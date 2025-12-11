ONLINE: Lincoln - Olomouc, hosté si chtějí proti outsiderovi pojistit postup

Olomouc má aktuálně sedm bodů a táhne šňůru dvou vítězství, když naposledy zdolala do té doby stoprocentní Celje 2:1.
Sedm bodů loni většině týmů stačilo na umístění mezi nejlepší čtyřiadvacítkou týmů, takže minimálně remíza by Olomouc takřka s jistotou poslala do vyřazovací fáze, byť letos samozřejmě bodová hranice může být vyšší.
Lincoln je momentálně se čtyřmi body mimo postupové příčky.
Olomouc se v pohárech dosud s žádným gibraltarským týmem neutkala, stejně jako Lincoln s českým.
Janotka na Gibraltaru: Favorité jsme, ale nečekají nás tu žádní dřeváci
Mimochodem, v dosud jediném pohárovém souboji mezi českým a gibraltarským týmem před 3 lety v 2. předkole Konferenční ligy Slavia vyřadila St Joseph’s po výhrách 4:0 venku a 7:0 doma.
Uspěje teď Olomouc?
Hankins – Nano, B. Lopes (C), R. Muñoz, Rutjens – N. Pozo, Mandi, A. García – Gómez, Dabo, De Barr.
Koutný – Hadaš, Abdoulaye Sylla, Král, Slavíček – Langer, Breite (C), Beran – Dolžnikov, Vašulín, Šíp.
N. Santana – Ayew, Casciaro, Chipolina, Clinton, al-Ghúbáší, Joe, Juanje, Kolega, Peacock, Toscano.
Hruška, Stoppen – Huk, Janošek, Kostadinov, Malý, Michez, Navrátil, Sláma, Spáčil, Tijani, Zahradníček.
Rozhodčí: Csonka – Buzás, Szert (HUN)Přejít na online reportáž