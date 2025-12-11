Střídající Šín pomohl Alkmaaru v Konferenční lize k výhře nad Dritou

Autor: ,
  22:07
Střídající český záložník Matěj Šín pomohl fotbalistům Alkmaaru k venkovní výhře 3:0 nad kosovskou Dritou v 5. kole Konferenční ligy. Zápas řídili čeští rozhodčí pod vedením hlavního Dalibora Černého.

Fotbalisté Alkmaaru si užívají výhru nad Dritou. S číslem 33 tleská i Matěj Šín. | foto: Reuters

Šín nastoupil v 75. minutě za stavu 2:0 a připsal si čtvrtý start v ligové fázi Konferenční ligy, opět z lavičky. Alkmaar měl celý zápas pod kontrolou, postupně skórovali Mijnans, Jensen a v závěru Sadiq. Nizozemský tým má po třetí výhře v neúplné tabulce ligové fáze devět bodů.

Kritická je v soutěži situace bratislavského Slovanu, který v Severní Makedonii podlehl Škendiji Tetovo 0:2. Slovenský mistr tak zůstal na zisku tří bodů. Po lehké teči dostal domácí do vedení vlastním gólem Bajrič, na konci prvního poločasu po chybě a rychlém protiútoku navýšil skóre Spahiu.

Samsunspor v duelu týmů z popředí tabulky doma podlehl AEK Atény 1:2. Oba týmy teď mají 10 bodů stejně jako Sparta.

Zbývajících devět dnešních zápasů včetně utkání Lincolnu s Olomoucí se hraje od 21:00.

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 18:45
KF Drita KF Drita : AZ Alkmaar AZ Alkmaar 0:3 (0:1)
Góly:
Góly:
17. Mijnans
58. I. Jensen
90. Sadiq
Sestavy:
Maloku – Besnik Krasniqi (C), Bejtulaj, Pëllumbi, Ovouka (81. Arthur) – Ajzeraj (62. Balaj), Limaj (63. Mustafa), Dabiqaj, Šeji, Abazaj (46. Blerim Krasniqi) – Manaj (62. Soumahoro).
Sestavy:
Owusu-Oduro – de Wit, Goes, Penetra, Chávez (82. Dijkstra) – Koopmeiners, Mijnans, Smit – Patati (75. Šín), Parrott (75. Sadiq), I. Jensen (75. Daal).
Náhradníci:
Behluli, Rexhepi – S. Ibrahim, Morina, Sylejmani.
Náhradníci:
Verhulst, Zoet – Dekker, Kwakman, van Duijl, Zeefuik.
Žluté karty:
67. Pëllumbi, 74. Soumahoro, 89. Mustafa
Žluté karty:
64. Chávez, 65. Patati

Rozhodčí: Černý, Paták, Hájek (CZE)

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 18:45
Samsunspor Samsunspor : AEK Atény AEK Atény 1:2 (1:0)
Góly:
4. Moukoudi (vla.)
Góly:
52. Marin
63. Koita
Sestavy:
Kocuk – Yavru (C) (78. J. Mendes), Šatka, van Drongelen, Tómasson (85. Ceesay) – Makoumbou – Kılınç, Holse, Ntcham (78. Aydogdu), Musaba (74. Bülbül) – Mouandilmadji.
Sestavy:
Strakosha – Rota, Relvas, Moukoudi (46. Vida), Pilios – Marin (90+3. Penrice), Pineda, Pereyra, Koita (84. Eliasson) – Mantalos (C) (82. Grujić) – Jović.
Náhradníci:
Posiadała, Törüz – Yaldır, Borevković, Gönül, Çift.
Náhradníci:
Angelopoulos, Brignoli – Kutesa, Kosidis, Chrysopoulos.
Žluté karty:
33. Šatka
Žluté karty:
7. Marin, 44. Mantalos, 57. Pineda, 76. Jović

