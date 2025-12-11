Střídající Šín pomohl Alkmaaru v Konferenční lize k výhře nad Dritou

Šín nastoupil v 75. minutě za stavu 2:0 a připsal si čtvrtý start v ligové fázi Konferenční ligy, opět z lavičky. Alkmaar měl celý zápas pod kontrolou, postupně skórovali Mijnans, Jensen a v závěru Sadiq. Nizozemský tým má po třetí výhře v neúplné tabulce ligové fáze devět bodů.
Kritická je v soutěži situace bratislavského Slovanu, který v Severní Makedonii podlehl Škendiji Tetovo 0:2. Slovenský mistr tak zůstal na zisku tří bodů. Po lehké teči dostal domácí do vedení vlastním gólem Bajrič, na konci prvního poločasu po chybě a rychlém protiútoku navýšil skóre Spahiu.
Samsunspor v duelu týmů z popředí tabulky doma podlehl AEK Atény 1:2. Oba týmy teď mají 10 bodů stejně jako Sparta.
Zbývajících devět dnešních zápasů včetně utkání Lincolnu s Olomoucí se hraje od 21:00.
17. Mijnans
58. I. Jensen
90. Sadiq
Maloku – Besnik Krasniqi (C), Bejtulaj, Pëllumbi, Ovouka (81. Arthur) – Ajzeraj (62. Balaj), Limaj (63. Mustafa), Dabiqaj, Šeji, Abazaj (46. Blerim Krasniqi) – Manaj (62. Soumahoro).
Owusu-Oduro – de Wit, Goes, Penetra, Chávez (82. Dijkstra) – Koopmeiners, Mijnans, Smit – Patati (75. Šín), Parrott (75. Sadiq), I. Jensen (75. Daal).
Behluli, Rexhepi – S. Ibrahim, Morina, Sylejmani.
Verhulst, Zoet – Dekker, Kwakman, van Duijl, Zeefuik.
67. Pëllumbi, 74. Soumahoro, 89. Mustafa
64. Chávez, 65. Patati
Rozhodčí: Černý, Paták, Hájek (CZE)
4. Moukoudi (vla.)
52. Marin
63. Koita
Kocuk – Yavru (C) (78. J. Mendes), Šatka, van Drongelen, Tómasson (85. Ceesay) – Makoumbou – Kılınç, Holse, Ntcham (78. Aydogdu), Musaba (74. Bülbül) – Mouandilmadji.
Strakosha – Rota, Relvas, Moukoudi (46. Vida), Pilios – Marin (90+3. Penrice), Pineda, Pereyra, Koita (84. Eliasson) – Mantalos (C) (82. Grujić) – Jović.
Posiadała, Törüz – Yaldır, Borevković, Gönül, Çift.
Angelopoulos, Brignoli – Kutesa, Kosidis, Chrysopoulos.
33. Šatka
7. Marin, 44. Mantalos, 57. Pineda, 76. Jović
Rozhodčí: Jérémie Pignard (FRA) – Aurélien Drouet (FRA), Thomas Luczynski (FRA)
Počet diváků: 19382
33. Bajrić (vla.)
45+1. Spahiu
Gaye – Trumçi, Fetai, Cake, Webster – Zejnullai (90+6. Meliqi), R. Ramadani, Qaka (72. Endrit Krasniqi) – Spahiu (84. F. Ramadani), Ibraimi (C) (71. Ademi), Latifi (86. Mazari).
Takáč – Bajrić, Kašia (72. Barseghjan), Wimmer – Blackman (86. Mustafić), R. Ibrahim (58. Yirajang), Pokorny (58. Gajdoš), Cruz, Marcelli – Mak (86. Savvidis), Weiss (C).
Amzai, Ramani – Belica, Murati, Ceka, Ajetovikj, Kaba.
Trnovský, Macík – Fogning, Lichý, Maroš.
