Priske o dalších zraněných: Budou vesměs OK. Kdo mě zaujal? To si nechám pro sebe

Dominik Duffek
  22:00
Od našeho zpravodaje v Arménii - Jeho jméno po zápase vyvolávaly desítky fanoušků tisíce kilometrů daleko od Česka na severu větrného Jerevanu. Kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske se jim poklonil za to, jak náročnou cestu příznivci absolvovali. A odměnil je stvrzeným postupem do závěrečného předkola Konferenční ligy. „Projít dál byl hlavní cíl, ideálně s výhrou,“ pravil dánský trenér po vítězství 2:1 nad Araratem-Arménie.
Brian Priske děkuje fanouškům po vyhraném zápase s Pardubicemi.

Brian Priske děkuje fanouškům po vyhraném zápase s Pardubicemi. | foto: ČTK

Sparťanský útočník Kevin-Prince Milla (vpravo) a Junior Julio z Araratu Armenia.
Fotbalisté Sparty děkují fanouškům na malinkém stadionu v Jerevanu, kde...
Sparťanský trenér Brian Priske klábosí v tréninkovém centru v Jervanu se svým...
Ermal Krasniqi obešel brankáře a rozhodl o výhře Sparty.
14 fotografií

Sparťané v náročném prostředí nepředvedli ideální výkon. Bojovali s agresivním protivníkem, silným větrem i atypickým stadionem, který nabídl až bizarní kulisy kvalifikace o pohárovou soutěž číslo tři.

„Splnili jsme, co jsme potřebovali. Mám radost, že jsme si udrželi vítěznou vlnu, zvládli jsme šestý zápas v řadě. Chtěli jsme být silní v defenzivě a nedat protivníkovi tolik příležitostí,“ líčil Priske.

Tu největší nabídli sparťané krátce po Rrahmaniho vstřeleném gólu. To když Ryneš nejprve ztratil míč a poté fauloval na hraně šestnáctky. Penaltu proměnil Balanta, čímž sparťany zabrzdil.

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Do té doby to vypadalo, že si hosté náskok pohlídají s přehledem. Kosovský reprezentační útočník využil Sadílkova odebrání míče a poslal balon přímo do šibenice.

„Silné zakončení, skvělý gól,“ smekl Priske. „Celkově jsem s ním velmi spokojený, tradičně pracoval tvrdě. Jen posledních dvacet minut trochu ztrácel na intenzitě a tahal nohy. V tom se ještě musí zlepšit, protože v našem systému je třeba makat na sto procent po celou dobu. Když dostane devadesát minut, musí odpracovat celých devadesát.“

I díky přívětivému výsledku 4:1 z domácího úvodního utkání si Sparta dovolila rotovat v sestavě. První šanci v základu dostal útočník Milla.

„Zahrál slušně. Na to, že to byl jeho první start, ještě k tomu v Evropě a takhle daleko od domova. V první půli měl ještě hodně energie, ale postupně upadal, což je také normální. Musí se ještě přizpůsobit našemu stylu hry, který je náročnější než ten, na který byl zvyklý v Dukle,“ přemítal Priske.

Sparťanský útočník Kevin-Prince Milla (vpravo) a Junior Julio z Araratu Armenia.

Ararat po vyrovnání sice dobře kombinoval, nicméně velké příležitosti si nevypracoval. „Ale některé hráče budeme dál sledovat. Byla to dobrá zkušenost je potkat, hlavně jejich kouče. Věřím, že se jim bude dál v lize dařit. Ale kdo nás zaujal, to si nechám pro sebe,“ tajil kouč.

Arménský celek se snažil zápas zlomit hlavně fyzicky, v závěru viděl červenou kartu záložník Queiros za ostrý zákrok na Preciada.

„Asi bude mít trochu větší kotník na cestě zpátky,“ usmál se Priske. „Musíme se na to ještě podívat, další dny ukážou víc. Jinak jsou zranění vesměs OK. Ševínský si jen stěžoval, že se necítí dobře. Magnus Kofod zase cítil křeče a byl trochu unavený, protože odehrál dost minut v posledních zápasech.“

Fotbalisté Sparty děkují fanouškům na malinkém stadionu v Jerevanu, kde porazili Ararat.

Spartu už v neděli čeká výjezd do Liberce, což nebývají snadná střetnutí. „Musíme ještě počkat, jestli se někteří déle zranění vrátí. Mohli by být k dispozici už v dalších trénincích,“ řekl Priske před devátým soutěžním zápasem sezony.