Rozhodčí: Jérémie Pignard (FRA) – Aurélien Drouet (FRA), Thomas Luczynski (FRA)

Počet diváků: 19382

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 18:45
Škendija Tetovo Škendija Tetovo : Slovan Bratislava Slovan Bratislava 2:0 (2:0)
Góly:
33. Bajrić (vla.)
45+1. Spahiu
Góly:
Sestavy:
Gaye – Trumçi, Fetai, Cake, Webster – Zejnullai (90+6. Meliqi), R. Ramadani, Qaka (72. Endrit Krasniqi) – Spahiu (84. F. Ramadani), Ibraimi (C) (71. Ademi), Latifi (86. Mazari).
Sestavy:
Takáč – Bajrić, Kašia (72. Barseghjan), Wimmer – Blackman (86. Mustafić), R. Ibrahim (58. Yirajang), Pokorny (58. Gajdoš), Cruz, Marcelli – Mak (86. Savvidis), Weiss (C).
Náhradníci:
Amzai, Ramani – Belica, Murati, Ceka, Ajetovikj, Kaba.
Náhradníci:
Trnovský, Macík – Fogning, Lichý, Maroš.
Žluté karty:
56. Qaka, 69. Zejnullai, 86. Latifi, 86. Webster
Žluté karty:
43. R. Ibrahim, 86. Barseghjan

Rozhodčí: Kristjansson – Sigurdarson B., Sigurdsson G. (všichni ISL)

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 21:00
KKS Lech Poznaň KKS Lech Poznaň : Mohuč Mohuč 1:1 (1:1)
Góly:
41. Ishak
Góly:
28. Kawasaki
Sestavy:
Mrozek – Pereira, Mońka, Skrzypczak, Gurgul (86. Moutinho) – Kozubal (81. Agnero), Jagiełło (46. Ouma) – Gholízádeh (67. Ismaheel), Rodríguez, Palma (67. Bengtsson) – Ishak (C).
Sestavy:
Batz – da Costa, Hanche-Olsen, Kohr – Widmer (C) (26. Kawasaki, 85. Maloney), I Čä-song (71. Bøving), Sano, Veratschnig – Nebel, Weiper (71. Nordin), Hollerbach (85. Moreno Fell).
Náhradníci:
Bąkowski, Pruchniewski – Fiabema, Gumny, Barański, Jakóbczyk, Lisman.
Náhradníci:
Rieß, Babatz – Leitsch, Sieb, Bell, Bobzien, Potulski.
Žluté karty:
31. Kozubal, 71. Gurgul
Žluté karty:
37. Veratschnig, 51. Kawasaki
Červené karty:
Červené karty:
67. Veratschnig

Rozhodčí: Chivulete – Badea, Ilinca (ROU).

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 21:00
Raków Čenstochová Raków Čenstochová : HŠK Zrinjski Mostar HŠK Zrinjski Mostar 1:0 (1:0)
Góly:
45+5. Brunes
Góly:
Sestavy:
Zych – Tudor (C), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Struski, Repka (76. Baráth), Amorim (83. J. Silva) – Diaby-Fadiga (76. Makuch), Brunes (83. Rondić), Pieńko (87. Mircetić).
Sestavy:
G. Karačić – Memija (90+1. Abramović), Jakovljević, Dujmović, Mamić – Savić, Mašić – Mikić (57. Šakota), Djurasek (57. Ivančić), Pranjić (63. Burey) – Bilbija (C).
Náhradníci:
Trelowski, Mądrzyk – Bulat, Konstantopoulous, Seck.
Náhradníci:
D. Karačić, Filipović, Sušak, Surdanović, Velkovski, Ćavar, Majić.
Žluté karty:
Žluté karty:
36. Memija, 53. Djurasek, 84. Šakota

Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Vlček

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 21:00
Shelbourne FC Shelbourne FC : Crystal Palace Crystal Palace 0:3 (0:3)
Góly:
Góly:
11. Uche
25. Nketiah
37. Pino
Sestavy:
Speel – Ledwidge (59. Wilson), P. Barrett, Coyle (C) (75. Gannon), Mbeng (81. Chapman) – Caffrey, McInroy, Henry-Francis – Martin (59. Kelly), Boyd, Wood (81. Temple).
Sestavy:
Benítez – Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Devenny (81. Casey), Wharton (46. Lerma), Kamada (46. Hughes), Sosa – Pino (46. Esse), Uche, Nketiah (67. Clyne).
Náhradníci:
L. Healy, Topcu – Lunney, Ring.
Náhradníci:
Henderson, R. Matthews – Mitchell, Rodney, Drakes-Thomas.
Žluté karty:
48. Coyle, 90+1. Wilson
Žluté karty:

Rozhodčí: Matoša – Kasapovič, Mežnar (všichni SVN)

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 18:45
BK Häcken BK Häcken : AEK Larnaka AEK Larnaka 1:1 (0:0)
Góly:
90+4. Hammar
Góly:
65. Helander (vla.)
Sestavy:
Berisha – Lindberg (78. Wembangomo), Lode (78. Holm), Helander, Lundkvist – Gustafson (C), S. Andersen, Rygaard – Svanbäck (78. Hammar), Brusberg (62. Ngabo), Layouni.
Sestavy:
Alomerović – Ekpolo, Miličević (C), Saborit (90+1. Roberge), Gnali – Naoum (74. Suárez), Pons, Ledes, Miramón (84. Ángel García) – Ivanović (90+1. Rubio), Bajić (74. Cabrera).
Náhradníci:
O. Jansson, Linde – Al-Saed, Dahbo, Dembe, Hilvenius, Nioule, Samuelsson.
Náhradníci:
Demetriou – Angielski, Petros Ioannou, Loukaides, González.
Žluté karty:
63. Lundkvist
Žluté karty:
31. Bajić, 68. Naoum, 90+6. Pons, 90+6. Ekpolo

Rozhodčí: Frid – Talis, Koltunoff

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 21:00
Hamrun Spartan FC Hamrun Spartan FC : Šachtar Doněck Šachtar Doněck 0:2 (0:0)
Góly:
Góly:
61. Meirelles
64. Isaque
Sestavy:
Bonello (C) – Compri, Emerson (74. Xerri), Bjeličić, Camenzuli – Mbong (65. El Fanis), Ćorić, Koffi (65. Attard), M. García, Čadjenović (74. Šimkus) – Smajlagič (65. Meijer).
Sestavy:
Fesjun – Konoplja (46. Tobías), Ghram, Bondar (C), Azarovi (89. Faryna) – Pedrinho (67. Eguinaldo), Bondarenko (46. Očeretko), Nazaryna, Isaque, L. Ferreira – Meirelles (81. Elias).
Náhradníci:
M. Camilleri, Célio – Micallef, S. Camilleri, Thioune, Hadzi.
Náhradníci:
Tvardovskij, Bahlaj – Arroyo, Kryskiv, Šved, Newerton.
Žluté karty:
52. Mbong, 57. M. García
Žluté karty:
10. Konoplja, 50. Očeretko, 90. Eguinaldo

Rozhodčí: Badstübner – Günsch, Hüwe (GER)

Počet diváků: 1887

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 21:00
Rapid Vídeň Rapid Vídeň : Omonia Nikósie Omonia Nikósie 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
19. Neophytou
Sestavy:
Hedl – Gröller (64. Schöller), Cvetković, Ahoussou, Demir – Amane, L. Grgić (64. Gulliksen) – Dahl (11. Wurmbrand), Seidl (C) (64. Antiste), Schaub – Kara (72. Mbuyi).
Sestavy:
Uzoho – Diounkou (70. Masouras), Sennou Coulibaly (C), Agouzoul, Kitsos – Ewandro (54. Eiting), Marić, Eraković – E. Andreou (70. Chatzigiovanis), Neophytou (89. Jovetić), Semedo.
Náhradníci:
Gartler, Göschl – Brunnhofer, Ndzie, Tilio, Weixelbraun.
Náhradníci:
Panagi, Freitas, Kyriakidis – P. Andreou, Konstantinidis, Kousoulos, Panagiotou, Simič.
Žluté karty:
18. Seidl, 29. Demir
Žluté karty:
16. Ewandro, 58. Uzoho

