ONLINE: Craiova - Sparta, mlha ustupuje a viditelnost se zlepšila, hrát se bude

Miloslav Novák
Sledujeme online   17:37aktualizováno  18:33
Od našeho zpravodaje v Rumunsku - Sparťanští fotbalisté hrají poslední venkovní zápas v rámci základní fáze Konferenční ligy. V Rumunsku je jejich soupeřem tamní Universitatea Craiova, utkání má výkop v 18.45 středoevropského času a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži. Před výkopem padla na stadion hustá mlha, ale těsně před výkopem se zvedla a odehrání zápasu ohroženo není.
Fotogalerie2

Snížená viditelnost na stadionu v Craiově ohrožuje souboj Sparty v Konferenční lize. Momentka je hodinu a deset minut před plánovým výkopem. | foto: Dominik Duffek, iDNES.cz

V Rumunsku je o hodinu víc než v Česku. Jakmile se setmělo a ochladilo, na Craiovu padla hustá mlha.

Při pohledu z tribuny nebylo kvůli snížené viditelnosti hodinu před plánovým výkopem vidět celé hřiště. Dole na hrací ploše byla situace příznivější. Těsně před výkopem se situace zlepšila.

Sparťanská sestava proti vítěznému víkendovému duelu v Olomouci doznala čtyř změn: nehrají Martinec, Kadeřábek, Eneme a Birmančevič. Nahradili je Ševínský, Ryneš, Mercado a Mannsverk.

Trenér Brian Priske zvolil následující jedenáctku: Vindahl – Ševínský, Sörensen, Vydra – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Mercado, Rrahmani, Haraslín.

Sparta má s nepříznivým počasím v letošním ročníku Konferenční ligy špatné zkušenosti. V říjnu v Rijece kvůli silnému dešti byl výkop o odvě hodiny odložen, následně se první poločas odehrál na neregulérním terénu. Pak byl zápas předčasně ukončen, druhá půle se odehrála další den a Sparta podlehla 0:1.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Sparta naposledy zvládla důležitý zápas ve Varšavě (1:0) a se sedmi body má dvě kola před koncem takřka jistý postup.

Jakýkoliv bodový zisk v Craiově by jí měl definitivně zajistit místenku mezi nejlepší čtyřiadvacítkou týmů. A pokud vyhraje, může stále pomýšlet i na nejlepší osmičku.

Tati, Sparta je naše nej! Sympaťák Vatajelu vzpomíná na Šurala, Radu i život v Praze

Universitatea Craiova má taktéž sedm bodů, takže vzájemný zápas je klíčový pro oba. Stejně jako Sparta naposledy vyhrála 1:0, když doma uspěla nad Mohučí.

Týmy se dosud v pohárech UEFA nepotkaly. Jak dopadne jejich první střetnutí?

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 18:45
Universitatea Craiova Universitatea Craiova : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Isenko – Romančuk, Rus, Badelj – Mogoş, Crețu, Mekvabišvili, Teles – Al Hamlawi, Cicâldău (C), Baiaram.
Sestavy:
Vindahl – Ševínský, Sørensen, Vydra – Preciado, Kairinen, Mannsverk, Ryneš – Mercado, Rrahmani, Haraslín (C).
Náhradníci:
Silviu Lung, Popescu – Ștefan, Stevanović, Houri, Matei, Băsceanu, Nsimba.
Náhradníci:
Surovčík – Kadeřábek, Panák, Zelený, Suchomel, Sadílek, Birmančević, Kuchta, Kuol, Milla, Penxa.

