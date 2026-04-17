Muž, který českému fotbalu pojistil Ligu mistrů. Snad tenhle sen neskončí, zářil Isi

Autor:
  15:01
Není moc velká šance, že ve své kariéře ještě někdy vstřelí gól na 1:3, jenž vyvolá takovou euforii. A to nejen u příznivců madridského Raya Vallecana, kterému zařídil postup do semifinále Konferenční ligy, ale také u českých fanoušků. Isi Palazón jím totiž zároveň definitivně stvrdil, že tuzemský fotbal bude mít i v přespříští sezoně jistého zástupce v Champions League.
Kapitána Raya Vallecana Isi Palazón střílí slaví gól do sítě AEK Atény.

7 fotografií

Těžko říct, zda k němu tahle informace některým z komunikačních kanálů doputuje.

Ale i kdyby ano, nejspíš se nad ní maximálně pousměje a dál si bude užívat oslavy, které v historii klubu z dělnické čtvrti v Madridu nemají obdoby.

„Zdá se, že čím hůř se situace jeví, tím spíš se projeví náš charakter a touha bojovat. Za všechny fanoušky, kteří dorazili s našimi rodinami. V takových zápasech zkrátka musíte hrát srdcem,“ pravil hrdě po utkání Isi, jedenatřicetiletý kapitán týmu.

Rayo totiž mělo namále.

Do odvety v Aténách si sice přivezlo zdánlivě pohodlný tříbrankový náskok, jenže AEK ho během 51 minut zvládl smazat. V tu chvíli to s postupovými nadějemi začalo vypadat bídně a znervózněli také čeští fanoušci.

„Pamatuju si, že jsem tam měl v první půli jednu dobrou střelu a spoluhráč Álvaro García měl také dobrou šanci. Jenže pak jsme museli dvakrát střídat kvůli zraněním a mezitím dostali tři branky,“ popisoval Isi, celým jménem Isaac Palazón Camacho. „Ale když padnul ten třetí gól, říkal jsem si, že takhle to prostě skončit nemůže.“

A neskončilo.

V 60. minutě Rayo rozjelo z vlastní poloviny útok do otevřenější obrany soupeře, Pedro Diaz potáhl balon až k vápnu, kde se o něj vehementně hlásil právě Isi. Ten si následnou přihrávku prvním dotekem hodil do pokutového území, prosmýkl se okolo obránce a přesnou střelou k tyči rozvlnil síť.

„Už navždy mi v hlavě zůstanou tváře na obličejích všech lidí v rohu hřiště, kam jsem běžel slavit. Několik věcí se nám nepovedlo, ale nakonec jsme to zvládli a můžeme slavit,“ usmíval se Isi.

Když rozhodčí naposledy foukl do píšťalky, trenér Iňigo Pérez se za ním hned vydal a na několik vteřin ho silně objal.

„Jsem sice jeho trenér, ale jsme také přátelé a to přátelství se v podobných momentech utužuje. Všichni tihle hráči jsou součástí klubové historie,“ pronesl kouč.

Je nicméně symbolické, že klíčový gól vstřelil právě Isi, klubová legenda a jedna z nejvýraznějších tváří Raya.

Na šanci ve velkém fotbale přitom čekal dlouho. Rodák z Ciezy, malého městečka na jihovýchodě Španělska nedaleko Murcie, až do svých čtyřiadvaceti hrával v nižších soutěžích. Na chvíli se mimochodem mihl v akademii Realu Madrid, tam se však neprosadil.

„Když jsem kolem sebe viděl lidi, kteří každý den tvrdě dřeli od rána do večera a pak ani neměli na zaplacení elektřiny, motivovalo mě to, abych nikdy nevzdal svůj sen živit se jednoho dne fotbalem,“ vzpomínal kdysi.

Z třetiligové Murcie pak přestoupil do týmu SD Ponferradina, kterému osmi góly v sezoně 2018/19 pomohl k postupu do druhé ligy. Zajímavostí je, že svůj první gól v ní vstřelil při porážce 1:3 s Rayem Vallecanem...

Tam v lednu následujícího roku přestoupil a další sezonu už slavil postup mezi španělskou elitu, kde se Rayo drží dodnes. Na lavičce byl tehdy Andoni Iraola, jenž v současnosti vede Bournemouth a patří k nejžádanějším trenérům v Premier League.

Nakonec to ale byl až Iňigo Pérez, Iraolův nástupce, který Rayo dostal podruhé v historii do evropských pohárů. Poprvé to navíc byla jen krátká epizoda v Poháru UEFA na přelomu tisíciletí. Zato teď je Rayo v semifinále Konferenční ligy.

Narazí na francouzský Štrasburk, nejlepší tým základní části.

„Máme tady skvělou partu a chceme udělat další krok. Chceme se zlepšit a napravit naše chyby. Snad tenhle sen jen tak neskončí,“ uzavřel Isi.

Vstoupit do diskuse

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
1:2
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
0:4
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
1:2P
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
1:2
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:1
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
0:2
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
2:0
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
1:1
HNK Rijeka
Šachtar Doněck
3:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
2:2
Šachtar Doněck
Crystal Palace
3:0
Fiorentina
Fiorentina
2:1
Crystal Palace
Rayo Vallecano
3:0
AEK Atény
AEK Atény
3:1
Rayo Vallecano
Mohuč
2:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
4:0
Mohuč