56. Qaka, 69. Zejnullai, 86. Latifi, 86. Webster
43. R. Ibrahim, 86. Barseghjan
Rozhodčí: Kristjansson – Sigurdarson B., Sigurdsson G. (všichni ISL)
41. Ishak
28. Kawasaki
Mrozek – Pereira, Mońka, Skrzypczak, Gurgul (86. Moutinho) – Kozubal (81. Agnero), Jagiełło (46. Ouma) – Gholízádeh (67. Ismaheel), Rodríguez, Palma (67. Bengtsson) – Ishak (C).
Batz – da Costa, Hanche-Olsen, Kohr – Widmer (C) (26. Kawasaki, 85. Maloney), I Čä-song (71. Bøving), Sano, Veratschnig – Nebel, Weiper (71. Nordin), Hollerbach (85. Moreno Fell).
Bąkowski, Pruchniewski – Fiabema, Gumny, Barański, Jakóbczyk, Lisman.
Rieß, Babatz – Leitsch, Sieb, Bell, Bobzien, Potulski.
31. Kozubal, 71. Gurgul
37. Veratschnig, 51. Kawasaki
67. Veratschnig
Rozhodčí: Chivulete – Badea, Ilinca (ROU).
45+5. Brunes
Zych – Tudor (C), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Struski, Repka (76. Baráth), Amorim (83. J. Silva) – Diaby-Fadiga (76. Makuch), Brunes (83. Rondić), Pieńko (87. Mircetić).
G. Karačić – Memija (90+1. Abramović), Jakovljević, Dujmović, Mamić – Savić, Mašić – Mikić (57. Šakota), Djurasek (57. Ivančić), Pranjić (63. Burey) – Bilbija (C).
Trelowski, Mądrzyk – Bulat, Konstantopoulous, Seck.
D. Karačić, Filipović, Sušak, Surdanović, Velkovski, Ćavar, Majić.
36. Memija, 53. Djurasek, 84. Šakota
Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Vlček
11. Uche
25. Nketiah
37. Pino
Speel – Ledwidge (59. Wilson), P. Barrett, Coyle (C) (75. Gannon), Mbeng (81. Chapman) – Caffrey, McInroy, Henry-Francis – Martin (59. Kelly), Boyd, Wood (81. Temple).
Benítez – Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Devenny (81. Casey), Wharton (46. Lerma), Kamada (46. Hughes), Sosa – Pino (46. Esse), Uche, Nketiah (67. Clyne).
L. Healy, Topcu – Lunney, Ring.
Henderson, R. Matthews – Mitchell, Rodney, Drakes-Thomas.
48. Coyle, 90+1. Wilson
Rozhodčí: Matoša – Kasapovič, Mežnar (všichni SVN)
90+4. Hammar
65. Helander (vla.)
Berisha – Lindberg (78. Wembangomo), Lode (78. Holm), Helander, Lundkvist – Gustafson (C), S. Andersen, Rygaard – Svanbäck (78. Hammar), Brusberg (62. Ngabo), Layouni.
Alomerović – Ekpolo, Miličević (C), Saborit (90+1. Roberge), Gnali – Naoum (74. Suárez), Pons, Ledes, Miramón (84. Ángel García) – Ivanović (90+1. Rubio), Bajić (74. Cabrera).
O. Jansson, Linde – Al-Saed, Dahbo, Dembe, Hilvenius, Nioule, Samuelsson.
Demetriou – Angielski, Petros Ioannou, Loukaides, González.
63. Lundkvist
31. Bajić, 68. Naoum, 90+6. Pons, 90+6. Ekpolo
Rozhodčí: Frid – Talis, Koltunoff
61. Meirelles
64. Isaque
Bonello (C) – Compri, Emerson (74. Xerri), Bjeličić, Camenzuli – Mbong (65. El Fanis), Ćorić, Koffi (65. Attard), M. García, Čadjenović (74. Šimkus) – Smajlagič (65. Meijer).
Fesjun – Konoplja (46. Tobías), Ghram, Bondar (C), Azarovi (89. Faryna) – Pedrinho (67. Eguinaldo), Bondarenko (46. Očeretko), Nazaryna, Isaque, L. Ferreira – Meirelles (81. Elias).