Rozhodčí: Kooij – Fikkert, Kücükerbir

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 18:45
Jagiellonia Bělostok Jagiellonia Bělostok : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1:2 (1:1)
Góly:
44. Imaz
Góly:
6. Camello
61. Espino
Sestavy:
Abramowicz – Wojtuszek (88. Rállis), Vital, Stojinović, Wdowik – Imaz, Flach (68. Romanczuk), Drachal (46. Mazurek) – A. Pozo (69. Lozano), Pululu, Pietuszewski.
Sestavy:
Batalla – Balliu (60. Espino), Lejeune, Felipe, Chavarría – U. López (88. Gumbau), Ciss (80. Valentín), Palazón – Álvaro García (60. De Frutos), Camello (60. Pérez), Rațiu.
Náhradníci:
Piekutowski – Cantero, Jackson, Kobajaši, Kozłowski, Polak, Prip, Y. Sylla.
Náhradníci:
Cárdenas, Molina – Becerra, de las Sias, P. Fernández, Vertrouwd.
Žluté karty:
32. Drachal, 78. Semeniec, 85. Pululu
Žluté karty:
43. Chavarría, 55. Camello, 65. Palazón, 80. Ciss

Rozhodčí: Edgars Maļcevs – Mārtiņš Svipsts, Deniss Ševcenko

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 18:45
Noah Armavir Noah Armavir : Legia Varšava Legia Varšava 2:1 (0:1)
Góly:
57. Aiás
84. Mulahusejnović
Góly:
3. Rajović
Sestavy:
Fayulu – Saintini (87. Muradjan), G. Silva (C), Sualehe – Boakye, H. Ferreira, Ošima, Thorarinsson (90+2. Eteki) – Jakoliš (72. A. Grgić), Mulahusejnović – Aiás (72. Sangaré).
Sestavy:
Tobiasz – Wszołek (C), Piątkowski, Kapuadi, Reca – Goncalves (77. Augustyniak), Szymański – Ermal Krasniqi (82. Bičachčjan), K. Urbański (72. Kapustka), Vinagre (72. Chodyna) – Rajović (82. Colak).
Náhradníci:
Čančarević – Dašjan, Avanesjan, Hambardzumjan, Manveljan.
Náhradníci:
Kobylak, Banasik – Burch, Żewłakow, Stojanović, W. Urbański.
Žluté karty:
37. Aiás
Žluté karty:
79. Szymański

Rozhodčí: Sariyev – Vassyutin, Tikhonyuk

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 18:45
Breidablik Breidablik : Shamrock Rovers Shamrock Rovers 3:1 (1:1)
Góly:
35. Margeirsson
74. Ómarsson
90+2. K. Jónsson
Góly:
32. Burke
Sestavy:
A. Einarsson – Yeoman (88. Hallsson), Muminović, Margeirsson, Ingvarsson – V. Einarsson (90+5. Steindórsson), A. Jónsson, Gunnlaugsson (C) – Ómarsson (90+5. Magnússon), Á. Thorsteinsson (88. K. Jónsson), Bjarnason (75. Kristinsson).
Sestavy:
McGinty – Cleary, R. Lopes (C), Grace (61. Kovalevskis) – C. O'Sullivan, Grant (68. M. Noonan), Watts (83. Malley), M. Healy, Ozhianvuna (83. McGovern) – Burke, Gaffney.
Náhradníci:
Snaehólm – Valgeirsson, Gunnleifsson, Björgvinsson, Ágústsson, Úlfarsson, Thomsen.
Náhradníci:
Steacy, A. Noonan – A. Matthews, Greene, Kavanagh, Nugent, Clarke, C. Barrett.
Žluté karty:
70. A. Jónsson, 85. Á. Thorsteinsson
Žluté karty:

Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (ALB)

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 18:45
Fiorentina Fiorentina : Dynamo Kyjev Dynamo Kyjev 2:1 (1:0)
Góly:
18. Kean
74. Gudmundsson
Góly:
55. Mychajlenko
Sestavy:
de Gea – Pongračić, Comuzzo, Viti (67. Parisi) – Dodô (86. Kouadio), Richardson, Nicolussi Caviglia (66. Kouamé), Ndour (80. Mandragora), Fortini – Džeko (C) (67. Gudmundsson), Kean.
Sestavy:
Neščeret – Tymčyk, Zacharčenko, Thiare, Dubinčak (71. Vivčarenko) – Pichaljonok (77. Jacyk), Mychajlenko, Šaparenko (C) – Vološyn, Guerrero (71. Jarmolenko), Kabajev (77. Ogundana).
Náhradníci:
Lezzerini, Martinelli – Ranieri, Sohm, Marí, Košpo, Piccoli.
Náhradníci:
Morgun, Denys Ignatěnko – Burtnyk, Rubčynskij, Karavajev, Mychavko, Blănuță.
Žluté karty:
43. Ndour, 83. Gudmundsson, 90+3. Kouadio
Žluté karty:
52. Dubinčak, 86. Thiare, 90. Vivčarenko

Rozhodčí: Milanović – Pašajlić, Novaković (SRB).

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 21:00
Aberdeen FC Aberdeen FC : RC Štrasburk RC Štrasburk 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
35. Godo
Sestavy:
Mitov – Devlin (C) (78. Dorrington), Milne, Knoester (78. Nisbet) – Lobban, Aouchiche, Armstrong (78. Shinnie), A. Jensen – Keskinen (65. Milanovic), Karlsson – Lazetić (65. Yengi).
Sestavy:
Penders – Doué (C) (59. Doukouré), Høgsberg, Omobamidele, Chilwell – Amougou, Nzingoula (84. Moreira), Luís (58. Barco) – Godo (71. Panichelli), Amo-Ameyaw – Páez (59. Lemaréchal).
Náhradníci:
Suman, Vitols – Nilsen, Polvara, Clarkson, Palaversa, Gyamfi.
Náhradníci:
Bajic, Kerckaert – Nanasi, Enciso, M. Sarr, el-Murábet.
Žluté karty:
7. Knoester, 75. Lobban
Žluté karty:
20. Páez, 33. Luís, 39. Doué, 82. Nzingoula, 90+5. Barco

Rozhodčí: Schröder – Gittelmann, Wessel

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 21:00
Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura : FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 0:0 (0:0)
Sestavy:
Kreidl (C) – Antwi (85. Konate), Miettinen, Cissé (85. Ricardo), Armah (55. Savolainen) – Oksanen, Arifi, Voutilainen (55. Pennanen) – Ruoppi, Parzyszek, Toure (77. Sadiku).
Sestavy:
Letica – Soppy, Mouanga (C), Okoh, Poaty – Sigua, Roche, Butler-Oyedeji (71. Beloko) – Lekweiry (71. Ál Saad) – Bair, Diakité (71. Ajdini).
Náhradníci:
Hakala – Luyeye-Lutumba, Lötjönen, Seidu, Hämäläinen, Golubickas.
Náhradníci:
Castella, Grosso – Custodio, Abdallah, Bittarelli, Kana-Biyik, Lippo, K. Sow, Fofana.
Žluté karty:
Žluté karty:
87. Okoh, 90+6. Sigua

