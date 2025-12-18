ONLINE: Olomouc - Lech Poznaň, domácí hrají o postup, jistotu jim dá bod

Olomoučtí fotbalisté bojují v posledním podzimním zápase Konferenční ligy o postup do vyřazovací fáze. Proti Lechu jim teoreticky může stačit i porážka, alespoň bod by jim však měl dát jistotu. Zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize. | foto: ČTK

Olomouc si mohla postup zajistit už před dvěma týdny, jenže překvapivě prohrála na Gibraltaru s tamním Lincolnem 1:2.

Aktuálně má na dvaadvacáté příčce sedm bodů, které jí teoreticky mohou stačit, k tomu by ale potřebovala souhru ostatních výsledků. Všechny zápasy šestého kola Konferenční ligy se hrají shodně ve 21 hodin.

Do porážky s Lincolnem se olomoucká cesta Konferenční ligou nevyvíjela špatně, třeba ve 4. kole dokázala porazit do té doby stoprocentní Celje. A kdyby vyhrála na Gibraltaru, mohla podobně jako Sparta útočit na nejlepší osmičku a přímý postup do osmifinále.

Teď je ale jejím hlavním cílem alespoň předkolo play off.

Negativní být nemůžeme, ví v Sigmě před klíčovým mačem. Naskočit může i Kliment

O ten bojuje i polský Lech Poznaň, jenž má shodně sedm bodů, takže je v podobné výchozí pozici, jen má o něco lepší celkové skóre, které může být klíčové. Remíza by byla pro oba postupová.

Týmy se dosud v pohárech ještě neutkaly. Kdo zvládne lépe první vzájemný zápas?

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : KKS Lech Poznaň KKS Lech Poznaň 0:0 (-:-)
Sestavy:
Koutný – Hadaš, Abdoulaye Sylla, Král, Slavíček – Langer, Breite (C), Kostadinov – Ghali, Vašulín, Navrátil.
Sestavy:
Mrozek – Pereira, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Kozubal, Ouma – Ismaheel, Rodríguez, Palma – Ishak (C).
Náhradníci:
Stoppen, Hruška – Šíp, Kliment, Sláma, Tijani, Malý, Janošek, Siegl, Michez, Dolžnikov, Zahradníček.
Náhradníci:
Bąkowski, Pruchniewski – Moutinho, Agnero, Gholízádeh, Bengtsson, Fiabema, Gumny, Barański, Dudek, Jakóbczyk, Lisman.

Rozhodčí: Kolarić – Pajić, Starčević (CRO)

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 5 4 1 0 8:4 13
2. Šachtar DoněckŠachtar 5 4 0 1 10:5 12
3. Raków ČenstochováRaków 5 3 2 0 8:2 11
4. AEK AtényAEK Atény 5 3 1 1 11:5 10
5. SamsunsporSamsunspor 5 3 1 1 10:4 10
6. AC Sparta PrahaSparta 5 3 1 1 7:3 10
7. Rayo VallecanoRayo Vallecano 5 3 1 1 10:7 10
8. MohučMohuč 5 3 1 1 5:3 10
9. Crystal PalaceCrystal Palace 5 3 0 2 9:4 9
10. AEK LarnakaLarnaka 5 2 3 0 6:1 9
11. FiorentinaFiorentina 5 3 0 2 8:4 9
12. NK CeljeCelje 5 3 0 2 8:7 9
13. AZ AlkmaarAlkmaar 5 3 0 2 7:7 9
14. HNK RijekaRijeka 5 2 2 1 5:2 8
15. Omonia NikósieOmonia Nikósie 5 2 2 1 5:3 8
16. FC Lausanne-SportLausanne 5 2 2 1 5:3 8
17. Noah ArmavirFC Noah 5 2 2 1 6:5 8
18. Jagiellonia BělostokBělostok 5 2 2 1 5:4 8
19. KF DritaDrita 5 2 2 1 4:5 8
20. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 5 2 1 2 10:7 7
21. Škendija TetovoŠkendija 5 2 1 2 4:4 7
22. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 2 1 2 6:7 7
23. Universitatea CraiovaU Craiova 5 2 1 2 4:5 7
24. Lincoln Red ImpsLincoln 5 2 1 2 6:11 7
25. Kuopion PalloseuraKuopio 5 1 3 1 4:3 6
26. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 5 2 0 3 7:9 6
27. BreidablikBreidablik 5 1 2 2 5:8 5
28. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 5 1 0 4 7:9 3
29. BK HäckenHäcken 5 0 3 2 5:7 3
30. Legia VaršavaLegia 5 1 0 4 4:7 3
31. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 5 1 0 4 4:9 3
32. Hamrun Spartan FCHamrun 5 1 0 4 3:8 3
33. Aberdeen FCAberdeen 5 0 2 3 3:11 2
34. Shelbourne FCShelbourne 5 0 1 4 0:7 1
35. Shamrock RoversShamrock 5 0 1 4 4:12 1
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 5 0 0 5 2:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

ONLINE: Olomouc - Lech Poznaň, domácí hrají o postup, jistotu jim dá bod