Rozhodčí: Vergoote – Seeldrayers, Geerolf (BEL)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)
Tipsport - partner programu

5. kolo

Universitatea Craiova vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.40
  • 3.27
  • 2.34
Škendija Tetovo vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.70
  • 3.62
  • 2.62
Samsunspor vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.01
  • 3.14
  • 2.53
Noah Armavir vs. Legia Varšava //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.07
  • 3.33
  • 2.39
Jagiellonia Bělostok vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.55
  • 3.45
  • 2.11
BK Häcken vs. AEK Larnaka //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.02
  • 3.60
  • 3.71
Fiorentina vs. Dynamo Kyjev //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.40
  • 4.94
  • 7.67
KF Drita vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 8.70
  • 4.99
  • 1.37
Breidablik vs. Shamrock Rovers //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.21
  • 3.54
  • 3.22
Rapid Vídeň vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
11.12. 21:00
  • 2.41
  • 3.52
  • 2.88
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SamsunsporSamsunspor 4 3 1 0 9:2 10
2. RC ŠtrasburkŠtrasburk 4 3 1 0 7:4 10
3. NK CeljeCelje 4 3 0 1 8:4 9
4. Šachtar DoněckŠachtar 4 3 0 1 8:5 9
5. MohučMohuč 4 3 0 1 4:2 9
6. Raków ČenstochováRaków 4 2 2 0 7:2 8
7. AEK LarnakaLarnaka 4 2 2 0 5:0 8
8. Jagiellonia BělostokBělostok 4 2 2 0 4:2 8
8. KF DritaDrita 4 2 2 0 4:2 8
10. AEK AtényAEK Atény 4 2 1 1 9:4 7
11. AC Sparta PrahaSparta 4 2 1 1 5:2 7
12. Rayo VallecanoRayo Vallecano 4 2 1 1 8:6 7
13. FC Lausanne-SportLausanne 4 2 1 1 5:3 7
14. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 5:5 7
15. Universitatea CraiovaU Craiova 4 2 1 1 3:3 7
16. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 4 2 0 2 9:6 6
17. FiorentinaFiorentina 4 2 0 2 6:3 6
18. Crystal PalaceCrystal Palace 4 2 0 2 6:4 6
19. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 4 2 0 2 7:8 6
20. AZ AlkmaarAlkmaar 4 2 0 2 4:7 6
21. Omonia NikósieOmonia Nikósie 4 1 2 1 4:3 5
22. Kuopion PalloseuraKuopio 4 1 2 1 4:3 5
23. Noah ArmavirFC Noah 4 1 2 1 4:4 5
24. HNK RijekaRijeka 4 1 2 1 2:2 5
25. Škendija TetovoŠkendija 4 1 1 2 2:4 4
26. Lincoln Red ImpsLincoln 4 1 1 2 4:10 4
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 4 1 0 3 6:7 3
28. Legia VaršavaLegia 4 1 0 3 3:5 3
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 1 0 3 4:7 3
30. Hamrun Spartan FCHamrun 4 1 0 3 3:6 3
31. BK HäckenHäcken 4 0 2 2 4:6 2
32. BreidablikBreidablik 4 0 2 2 2:7 2
33. Aberdeen FCAberdeen 4 0 2 2 3:10 2
34. Shelbourne FCShelbourne 4 0 1 3 0:4 1
35. Shamrock RoversShamrock 4 0 1 3 3:9 1
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 4 0 0 4 2:12 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

ONLINE: Craiova - Sparta, mlha ustupuje a viditelnost se zlepšila, hrát se bude

Sledujeme online
Snížená viditelnost na stadionu v Craiově ohrožuje souboj Sparty v Konferenční...

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté hrají poslední venkovní zápas v rámci základní fáze Konferenční ligy. V Rumunsku je jejich soupeřem tamní Universitatea Craiova, utkání má výkop v 18.45 středoevropského času a...

11. prosince 2025  17:37,  aktualizováno  18:33

Hradec zaplatí za rasistické urážky Aléguého, disciplinárka trestala i Baník

Choreo domácích fanoušků Hradce Králové v zápase proti Jablonci

Disciplinární komise potrestala Hradec Králové pokutou 60 000 korun za rasistické pokřiky fanoušků v utkání 17. kola fotbalové ligy s Jabloncem. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace...

11. prosince 2025  17:11

Otevírala ho Slavia, teď ocelový dóm hostí Spartu. Vítejte v pevnosti Craiova

Premium
Stadionul Ion Oblemenco v Craiově, na kterém hraje místní Universitatea, soupeř...

Od našeho zpravodaje z Rumunska Už z výšky ji nelze přehlédnout. Když se letadlem blížíte přistávací dráze s moderním, zatím však nepoužívaným terminálem, minete tuhle obrovskou zaoblenou ocelovou stavbu, která odráží sluneční...

