I z takových zápasů se učíme, podotkl Priske před odvetou. Karabcovi drží palce

Od našeho zpravodaje v Arménii - Na příjezdové cestě, kterou blokují přeložené náklaďáky, se válejí kameny z nedalekého staveniště. Zanedlouho hned vedle miniaturního fotbalového stadionku v Jerevanu vyroste několikapatrová vila s honosnými řeckými sloupy před vchodem. A obzvlášť večer při silném větru prach rád zavítá i na hřiště. „Náš výkon to neovlivní. Ale jestli bude foukat, je jasné, že se balon bude chovat nepříjemně,“ podotkl sparťanský kouč Brian Priske.
Trenér Sparty Brian Priske během utkání s Araratem.

Trenér Sparty Brian Priske během utkání s Araratem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Stadion Araratu-Arménie v Jerevanu.
Stadion Araratu-Arménie v Jerevanu.
Sparťanský trenér Brian Priske klábosí v tréninkovém centru v Jervanu se svým...
Šatny na stadionu Araratu-Arménie v Jerevanu.
Na předzápasovém tréninku, kdy ještě na jasném nebi pálilo slunce, musel párkrát za trest udělat kotrmelec, když nezvládl udržet balon ve vzduchu.

Trenéři se chvíli rozehřívali, ale pak už byla řada na hráčích.

Ti ve čtvrtek večer v odvetě s Araratem-Arménií potřebují potvrdit náskok 4:1 z úvodního zápasu. Do závěrečného předkola Konferenční ligy je posune jakékoli vítězství, remíza i prohra o dvě a méně branek.

Jediná tribuna, za bránou stromová alej. Spartu čeká v Jerevanu netradiční souboj

„Žádný zápas v Konferenční lize není snadný. Budeme muset opět podat naše maximum, abychom tady uhráli dobrý výsledek. A budeme chtít vyhrát,“ zopakoval Priske během tiskové konference několikrát.

Mnohokrát jste zmiňoval, že evropské zápasy proti velkým týmům obvykle hráče posouvají. Mají i tyhle konfrontace nějaká pozitiva?
Jasně, stoprocentně. Jsme favorité a musíme s tou rolí pracovat. Jak dobře zvládnout vedení z prvního zápasu. Udržet koncentraci, nepolevit. Jak k zápasu celkově přistoupit, protože i z toho si hráči berou hodně. Neměl by to být tlak, ale dobrý pocit, že byste měli potvrdit papírovou kvalitu.

Podobně fungujete i v lize.
I proto je to důležité. Tady je to odlišné kvůli přípravě na hotelu, trénincích mimo naše prostředí. I z toho si hodně bereme. Soupeř minulý týden přešel z formace na čtyři obránce do tříobráncového systému, na který jsme se primárně nezaměřovali. I pro mě je to svým způsobem poučení, když se musíme rychle přizpůsobit.

Stadion Araratu-Arménie v Jerevanu.
Stadion Araratu-Arménie v Jerevanu.

Naposledy jste podobně daleko v Kazachstánu podlehli Aktobe. Jak pracujete s hráči, aby se něco takového neopakovalo?
Někdy se prohrám prostě nevyhnete. Mojí prací je kluky maximálně tlačit, aby podali nejlepší výkony, s čímž souvisí i psychická stránka. O tom jsme hodně mluvili, musíme také zlepšit vstup do zápasu, který se nám před týdnem tolik nepovedl. Musíme zůstat silní v defenzivě, protože soupeř není do útoku vůbec špatný.

Takže proběhla i nějaká speciální mentální příprava?
Nic takového, minimálně ne odlišná od toho, co praktikujeme normálně. Důležité slovo je disciplína. Pokaždé se musíte soustředit, nic nevypustit, tak by měla Sparta fungovat pořád, ne jen v těchto zápasech. Není tu žádný prostor pro průměrnost.

Takže žádné bránění výsledku?
V tom nejsem moc dobrý, takže vůbec. Budeme se držet našeho stylu hry. Chceme zvítězit. Bezpochyby. Ještě pořád není konec, dokud nezazní poslední píšťalka. Proti nám jde dobrý protivník se šikovnými portugalskými hráči i trenérem, což jste v určitých momentech mohli minulý týden vidět. K odvetě musíme přistoupit s respektem.

Svezu tě a pak pozvu na šašlik. Fotbalista Štepanovský o angažmá i životě v Arménii

O čem jste si povídal s trenérem Manuelem Tulipou?
Jen tak o životě.

Vážně?
Jasně. Občas jsme rádi, když můžeme s kolegy probírat různé životní situace z jiných úhlů pohledu. On je konkrétně skvělý člověk a také trenér. Byl to fajn patnáctiminutový small talk o rodině, životě v Arménii, on je taky cizincem v klubu, který trénuje. Rád jsem si s ním vyměnil pohledy a rád vidím, že se mu tady daří.

Sparťanský trenér Brian Priske klábosí v tréninkovém centru v Jervanu se svým portugalským kolegou Tulipou z Ararat-Arménie (v kšiltovce).

V zápase vám budou chybět zranění Kairinen a Birmančevič. Jak na tom jsou?
Nemůžu říct o moc víc. Jak jsem říkal po Olomouci, Kaan dostal ránu do kolena a Birma chybí proto, že ho trefili do hlavy, proto tu nemůžou být.

Opustil vás také záložník Karabec na hostování do Lyonu. Už prozradíte víc?
Je to jedna z těch situací, které se složitě řeší. Všichni víme, že se mu podařila sezona v Hamburku, chtěl odejít a zůstat v zahraničí, což je podle mě úplně v pořádku. Ve stejnou dobu na něj ale chyběly nabídky, a tak se musel zachovat profesionálně a makat pro nás, možná zůstat celou sezonu. Tak jsem celou situaci vnímal.

Ale zájemce se našel.
Adam měl trochu smůlu, že se zranil na soustředění, jinak by se možná ukázal ještě víc. A když se uzdravil, už se všechno sešlo rychle. Nominoval jsem ho na nedělní zápas a ráno jsem se dozvěděl o té dohodě. Jsem za něj šťastný, jsem šťastný, že je to zrovna Lyon, doufám, že se mu bude dařit. Je to jeden z hráčů, ve které jsem hodně věřil. Má to v sobě, ale buďme upřímní, občas to neuměl na sto procent využít. Je to jeden z těch hráčů, který by měl být pro Česko výjimečný. Kvality má. Je to úžasný fotbalista, co pár šancí probendil. Snad se mu bude dařit, protože si to zaslouží.

