Loučení s Evropou i fanoušky. Po Šínovi odchází také Rigo: Baníku patří velký dík

Jiří Seidl
  23:39
Prohra s Celje (0:2) v odvetě čtvrtého předkola Konferenční ligy znamená konec fotbalistů Baníku Ostrava v tomto ročníku evropských pohárů. A dost možná to byl poslední zápas pro opory Matěje Šína a Tomáše Riga.
Ostravský záložník Tomáš Rigo v odvetě s Celje.

Ostravský záložník Tomáš Rigo v odvetě s Celje. | foto: ČTK

Ostravský Frýdek se diví výroku rozhodčího.
Matúš Rusnák dává najevo svoji nespokojenost.
Kapitán Celje Karničnik vstřelil Baníku branku.
Vukliševič a Nieto z Celje bojují s baníkovci Boulou a Prekopem.
17 fotografií

Zatímco český reprezentant Šín v pátek odlétá do nizozemského Alkmaaru, slovenský Rigo má odejít do druholigového anglického Stoke City.

Fanoušci se s nimi na děkovačce po zápase emotivně loučili a skandovali jejich jména. Oba talentovaní záložníci si vzali mikrofon a k fandům promluvili.

„Říkal jsem jim, že si velmi vážím toho, co pro nás za ty minulé dva roky udělali a že jsem byl rád součástí tohoto kolektivu,“ tlumočil Rigo svá slova. „Dvakrát jsme se kvalifikovali do evropských pohárů a teď jsme byli krok od postupu do skupinové fáze Konferenční ligy. Nemáme za co stydět. Baník jde dopředu.“

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Tomáši, opravdu to byl váš poslední zápas za Baník?
Vše se dozvíte v nejbližších hodinách.

Už jste se ale loučil s fanoušky.
To bylo krásné, moc si vážím toho, co tady dělají a předvádějí při zápasech. Posouvají nás dopředu. Jsou neskuteční. Na hřišti jsem odevzdal všechno, chtěl jsem mužstvu pomoci, aby prošlo dál.

Co víte o druhé anglické lize?
Nějakým způsobem jsem ji navnímal a věřím, že když to vyjde, bude to pro mě nová příležitost, výzva.

Je vám anglický fotbal blízký?
Moc ne (smích). Baník neberu jako cizinu, takže to bude moje první zahraniční cesta. Pokud se to teda stane.

Tomáš Rigo (v pozadí) se diví faulu na Erika Prekopa.

Jak vnímáte, že Baník končí v Evropě a vy v Baníku?
Jsou to smíšené pocity, protože jsme měli na lepší výsledek. Prvních pět šest minut jsme měli fakt dobrých, byla jen otázka času, kdy dáme gól, jenže místo toho jsme sami inkasovali. To by se nemělo stávat. Pak jsme na nějakých patnáct minut vypadli z rytmu.

Šancí jste přitom měli hlavně po přestávce hodně.
Ve druhém poločase jsme ukázali dobré náznaky, měli jsme akce, z nichž jsme mohli dát gól. Ale už v tom prvním jsme aspoň jednu šanci měli proměnit, nemůžeme tolik příležitostí v takovém zápase zahazovat. Potom se to už těžko dohání, protože soupeř má velkou kvalitu. A to nás zlomilo.

Byl rozdíl v rychlosti a efektivitě?
Nedali jsme gól, to je velké mínus. V prvním zápase jsme si trošku zvykali na jejich rychlost a dynamiku, protože někteří jejich hráči jsou nadprůměrní. Ale tentokrát jsme se s tím vyrovnali velmi dobře, až na ty dva góly... Přesto jsme i my ukázali kvalitu.

Výborný výkon Celje přece jen shazuje časté zdržování, což předvedli v obou utkáních. Souhlasíte?
Cítili jsme to asi všichni, celý stadion. Hodně zdržovali a rozhodčí aspoň až ke konci dával karty. Nemělo by se to stávat, ale takhle prostě hrají, je to nějaký jejich záměr.

Ostravský Frýdek se diví výroku rozhodčího.

Je vyřazení o to krutější, že vás nejen přehráli, ale i rozčílili častým filmováním?
Bolí nás to, protože to pro nás byla jedinečná příležitost, byli jsme krůček od skupinové fáze Konferenční ligy, ale bohužel jsme nedali gól. Je to pro nás velká smůla a poučení do budoucna.

