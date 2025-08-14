Priske o dalších zraněných: Budou vesměs OK. Kdo mě zaujal? To si nechám pro sebe

Sparťané v náročném prostředí nepředvedli ideální výkon. Bojovali s agresivním protivníkem, silným větrem i atypickým stadionem, který nabídl až bizarní kulisy kvalifikace o pohárovou soutěž číslo tři.
„Splnili jsme, co jsme potřebovali. Mám radost, že jsme si udrželi vítěznou vlnu, zvládli jsme šestý zápas v řadě. Chtěli jsme být silní v defenzivě a nedat protivníkovi tolik příležitostí,“ líčil Priske.
Tu největší nabídli sparťané krátce po Rrahmaniho vstřeleném gólu. To když Ryneš nejprve ztratil míč a poté fauloval na hraně šestnáctky. Penaltu proměnil Balanta, čímž sparťany zabrzdil.
Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi
Do té doby to vypadalo, že si hosté náskok pohlídají s přehledem. Kosovský reprezentační útočník využil Sadílkova odebrání míče a poslal balon přímo do šibenice.
„Silné zakončení, skvělý gól,“ smekl Priske. „Celkově jsem s ním velmi spokojený, tradičně pracoval tvrdě. Jen posledních dvacet minut trochu ztrácel na intenzitě a tahal nohy. V tom se ještě musí zlepšit, protože v našem systému je třeba makat na sto procent po celou dobu. Když dostane devadesát minut, musí odpracovat celých devadesát.“
I díky přívětivému výsledku 4:1 z domácího úvodního utkání si Sparta dovolila rotovat v sestavě. První šanci v základu dostal útočník Milla.
„Zahrál slušně. Na to, že to byl jeho první start, ještě k tomu v Evropě a takhle daleko od domova. V první půli měl ještě hodně energie, ale postupně upadal, což je také normální. Musí se ještě přizpůsobit našemu stylu hry, který je náročnější než ten, na který byl zvyklý v Dukle,“ přemítal Priske.
Ararat po vyrovnání sice dobře kombinoval, nicméně velké příležitosti si nevypracoval. „Ale některé hráče budeme dál sledovat. Byla to dobrá zkušenost je potkat, hlavně jejich kouče. Věřím, že se jim bude dál v lize dařit. Ale kdo nás zaujal, to si nechám pro sebe,“ tajil kouč.
Arménský celek se snažil zápas zlomit hlavně fyzicky, v závěru viděl červenou kartu záložník Queiros za ostrý zákrok na Preciada.
„Asi bude mít trochu větší kotník na cestě zpátky,“ usmál se Priske. „Musíme se na to ještě podívat, další dny ukážou víc. Jinak jsou zranění vesměs OK. Ševínský si jen stěžoval, že se necítí dobře. Magnus Kofod zase cítil křeče a byl trochu unavený, protože odehrál dost minut v posledních zápasech.“
Spartu už v neděli čeká výjezd do Liberce, což nebývají snadná střetnutí. „Musíme ještě počkat, jestli se někteří déle zranění vrátí. Mohli by být k dispozici už v dalších trénincích,“ řekl Priske před devátým soutěžním zápasem sezony.
„Jiné české týmy mají za sebou teprve čtyři. Ale přesně proto jsme ve Spartě. Hrát každé tři dny je výzva. Ne psychicky, jak ty zápasy hrát, ale velkým faktorem je fyzička, k tomu další dlouhá cesta. K tomuhle jsme se ale zavázali, že nás čeká náročný program, který zvládneme,“ zdůraznil Priske.