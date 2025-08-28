Loučení s Evropou i fanoušky. Po Šínovi odchází také Rigo: Baníku patří velký dík

Zatímco český reprezentant Šín v pátek odlétá do nizozemského Alkmaaru, slovenský Rigo má odejít do druholigového anglického Stoke City.
Fanoušci se s nimi na děkovačce po zápase emotivně loučili a skandovali jejich jména. Oba talentovaní záložníci si vzali mikrofon a k fandům promluvili.
„Říkal jsem jim, že si velmi vážím toho, co pro nás za ty minulé dva roky udělali a že jsem byl rád součástí tohoto kolektivu,“ tlumočil Rigo svá slova. „Dvakrát jsme se kvalifikovali do evropských pohárů a teď jsme byli krok od postupu do skupinové fáze Konferenční ligy. Nemáme za co stydět. Baník jde dopředu.“
Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí
Tomáši, opravdu to byl váš poslední zápas za Baník?
Vše se dozvíte v nejbližších hodinách.
Už jste se ale loučil s fanoušky.
To bylo krásné, moc si vážím toho, co tady dělají a předvádějí při zápasech. Posouvají nás dopředu. Jsou neskuteční. Na hřišti jsem odevzdal všechno, chtěl jsem mužstvu pomoci, aby prošlo dál.
Co víte o druhé anglické lize?
Nějakým způsobem jsem ji navnímal a věřím, že když to vyjde, bude to pro mě nová příležitost, výzva.
Je vám anglický fotbal blízký?
Moc ne (smích). Baník neberu jako cizinu, takže to bude moje první zahraniční cesta. Pokud se to teda stane.
Jak vnímáte, že Baník končí v Evropě a vy v Baníku?
Jsou to smíšené pocity, protože jsme měli na lepší výsledek. Prvních pět šest minut jsme měli fakt dobrých, byla jen otázka času, kdy dáme gól, jenže místo toho jsme sami inkasovali. To by se nemělo stávat. Pak jsme na nějakých patnáct minut vypadli z rytmu.
Šancí jste přitom měli hlavně po přestávce hodně.
Ve druhém poločase jsme ukázali dobré náznaky, měli jsme akce, z nichž jsme mohli dát gól. Ale už v tom prvním jsme aspoň jednu šanci měli proměnit, nemůžeme tolik příležitostí v takovém zápase zahazovat. Potom se to už těžko dohání, protože soupeř má velkou kvalitu. A to nás zlomilo.
Byl rozdíl v rychlosti a efektivitě?
Nedali jsme gól, to je velké mínus. V prvním zápase jsme si trošku zvykali na jejich rychlost a dynamiku, protože někteří jejich hráči jsou nadprůměrní. Ale tentokrát jsme se s tím vyrovnali velmi dobře, až na ty dva góly... Přesto jsme i my ukázali kvalitu.
Výborný výkon Celje přece jen shazuje časté zdržování, což předvedli v obou utkáních. Souhlasíte?
Cítili jsme to asi všichni, celý stadion. Hodně zdržovali a rozhodčí aspoň až ke konci dával karty. Nemělo by se to stávat, ale takhle prostě hrají, je to nějaký jejich záměr.
Je vyřazení o to krutější, že vás nejen přehráli, ale i rozčílili častým filmováním?
Bolí nás to, protože to pro nás byla jedinečná příležitost, byli jsme krůček od skupinové fáze Konferenční ligy, ale bohužel jsme nedali gól. Je to pro nás velká smůla a poučení do budoucna.
Jak budete na Baník vzpomínat?
Nastartoval jsem tady svou kariéru, nasbíral prvoligové zkušenosti, dostal jsem se do slovenské reprezentace. Takže jen příjemně.