M. Camilleri, Célio – Micallef, S. Camilleri, Thioune, Hadzi.
Tvardovskij, Bahlaj – Arroyo, Kryskiv, Šved, Newerton.
52. Mbong, 57. M. García
10. Konoplja, 50. Očeretko, 90. Eguinaldo
Rozhodčí: Badstübner – Günsch, Hüwe (GER)
Počet diváků: 1887
19. Neophytou
Hedl – Gröller (64. Schöller), Cvetković, Ahoussou, Demir – Amane, L. Grgić (64. Gulliksen) – Dahl (11. Wurmbrand), Seidl (C) (64. Antiste), Schaub – Kara (72. Mbuyi).
Uzoho – Diounkou (70. Masouras), Sennou Coulibaly (C), Agouzoul, Kitsos – Ewandro (54. Eiting), Marić, Eraković – E. Andreou (70. Chatzigiovanis), Neophytou (89. Jovetić), Semedo.
Gartler, Göschl – Brunnhofer, Ndzie, Tilio, Weixelbraun.
Panagi, Freitas, Kyriakidis – P. Andreou, Konstantinidis, Kousoulos, Panagiotou, Simič.
18. Seidl, 29. Demir
16. Ewandro, 58. Uzoho
Rozhodčí: Kooij – Fikkert, Kücükerbir
44. Imaz
6. Camello
61. Espino
Abramowicz – Wojtuszek (88. Rállis), Vital, Stojinović, Wdowik – Imaz, Flach (68. Romanczuk), Drachal (46. Mazurek) – A. Pozo (69. Lozano), Pululu, Pietuszewski.
Batalla – Balliu (60. Espino), Lejeune, Felipe, Chavarría – U. López (88. Gumbau), Ciss (80. Valentín), Palazón – Álvaro García (60. De Frutos), Camello (60. Pérez), Rațiu.
Piekutowski – Cantero, Jackson, Kobajaši, Kozłowski, Polak, Prip, Y. Sylla.
Cárdenas, Molina – Becerra, de las Sias, P. Fernández, Vertrouwd.
32. Drachal, 78. Semeniec, 85. Pululu
43. Chavarría, 55. Camello, 65. Palazón, 80. Ciss
Rozhodčí: Edgars Maļcevs – Mārtiņš Svipsts, Deniss Ševcenko
57. Aiás
84. Mulahusejnović
3. Rajović
Fayulu – Saintini (87. Muradjan), G. Silva (C), Sualehe – Boakye, H. Ferreira, Ošima, Thorarinsson (90+2. Eteki) – Jakoliš (72. A. Grgić), Mulahusejnović – Aiás (72. Sangaré).
Tobiasz – Wszołek (C), Piątkowski, Kapuadi, Reca – Goncalves (77. Augustyniak), Szymański – Ermal Krasniqi (82. Bičachčjan), K. Urbański (72. Kapustka), Vinagre (72. Chodyna) – Rajović (82. Colak).
Čančarević – Dašjan, Avanesjan, Hambardzumjan, Manveljan.
Kobylak, Banasik – Burch, Żewłakow, Stojanović, W. Urbański.
37. Aiás
79. Szymański
Rozhodčí: Sariyev – Vassyutin, Tikhonyuk
35. Margeirsson
74. Ómarsson
90+2. K. Jónsson
32. Burke
A. Einarsson – Yeoman (88. Hallsson), Muminović, Margeirsson, Ingvarsson – V. Einarsson (90+5. Steindórsson), A. Jónsson, Gunnlaugsson (C) – Ómarsson (90+5. Magnússon), Á. Thorsteinsson (88. K. Jónsson), Bjarnason (75. Kristinsson).
McGinty – Cleary, R. Lopes (C), Grace (61. Kovalevskis) – C. O'Sullivan, Grant (68. M. Noonan), Watts (83. Malley), M. Healy, Ozhianvuna (83. McGovern) – Burke, Gaffney.
Snaehólm – Valgeirsson, Gunnleifsson, Björgvinsson, Ágústsson, Úlfarsson, Thomsen.
