na klasickou čtyřku vzadu. Od té doby Baník působil jistějším dojmem.
„Pomohlo nám to. Změna rozestavení i střídání. Zvlášť na levé straně jsme byli aktivní, měli jsme tam dost situací i pár centrů, ale ty byly bohužel nepřesné. Ale i druhá strana byla lepší, protože jak jsme hráli na čtyři obránce, tak jsme nemuseli tolik vystupovat a jen jsme měli obsazené hráče. Nám zkrátka největší problém dělala trojka vzadu,“ popsal Hapal.
Ačkoliv se Baník zlepšil, hru vyrovnal a místy se dokonce mohlo zdát, že má převahu, až na dva Rigovy pokusy z konce první, respektive zkraje druhé půle si výraznější příležitosti nevypracoval.
|
Karbaník z Mallorky, co přežije i Sibiř. Pozoruhodný muž, který má vyřadit Baník
„Druhá půle byla určitě lepší, dostali jsme se víc do hry, měli jsme tam pár kvalitních věcí, ale bohužel jsme je nedohráli do koncovky,“ mrzelo Hapala.
Naopak Celje, které hrálo po změně stran spíš na jistotu, mohlo několikrát udeřit z rychlého protiútoku, čímž by s velkou pravděpodobností zhatilo jakékoliv naděje Baníku do odvety. Takhle můžou ostravští nadále doufat, byť výkon musí předvést o poznání lepší.
„Určitě je to hratelné,“ zopakoval Hapal. „Věřím, že jsme si to osahali, doma podáme úplně jiný výkon a budeme schopní s tím dvojzápasem něco udělat.“