Rozhodčí: Derevinskyj – Myronov, Gruško (vš. UKR)

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 21:00
HNK Rijeka HNK Rijeka : NK Celje NK Celje 3:0 (0:0)
Góly:
56. Adu-Adjei
72. Petrovič
78. Fruk
Góly:
Sestavy:
Zlomislić (C) – Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak – Vignato (83. Lasickas), Dantas, Petrovič (83. Ndockyt), Gojak (74. Menalo) – Adu-Adjei (61. Jurić), Fruk (83. Janković).
Sestavy:
Leban – Tutyškinas, Nieto, Bejger, Vuklišević (73. Avdyli) – Kvesić (C) (88. Castro), Vidović (88. Kotnik), Daniel (73. Jevšenak) – Kovačević, Iosifov, Šturm.
Náhradníci:
Todorović – Kitin, Čop, Thaqi, Bogojević, Husić, Bodetić.
Náhradníci:
Kolar – Vodeb, Boben, Lisakovič, Vancaš, Poplatnik.
Žluté karty:
19. Majstorović, 45+1. Petrovič
Žluté karty:
40. Nieto
Červené karty:
Červené karty:
76. Tutyškinas

Rozhodčí: Colombo – Baccini, Perrotti (všichni Itálie)

5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AEK AtényAEK Atény 5 3 1 1 11:5 10
2. SamsunsporSamsunspor 5 3 1 1 10:4 10
3. AC Sparta PrahaSparta 5 3 1 1 7:3 10
4. Rayo VallecanoRayo Vallecano 5 3 1 1 10:7 10
5. RC ŠtrasburkŠtrasburk 4 3 1 0 7:4 10
6. AEK LarnakaLarnaka 5 2 3 0 6:1 9
7. FiorentinaFiorentina 5 3 0 2 8:4 9
8. NK CeljeCelje 4 3 0 1 8:4 9
9. Šachtar DoněckŠachtar 4 3 0 1 8:5 9
10. MohučMohuč 4 3 0 1 4:2 9
11. AZ AlkmaarAlkmaar 5 3 0 2 7:7 9
12. Raków ČenstochováRaków 4 2 2 0 7:2 8
13. Noah ArmavirFC Noah 5 2 2 1 6:5 8
14. Jagiellonia BělostokBělostok 5 2 2 1 5:4 8
15. KF DritaDrita 5 2 2 1 4:5 8
16. FC Lausanne-SportLausanne 4 2 1 1 5:3 7
17. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 5:5 7
18. Škendija TetovoŠkendija 5 2 1 2 4:4 7
19. Universitatea CraiovaU Craiova 5 2 1 2 4:5 7
20. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 4 2 0 2 9:6 6
21. Crystal PalaceCrystal Palace 4 2 0 2 6:4 6
22. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 4 2 0 2 7:8 6
23. Omonia NikósieOmonia Nikósie 4 1 2 1 4:3 5
24. Kuopion PalloseuraKuopio 4 1 2 1 4:3 5
25. HNK RijekaRijeka 4 1 2 1 2:2 5
26. BreidablikBreidablik 5 1 2 2 5:8 5
27. Lincoln Red ImpsLincoln 4 1 1 2 4:10 4
28. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 5 1 0 4 7:9 3
29. BK HäckenHäcken 5 0 3 2 5:7 3
30. Legia VaršavaLegia 5 1 0 4 4:7 3
31. Hamrun Spartan FCHamrun 4 1 0 3 3:6 3
32. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 5 1 0 4 4:9 3
33. Aberdeen FCAberdeen 4 0 2 2 3:10 2
34. Shelbourne FCShelbourne 4 0 1 3 0:4 1
35. Shamrock RoversShamrock 5 0 1 4 4:12 1
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 4 0 0 4 2:12 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Střídající Šín pomohl Alkmaaru v Konferenční lize k výhře nad Dritou