Steacy, A. Noonan – A. Matthews, Greene, Kavanagh, Nugent, Clarke, C. Barrett.
70. A. Jónsson, 85. Á. Thorsteinsson
Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (ALB)
18. Kean
74. Gudmundsson
55. Mychajlenko
de Gea – Pongračić, Comuzzo, Viti (67. Parisi) – Dodô (86. Kouadio), Richardson, Nicolussi Caviglia (66. Kouamé), Ndour (80. Mandragora), Fortini – Džeko (C) (67. Gudmundsson), Kean.
Neščeret – Tymčyk, Zacharčenko, Thiare, Dubinčak (71. Vivčarenko) – Pichaljonok (77. Jacyk), Mychajlenko, Šaparenko (C) – Vološyn, Guerrero (71. Jarmolenko), Kabajev (77. Ogundana).
Lezzerini, Martinelli – Ranieri, Sohm, Marí, Košpo, Piccoli.
Morgun, Denys Ignatěnko – Burtnyk, Rubčynskij, Karavajev, Mychavko, Blănuță.
43. Ndour, 83. Gudmundsson, 90+3. Kouadio
52. Dubinčak, 86. Thiare, 90. Vivčarenko
Rozhodčí: Milanović – Pašajlić, Novaković (SRB).
35. Godo
Mitov – Devlin (C) (78. Dorrington), Milne, Knoester (78. Nisbet) – Lobban, Aouchiche, Armstrong (78. Shinnie), A. Jensen – Keskinen (65. Milanovic), Karlsson – Lazetić (65. Yengi).
Penders – Doué (C) (59. Doukouré), Høgsberg, Omobamidele, Chilwell – Amougou, Nzingoula (84. Moreira), Luís (58. Barco) – Godo (71. Panichelli), Amo-Ameyaw – Páez (59. Lemaréchal).
Suman, Vitols – Nilsen, Polvara, Clarkson, Palaversa, Gyamfi.
Bajic, Kerckaert – Nanasi, Enciso, M. Sarr, el-Murábet.
7. Knoester, 75. Lobban
20. Páez, 33. Luís, 39. Doué, 82. Nzingoula, 90+5. Barco
Rozhodčí: Schröder – Gittelmann, Wessel
Kreidl (C) – Antwi (85. Konate), Miettinen, Cissé (85. Ricardo), Armah (55. Savolainen) – Oksanen, Arifi, Voutilainen (55. Pennanen) – Ruoppi, Parzyszek, Toure (77. Sadiku).
Letica – Soppy, Mouanga (C), Okoh, Poaty – Sigua, Roche, Butler-Oyedeji (71. Beloko) – Lekweiry (71. Ál Saad) – Bair, Diakité (71. Ajdini).
Hakala – Luyeye-Lutumba, Lötjönen, Seidu, Hämäläinen, Golubickas.
Castella, Grosso – Custodio, Abdallah, Bittarelli, Kana-Biyik, Lippo, K. Sow, Fofana.
87. Okoh, 90+6. Sigua
Rozhodčí: Derevinskyj – Myronov, Gruško (vš. UKR)
56. Adu-Adjei
72. Petrovič
78. Fruk
Zlomislić (C) – Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak – Vignato (83. Lasickas), Dantas, Petrovič (83. Ndockyt), Gojak (74. Menalo) – Adu-Adjei (61. Jurić), Fruk (83. Janković).
Leban – Tutyškinas, Nieto, Bejger, Vuklišević (73. Avdyli) – Kvesić (C) (88. Castro), Vidović (88. Kotnik), Daniel (73. Jevšenak) – Kovačević, Iosifov, Šturm.
Todorović – Kitin, Čop, Thaqi, Bogojević, Husić, Bodetić.
Kolar – Vodeb, Boben, Lisakovič, Vancaš, Poplatnik.
19. Majstorović, 45+1. Petrovič
40. Nieto
76. Tutyškinas
Rozhodčí: Colombo – Baccini, Perrotti (všichni Itálie)