„Jiné české týmy mají za sebou teprve čtyři. Ale přesně proto jsme ve Spartě. Hrát každé tři dny je výzva. Ne psychicky, jak ty zápasy hrát, ale velkým faktorem je fyzička, k tomu další dlouhá cesta. K tomuhle jsme se ale zavázali, že nás čeká náročný program, který zvládneme,“ zdůraznil Priske.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Šachtar vs. PanathinaikosFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Šachtar vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 25.00
  • 1.04
  • 15.00
AEK Atény vs. Aris LimassolFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:AEK Atény vs. Aris Limassol //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • -
  • -
  • -
Něman Grodno vs. KÍ KlaksvíkFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Něman Grodno vs. KÍ Klaksvík //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.06
  • 8.00
  • 60.00
Trnava vs. U. CraiovaFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Trnava vs. U. Craiova //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • -
  • 800.00
  • 800.00
Dinamo City Tirana vs. Hajduk SplitFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Dinamo City Tirana vs. Hajduk Split //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.04
  • 10.00
  • 120.00
Austria vs. OstravaFotbal - 3. předkolo - 14. 8. 2025:Austria vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.90
  • 1.85
  • 6.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

ONLINE: Austria - Baník 1:1, po rohovém kopu zblízka srovnává domácí Wiesinger

Sledujeme online

Ostravští fotbalisté mají nakročeno do závěrečného předkola Konferenční ligy. Ve Vídni vede po prvním poločase nad Austrií 1:0 díky proměněné penaltě útočníka Erika Prekopa, před týdnem doma Baník...

14. srpna 2025  19:55,  aktualizováno  22:26

Priske o dalších zraněných: Budou vesměs OK. Kdo mě zaujal? To si nechám pro sebe

Od našeho zpravodaje v Arménii Jeho jméno po zápase vyvolávaly desítky fanoušků tisíce kilometrů daleko od Česka na severu větrného Jerevanu. Kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske se jim poklonil za to, jak náročnou cestu...

14. srpna 2025

Pavlenka a Gabriel pomohli svým klubům do 4. předkola Evropské ligy

Brankář Jiří Pavlenka z PAOK Soluň a obránce Adam Gabriel v Midtjyllandu pomohli svým klubům do čtvrtého předkola fotbalové Evropské ligy. O postup bojuje také Lukáš Horníček v brance portugalské...

14. srpna 2025  21:58

Sparta v Konferenční lize: program předkola, historie, kde sledovat

Fotbalisté Sparty zvládli i 3. předkolo Konferenční ligy. Bez problémů vyřadili Ararat Armenia a čeká je play off. Poslední překážkou je FC Riga . Kdy se zápasy o postup do ligové fáze hrají, vizitku...

1. srpna 2025  10:35,  aktualizováno  14.8 21:37

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

14. srpna 2025  19:47,  aktualizováno  21:25

Sinjavskij nefauloval, může hrát. Komise naopak potrestala faul na Provoda

Fotbalista Bohemians 1905 Vlasij Sinjavskij nebude za vyloučení ve víkendovém utkání 4. kola první ligy proti Jablonci potrestaný. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zastavila s estonským...

14. srpna 2025  18:11,  aktualizováno  18:35

Tottenham byl blízko senzaci. Můžeme hrát s každým, hlásí nový kouč Frank

Byli kousek od prvotřídní senzace. V italském Udine dokonale zaskočili favorizované PSG a ještě na startu 85. minuty vedli 2:0. Jenže pak si fotbalisté Tottenhamu nechali dát dva góly a nezvládli ani...

14. srpna 2025  14:05

Evropské poháry v Asii. Proč vlastně? Nejde jen o peníze, důvody jsou i politické

Premium

Po cestě do evropských pohárů jsou to přinejmenším neobvyklé zastávky. Věděli jste třeba, že z kazachstánského Aktobe, kde hráli sparťané ještě v červenci, doletíte zhruba stejně rychle do Prahy jako...

14. srpna 2025

Pan Wilson, machr přes standardky. Know-how má i od Guardioly, ohromil ho Strahov

Premium

Na tréninku v Arménii ještě pečlivě kontroloval a rovnal ve vápně žluté figuríny, nutnou pomůcku při nacvičování standardních situací. Nemyslete si, že nový sparťanský specialista Jack Wilson celé...

14. srpna 2025

PSG - Tottenham 2:2, na pen. 4:3. Obrat Pařížanů v Superpoháru, slaví premiérově

Fotbalisté Paris St. Germain získali další evropskou trofej. Vítězové Ligy mistrů v Superpoháru UEFA udolali Tottenham, když po základní hrací době platil stav 2:2 a penalty Pařížané zvládli 4:3....

13. srpna 2025  20:30,  aktualizováno  23:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zodpovědněji, kvalitněji a důrazněji! Hapal dobře ví: Když uhrajeme nulu, postoupíme

Fotbalisté ostravského Baníku si během středečního podvečera vyzkoušeli vídeňský Franz Horr Stadion s kapacitou 15 tisíc diváků a ve čtvrtek půjdou odhodlaně do odvety třetího předkola Konferenční...

13. srpna 2025  20:53

Baník Ostrava v Konferenční lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Baník Ostrava po vyrovnaném boji vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s polskou Legií Varšava (2:2, 1:2) a spadl do 3. předkola Konferenční ligy. A i tady ho čeká těžký sok. O postup do play off ...

13. srpna 2025  19:35

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.