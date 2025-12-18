ONLINE: Olomouc - Lech Poznaň, domácí hrají o postup, jistotu jim dá bod

Olomouc si mohla postup zajistit už před dvěma týdny, jenže překvapivě prohrála na Gibraltaru s tamním Lincolnem 1:2.
Aktuálně má na dvaadvacáté příčce sedm bodů, které jí teoreticky mohou stačit, k tomu by ale potřebovala souhru ostatních výsledků. Všechny zápasy šestého kola Konferenční ligy se hrají shodně ve 21 hodin.
Do porážky s Lincolnem se olomoucká cesta Konferenční ligou nevyvíjela špatně, třeba ve 4. kole dokázala porazit do té doby stoprocentní Celje. A kdyby vyhrála na Gibraltaru, mohla podobně jako Sparta útočit na nejlepší osmičku a přímý postup do osmifinále.
Teď je ale jejím hlavním cílem alespoň předkolo play off.
Negativní být nemůžeme, ví v Sigmě před klíčovým mačem. Naskočit může i Kliment
O ten bojuje i polský Lech Poznaň, jenž má shodně sedm bodů, takže je v podobné výchozí pozici, jen má o něco lepší celkové skóre, které může být klíčové. Remíza by byla pro oba postupová.
Týmy se dosud v pohárech ještě neutkaly. Kdo zvládne lépe první vzájemný zápas?
Koutný – Hadaš, Abdoulaye Sylla, Král, Slavíček – Langer, Breite (C), Kostadinov – Ghali, Vašulín, Navrátil.
Mrozek – Pereira, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Kozubal, Ouma – Ismaheel, Rodríguez, Palma – Ishak (C).
Stoppen, Hruška – Šíp, Kliment, Sláma, Tijani, Malý, Janošek, Siegl, Michez, Dolžnikov, Zahradníček.
Bąkowski, Pruchniewski – Moutinho, Agnero, Gholízádeh, Bengtsson, Fiabema, Gumny, Barański, Dudek, Jakóbczyk, Lisman.
Rozhodčí: Kolarić – Pajić, Starčević (CRO)Přejít na online reportáž