11. prosince 2025

Alonso zápas pravdy prohrál, v Realu ale zatím nekončí. Stojíme za ním, zní z kabiny

Kouč Realu Madrid Xabi Alonso udílí pokyny Judu Bellinghamovi během utkání...

Médii prosakovaly informace, že pokud nezvládne středeční zápas s Manchesterem City, na lavičce fotbalistů Realu Madrid skončí. Xabi Alonso svůj tým sice k vítězství nedovedl (1:2), ale zlepšený...

11. prosince 2025  13:10

Olomouc jde na profíky, ale i na bachaře či policistu. Stvrdí pohárový postup?

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu.

Obranné řady zdejších místních klubů jsou prý pevné jako Gibraltarská skála. A když se některý z týmů dostane do Evropy, ostatní celky si to užívají s ním. Od 21 hodin bude Olomouci čelit Lincoln Red...

11. prosince 2025  12:42

Sparťanským fanouškům odklonili kvůli mlze let. Zápas v Craiově ale stihnou

Smartwings

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťany při cestě na pohárové utkání do Craiovy provázely potíže. Speciál s fotbalisty těsně před vzletem kvůli technickým potížím otočili z ranveje. Charterový let s fanoušky krátce před přistáním...

11. prosince 2025  12:29

Pozadí prodeje Teplic: ptal se Lutych, miliardáře Kratinu přihrál „Šváb“

Milan Kratina, nový majitel FK Teplice během tiskové konference.

Když fotbalové Teplice na jaře koupil miliardář Milan Kratina, nechtěl v uvítacím videu působit jako boss, jako pan Někdo, jako namistrovaný tvrďák. „Neměl to být klasický fotbalový macho styl, ale...

11. prosince 2025  11:20

RECENZE: Upřímný kluk z Havlbrodu i pan Vrtulník. Součkova kniha přišla v pravý čas

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól.

Zdálo se, že v ne úplně vhodný moment vstoupila na předvánoční trh autobiografická kniha nazvaná jednoduše Suk. Tedy publikace věnovaná životu a kariéře fotbalisty Tomáše Součka, dlouholetého...

11. prosince 2025  11:08

Schick v Lize mistrů nedohrál kvůli tržné ráně na kotníku. Kouč: Nevypadá to dobře

Patrik Schick (uprostřed) z Leverkusenu padá po faulu Malicka Thiawa z...

Útočník Leverkusenu Patrik Schick nedohrál středeční zápas fotbalové Ligy mistrů proti Newcastlu kvůli tržné ráně na kotníku. Zda bude český reprezentant moci nastoupit v sobotním bundesligovém...

11. prosince 2025  10:18

Panathinaikos cepuje zkušený Benítez, klub chce zpátky na vrchol. Co čeká Plzeň?

Rafael Benítez, trenér řeckého Panathinaikosu.

Spíš než některý z hráčů na soupisce vaši pozornost pravděpodobně jako první upoutá právě jeho jméno. Je to ten Rafael Benítez, slavný španělský trenér? Je. Od konce října vede fotbalisty...

11. prosince 2025  10:10

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Fotbalistky Slavie jsou bez trenéra. Vágner odchází do Zlatých Moravců

Jiří Vágner, nový trenér žen Slavie

Úřadující mistryně ligy ze Slavie začnou jarní část soutěže pod novým trenérem. Jiří Vágner po roce a půl končí. Vrací se do mužského fotbalu – převezme Zlaté Moravce, druhý tým druhé slovenské ligy....

11. prosince 2025  8:34

Budete hrát tak dobře, jako mluvíte? Jak rumunští novináři překvapili Priskeho

Sparťanský kouč Brian Priske sleduje zápas na hřišti Artisu Brno.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Opakovaně a neodbytně místní reportéři zjišťovali, jestli by i remíza ze čtvrtečního utkání v Craiově trenérovi sparťanských fotbalistů Brianu Priskemu stačila. „Pokaždé chceme vyhrát a na nic jiného...

11. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.