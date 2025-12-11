ONLINE: Craiova - Sparta, mlha ustupuje a viditelnost se zlepšila, hrát se bude

V Rumunsku je o hodinu víc než v Česku. Jakmile se setmělo a ochladilo, na Craiovu padla hustá mlha.
Při pohledu z tribuny nebylo kvůli snížené viditelnosti hodinu před plánovým výkopem vidět celé hřiště. Dole na hrací ploše byla situace příznivější. Těsně před výkopem se situace zlepšila.
Sparťanská sestava proti vítěznému víkendovému duelu v Olomouci doznala čtyř změn: nehrají Martinec, Kadeřábek, Eneme a Birmančevič. Nahradili je Ševínský, Ryneš, Mercado a Mannsverk.
Trenér Brian Priske zvolil následující jedenáctku: Vindahl – Ševínský, Sörensen, Vydra – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Mercado, Rrahmani, Haraslín.
Sparta má s nepříznivým počasím v letošním ročníku Konferenční ligy špatné zkušenosti. V říjnu v Rijece kvůli silnému dešti byl výkop o odvě hodiny odložen, následně se první poločas odehrál na neregulérním terénu. Pak byl zápas předčasně ukončen, druhá půle se odehrála další den a Sparta podlehla 0:1.
Sparta naposledy zvládla důležitý zápas ve Varšavě (1:0) a se sedmi body má dvě kola před koncem takřka jistý postup.
Jakýkoliv bodový zisk v Craiově by jí měl definitivně zajistit místenku mezi nejlepší čtyřiadvacítkou týmů. A pokud vyhraje, může stále pomýšlet i na nejlepší osmičku.
Universitatea Craiova má taktéž sedm bodů, takže vzájemný zápas je klíčový pro oba. Stejně jako Sparta naposledy vyhrála 1:0, když doma uspěla nad Mohučí.
Týmy se dosud v pohárech UEFA nepotkaly. Jak dopadne jejich první střetnutí?
Isenko – Romančuk, Rus, Badelj – Mogoş, Crețu, Mekvabišvili, Teles – Al Hamlawi, Cicâldău (C), Baiaram.
Vindahl – Ševínský, Sørensen, Vydra – Preciado, Kairinen, Mannsverk, Ryneš – Mercado, Rrahmani, Haraslín (C).
Silviu Lung, Popescu – Ștefan, Stevanović, Houri, Matei, Băsceanu, Nsimba.
Surovčík – Kadeřábek, Panák, Zelený, Suchomel, Sadílek, Birmančević, Kuchta, Kuol, Milla, Penxa.
Rozhodčí: Vergoote – Seeldrayers, Geerolf (BEL)