Nizozemská policie po zápasu Konferenční ligy zadržela dva hráče Legie Varšava

Hráči a funkcionáři varšavského klubu se pustili do potyček s policisty a členy ostrahy. Polští novináři tvrdí, že pořádková služba se k Polákům chovala hrubě a nevybíravě. Policie odvedla z autobusu v poutech portugalského záložníka Josuého Pesqueiru a srbského obránce Radovana Pankova.

„Po utkání dva hráči Legie Varšava zranili pracovníky klubu AZ Alkmaar, kteří museli být následně ošetřeni. Z toho důvodu byli hráči zadrženi. Polská média staví do role oběti hráče, ale to má k pravdě daleko. Sami fotbalisté se chovali násilně,“ uvedli policie, žalobce a město Alkmaar ve společném prohlášení.

„Hráči nikoho nenapadli, agrese přišla z druhé strany. Starosta Alkmaaru nechtěl Poláky ve svém městě, uvedl to už před zápasem. Během dne je vyháněl z restaurací a policie eskalovala napětí. Je to naprostý skandál,“ uvedl během odpolední tiskové konference Mioduski. „Zápas proběhl naprosto v klidu. Věřím, že i vzhledem k odvetě u nás situaci společně s AZ uklidníme. Viděl jsem už hodně, ale nikdy bych si nepomyslel, že ochranka s policií napadnou hráče. Nenecháme to jen tak, nizozemská média nepíšou pravdu,“ dodal šéf a majitel Legie.

Mioduski uvedl, že chtěl celou situaci natočit na mobilní telefon, který mu ale byl vyražen z ruky. Následně inkasoval několik úderů do obličeje. Klub zatím nemá zprávy, kdy budou zadržení hráči propuštěni, v kontaktu jsou s nimi přes právníky.

K incidentu se vyjádřil i polský premiér Mateusz Morawiecki. „Velmi znepokojivé zprávy z Alkmaaru,“ napsal dnes ráno na sociální síti X. Nařídil polským zastupitelským úřadům v Nizozemsku, aby jejich pracovníci podnikli kroky k vysvětlení nočních událostí. „S polskými hráči a s polskými fanoušky musí být zacházeno podle zákona. Nesouhlasíme s jeho porušováním,“ uvedl Morawiecki.

Policie uvedla, že nepokoje vypukly ještě před začátkem utkání u vchodu na stadion. Fanoušci Legie se prý vrhli na vstupní bránu a fyzicky napadli členy ostrahy i policisty. Jeden strážce pořádku upadl do bezvědomí.

Policie kvůli vlastní bezpečnosti nasadila slzný plyn, výtržníkům se přesto povedlo ukořistit větší počet obušků. Na stadion se podařilo dostat řadě příznivců Legie bez vstupenek.