Jak budete na Baník vzpomínat?
Nastartoval jsem tady svou kariéru, nasbíral prvoligové zkušenosti, dostal jsem se do slovenské reprezentace. Takže jen příjemně.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Cremonese vs. SassuoloFotbal - 2. kolo - 29. 8. 2025:Cremonese vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
29. 8. 18:30
  • 2.37
  • 3.29
  • 3.13
Elche vs. LevanteFotbal - 3. kolo - 29. 8. 2025:Elche vs. Levante //www.idnes.cz/sport
29. 8. 19:30
  • 2.23
  • 3.30
  • 3.61
Hamburg vs. St. PauliFotbal - 2. kolo - 29. 8. 2025:Hamburg vs. St. Pauli //www.idnes.cz/sport
29. 8. 20:30
  • 2.46
  • 3.34
  • 3.11
Lecce vs. AC MilánFotbal - 2. kolo - 29. 8. 2025:Lecce vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
29. 8. 20:45
  • 5.05
  • 3.72
  • 1.73
Lens vs. BrestFotbal - 3. kolo - 29. 8. 2025:Lens vs. Brest //www.idnes.cz/sport
29. 8. 20:45
  • 1.95
  • 3.77
  • 3.98
Valencia vs. GetafeFotbal - 3. kolo - 29. 8. 2025:Valencia vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
29. 8. 21:30
  • 2.22
  • 3.03
  • 4.03
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Zafeirisův PAOK čeká Evropská liga. Vybojoval ji i Midtjylland, Gabriel nedohrál

Český obránce Adam Gabriel pomohl dánskému Midtjyllandu k postupu do skupinové fáze Evropské fotbalové ligy. Odvetný zápas 4. předkola na hřišti finského Kuopia, v němž jeho tým zvítězil 2:0, ale...

28. srpna 2025  20:27,  aktualizováno  23:38

Loučení s Evropou i fanoušky. Po Šínovi odchází také Rigo: Baníku patří velký dík

Prohra s Celje (0:2) v odvetě čtvrtého předkola Konferenční ligy znamená konec fotbalistů Baníku Ostrava v tomto ročníku evropských pohárů. A dost možná to byl poslední zápas pro opory Matěje Šína a...

28. srpna 2025  23:14

Los Evropské ligy 2025/26: koše, možní soupeři Plzně, kde sledovat živě?

Páteční losování ligové fáze Evropské ligy očekávají v Česku především fanoušci plzeňských fotbalistů. Jaké je rozdělení do košů, na koho může český vicemistr narazit a kde můžete napínavou podívanou...

28. srpna 2025  13:49,  aktualizováno  22:35

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

28. srpna 2025  21:55,  aktualizováno  22:14

Fotbalové přestupy ONLINE: Šín s Rigem končí v Baníku, potvrdil kouč Hapal

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

28. srpna 2025  22:03

Paráda, máme Barcelonu. Slávisté o losu Ligy mistrů: Hlavně, ať jsou fanoušci hrdí

Je tam Barcelona. „Odmalička jí fandím, splnilo se mi, že si proti ní zahraju,“ zajásal Vasil Kušej. Jeho slávistický spoluhráč Tomáš Holeš sdílel podobné nadšení. „Barcelonu jsem si přál. A taky...

28. srpna 2025  21:30

Jurásek zůstane v Besiktas bez pohárů. Konferenční ligu si zahraje Crystal Palace i Noah

Fotbalisté Besiktase Istanbul se střídajícím Davidem Juráskem podlehli doma v oslabení Lausanne-Sport 0:1 a do hlavní fáze Konferenční ligy nepostoupili. Neuspěl ani Petr Mareš s RFS Riga proti...

28. srpna 2025  21:08

Olomouc - Malmö 0:2, bez gólu i v odvetě. Sigma se přesouvá do Konferenční ligy

Olomoučtí fotbalisté nezvládli ani odvetu play off Evropské ligy. Se švédským Malmö padli 0:2, celkově dostali pět gólů a bez jediné radosti se přesouvají do Konferenční ligy. Všechny šance domácí...

28. srpna 2025  20:26,  aktualizováno  20:59

Slavia v Lize mistrů: program, soupeři, historie, kde sledovat

Absolutní paráda, trefa do černého. Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr se představí na hřišti Interu Milán, v Bergamu, na Tottenhamu a na...

27. srpna 2025  9:10,  aktualizováno  28.8 19:49

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

28. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  19:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Komise potrestala Tanka za faul na Schranze, nezahraje si ještě jeden zápas

Pardubický fotbalista Abdullahi Tanko dostal za vyloučení ve víkendovém ligovém utkání na Slavii po ostrém zákroku na Ivana Schranze od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na dvě...

28. srpna 2025  16:52

Los Konferenční ligy 2025/26: koše, možní soupeři Sparty, kde sledovat živě?

Páteční losování ligové fáze Konferenční ligy bude hodně zajímat i fanoušky Sparty (postup z předkola) a nejspíš také Olomouce. Jaké je rozdělení do košů, na koho můžou české týmy narazit a kde...

28. srpna 2025  15:55

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.