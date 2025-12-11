ONLINE: Lincoln - Olomouc, hosté si chtějí proti outsiderovi pojistit postup

Olomoučtí fotbalisté mohou udělat nejspíš poslední krok směrem k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. Proti Lincolnu, outsiderovi z Gibraltaru, by jim měl stačit jakýkoliv bodový zisk, ale pochopitelně cílí na výhru. Utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize. | foto: ČTK

Olomouc má aktuálně sedm bodů a táhne šňůru dvou vítězství, když naposledy zdolala do té doby stoprocentní Celje 2:1.

Sedm bodů loni většině týmů stačilo na umístění mezi nejlepší čtyřiadvacítkou týmů, takže minimálně remíza by Olomouc takřka s jistotou poslala do vyřazovací fáze, byť letos samozřejmě bodová hranice může být vyšší.

Lincoln je momentálně se čtyřmi body mimo postupové příčky.

Olomouc se v pohárech dosud s žádným gibraltarským týmem neutkala, stejně jako Lincoln s českým.

Janotka na Gibraltaru: Favorité jsme, ale nečekají nás tu žádní dřeváci

Mimochodem, v dosud jediném pohárovém souboji mezi českým a gibraltarským týmem před 3 lety v 2. předkole Konferenční ligy Slavia vyřadila St Joseph’s po výhrách 4:0 venku a 7:0 doma.

Uspěje teď Olomouc?

Konferenční liga
5. kolo 11. 12. 2025 21:00
Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hankins – Nano, B. Lopes (C), R. Muñoz, Rutjens – N. Pozo, Mandi, A. García – Gómez, Dabo, De Barr.
Sestavy:
Koutný – Hadaš, Abdoulaye Sylla, Král, Slavíček – Langer, Breite (C), Beran – Dolžnikov, Vašulín, Šíp.
Náhradníci:
N. Santana – Ayew, Casciaro, Chipolina, Clinton, al-Ghúbáší, Joe, Juanje, Kolega, Peacock, Toscano.
Náhradníci:
Hruška, Stoppen – Huk, Janošek, Kostadinov, Malý, Michez, Navrátil, Sláma, Spáčil, Tijani, Zahradníček.

Rozhodčí: Csonka – Buzás, Szert (HUN)

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SamsunsporSamsunspor 4 3 1 0 9:2 10
2. RC ŠtrasburkŠtrasburk 4 3 1 0 7:4 10
3. NK CeljeCelje 4 3 0 1 8:4 9
4. Šachtar DoněckŠachtar 4 3 0 1 8:5 9
5. MohučMohuč 4 3 0 1 4:2 9
6. Raków ČenstochováRaków 4 2 2 0 7:2 8
7. AEK LarnakaLarnaka 4 2 2 0 5:0 8
8. KF DritaDrita 4 2 2 0 4:2 8
8. Jagiellonia BělostokBělostok 4 2 2 0 4:2 8
10. AEK AtényAEK Atény 4 2 1 1 9:4 7
11. AC Sparta PrahaSparta 4 2 1 1 5:2 7
12. Rayo VallecanoRayo Vallecano 4 2 1 1 8:6 7
13. FC Lausanne-SportLausanne 4 2 1 1 5:3 7
14. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 5:5 7
15. Universitatea CraiovaU Craiova 4 2 1 1 3:3 7
16. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 4 2 0 2 9:6 6
17. FiorentinaFiorentina 4 2 0 2 6:3 6
18. Crystal PalaceCrystal Palace 4 2 0 2 6:4 6
19. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 4 2 0 2 7:8 6
20. AZ AlkmaarAlkmaar 4 2 0 2 4:7 6
21. Omonia NikósieOmonia Nikósie 4 1 2 1 4:3 5
22. Kuopion PalloseuraKuopio 4 1 2 1 4:3 5
23. Noah ArmavirFC Noah 4 1 2 1 4:4 5
24. HNK RijekaRijeka 4 1 2 1 2:2 5
25. Škendija TetovoŠkendija 4 1 1 2 2:4 4
26. Lincoln Red ImpsLincoln 4 1 1 2 4:10 4
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 4 1 0 3 6:7 3
28. Legia VaršavaLegia 4 1 0 3 3:5 3
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 1 0 3 4:7 3
30. Hamrun Spartan FCHamrun 4 1 0 3 3:6 3
31. BK HäckenHäcken 4 0 2 2 4:6 2
32. BreidablikBreidablik 4 0 2 2 2:7 2
33. Aberdeen FCAberdeen 4 0 2 2 3:10 2
34. Shelbourne FCShelbourne 4 0 1 3 0:4 1
35. Shamrock RoversShamrock 4 0 1 3 3:9 1
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 4 0 0 4 2:12 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

