Úžasný výkon, líčil Hapal. Odchody odmítl komentovat, naštval ho kouč i zdržování

V televizi se ještě neostýchal. „Už nebudu chodit kolem horké kaše,“ rezolutně zahlásil kouč ostravských fotbalistů Pavel Hapal a oznámil, že záložníci Matěj Šín a Tomáš Rigo v klubu pokračovat nebudou. Na tiskové konferenci už ale brzdil: „Ještě není nic dořešené a komentovat to nebudu, promiňte.“ Baník se každopádně loučí s Evropou po porážce 0:2 se slovinským Celje.
Kouč ostravských fotbalistů Pavel Hapal v odvetě s Celje.

Kouč ostravských fotbalistů Pavel Hapal v odvetě s Celje. | foto: ČTK

Ostravský záložník Tomáš Rigo v odvetě s Celje.
Ostravský Frýdek se diví výroku rozhodčího.
Matúš Rusnák dává najevo svoji nespokojenost.
Kapitán Celje Karničnik vstřelil Baníku branku.
„Byl to jiný zápas, úžasný z naší strany,“ hodnotil Hapal druhou porážku s protivníkem, který slaví postup do základní fáze Konferenční ligy.

I proto se po zápase řešilo spíš jiné téma. A to složení týmu, který čekají bitvy už jen v domácích soutěžích. Odchody Šína i Riga se tak nabízejí.

Už v neděli v lize ukázali Christian Frýdek a Christ Tiéhi, že by mohli být zdatnými náhradami. „Jsou to ale typologicky úplně jiní hráči,“ upozornil kouč. „A Rigo podle toho, jaký výkon dnes podal, bude těžce nahraditelný.“

K tomu všemu slávisté provokují veřejným vykřikováním, že chtějí z Baníku přivést útočníka Erika Prekopa.

Loučení s Evropou i fanoušky. Po Šínovi odchází také Rigo: Baníku patří velký dík

„S Erikem jsem na tohle téma trochu i mluvil,“ uvedl Hapal. „Přestupní termín ještě neskončil, tak uvidíme, co přinesou další dny. My jsme byli plni očekávání, že postoupíme, což se nepodařilo. Evropa je pryč, takže se budeme soustředit na český pohár a na ligu.“

K Prekopovi ještě dodal, že ani neví, zda je vůbec nějaká konkrétní nabídka. „Erik o tom ale ví, přemýšlí. Je to spíše otázka pro něj. Ale Slavie se poohlíží všude možně po všech hráčích. Záleží, jestli tomu tlaku odoláme, nebo ne,“ přemítal Hapal.

„Důležité je, zda se o tom vůbec baví náš pan majitel Václav Brabec s panem Jaroslavem Tvrdíkem. Nevím, zda je možné, aby k tomu přestupu došlo. Pro nás by to určitě byla velká ztráta, ale ve fotbale je za dvacet čtyři hodin všechno jinak. Uvidíme, zda se třeba neposune něco i směrem k nám,“ krčil rameny.

Vukliševič a Nieto z Celje bojují s baníkovci Boulou a Prekopem.

Ostravští sice vypadli, ale dočkali se ovací fanoušků. Ti skandovali i jméno trenéra.

„Je to pro mě satisfakce,“ přiznal. „Snažím se tady odvádět maximální práci. Byl jsem dojatý a fanouškům děkuji.“

O to více ho mrzelo, že nemohl s příznivci slavit postup.

„Rozhodla špatná produktivita, dát do půle kontaktní gól, mohli jsme ještě více bojovat,“ řekl Hapal. „Soupeře jsme drtili, válcovali celý druhý poločas.“

Jen ho mrzelo, že se kvůli zdržování a filmování hostujících hráčů moc nehrálo.

„Jestli trenér Celje řekl, že utkání kontrolovali, tak druhý poločas proleželi,“ upozornil Hapal. „Co jsme měřili, tak druhý poločas se hrálo jen dvacet minut, což je velice smutné. Bohužel soupeř se prozdržoval až do konce. Ale postoupil zaslouženě. Kvalita jeho hráčů je veliká, individuálně jsou výborně vybaveni.“

Albert Riera koučuje Celje.

Svůj protějšek Alberta Rieru označil za kvalitního trenéra, co býval dobrý hráč. „Ale nesedí mi v jiných věcech,“ dodal. „Byl jsem už na několika stadionech i v Lize mistrů a když jsme přijeli na Chelsea, tak pan Ancelotti, a to je určitě jiná persona, mě na stadionu přivítal, podal mi ruku, prohodil se mnou pár slov. To se v Celje nestalo, nikdo z celého realizačního týmu nás ani nepozdravil.“

Hapalovi to vadilo o to více, že Riera je Španěl. „Pět let jsem tam hrával, takže mě to neskutečně mrzí. Mám ve Španělsku spoustu kamarádů a přátel, takže něco takového bych nečekal. Nevím, co jsme mu my, nebo já udělali, ale je to absolutně bez respektu.“

Co konec v pohárech pro Baník znamená?

„Naše účast až na ten výsledek s Celje byla pozitivní,“ odpověděl Hapal. „Je za námi další rok tvrdé práce, nemáme se za co stydět, což bylo cítit i z fanoušků. Je to fotbal. Víme, že Celje bylo minulý rok ve čtvrtfinále Konferenční ligy, mají kvalitní tým a my s ním drželi krok, byť ne v tom prvním zápase, ten nám nevyšel. Odveta byla ale z naší strany úžasná, jenže pokud nevstřelíme branku, těžko můžeme pomýšlet na postup. Teď se z toho musíme oklepat a pojedeme dál. Pokud budeme hrát takovým způsobem jako dneska, nemáme se čeho bát.“

