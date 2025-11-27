ONLINE: Olomouc - Celje, hosté v soutěži neporažení. Skolí je Sigma?

Olomoučtí fotbalisté prohráli naposledy, když na začátku října vstupovali do Konferenční ligy. Navážou na povedenou sérii? Ve čtvrtém kole základní fáze pohárové soutěže číslo tři hostí slovinské Celje, které z úvodních třech zápasů získalo všechny body. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18.45.

Fotbalisté Sigmy trénují před čtvrtečním zápasem s Celje. Mezi hráči je útočník Mohamed Jásir. | foto: ČTK

Sigma s jednou výhrou, remízou i porážkou si může upevnit postupovou pozici. V tabulce je zatím na devatenáctém místě, její soupeř druhý.

Olomoucký kouč Tomáš Janotka posílá do zápasu následující sestavu: Koutný – Hadaš, Sylla, Huk, Slavíček – Breite, Langer, Beran – Ghali, Vašulín, Šíp.

Celje v této pohárové sezoně přešlo v úvodním předkole Evropské ligy přes Sabah Baku, ale pak jej Larnaka odsunula do Konferenční ligy. V ní si slovinský tým poradil s Luganem a do ligové fáze postoupil po výhrách 1:0 doma a 2:0 venku přes ostravský Baník.

V hlavní části soutěže Celje porazilo doma AEK Atény (3:1), v Irsku Shamrock Rovers (2:0) a znovu na svém stadionu Legii Varšava (2:1). Je jedním ze tří stoprocentních týmů a se skóre 7:2 se drží za Samsunsporem a před Mohučí.

Olomouc hraje evropské poháry po sedmi letech a poprvé se probojovala do hlavní fáze. V ní postupně prohrála na hřišti favorizované Fiorentiny 0:2, doma remizovala s Čenstochovou 1:1 a v Jerevanu zdolala FC Noah 2:1.

Díky tomu má po polovině soutěže čtyři body. Před rokem stačilo k postupu sedm bodů, právě tolik jich při skóre 13:13 tehdy získalo Celje, které pak zastavila až ve čtvrtfinále Fiorentina po výsledcích 1:2 a 2:2.

Z posledních 18 soutěžních zápasů utrpěl slovinský celek jedinou porážku, a to na konci října s Murou (1:2).

Sigma neprohrála už osm soutěžních zápasů v řadě a má za tu dobu na kontě po čtyřech výhrách a remízách. Naváže a posune se blíž možnému postupu?

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 18:45
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : NK Celje NK Celje 0:0 (-:-)
Sestavy:
Koutný – Hadaš, Abdoulaye Sylla, Huk, Slavíček – Breite (C), Langer, Beran – Ghali, Vašulín, Šíp.
Sestavy:
Leban – Karničnik (C), Nieto, Bejger, Tutyškinas – Lisakovič, Kvesić, Hrka – Šturm, Iosifov, Kovačević.
Náhradníci:
Hruška – Spáčil, Kostadinov, Dumitrescu, Mikulenka, Tijani, Navrátil, Malý, Janošek, Michez, Dolžnikov.
Náhradníci:
Kolar, Zorko – Vuklišević, Vodeb, Jevšenak, Avdyli, Daniel, Castro, Vidović, Kotnik, Vancaš, Poplatnik.

Rozhodčí: Nuza – Zeqiri, Sekiraqa (KOS)

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SamsunsporSamsunspor 3 3 0 0 7:0 9
2. NK CeljeCelje 3 3 0 0 7:2 9
3. MohučMohuč 3 3 0 0 4:1 9
4. AEK LarnakaLarnaka 3 2 1 0 5:0 7
5. FC Lausanne-SportLausanne 3 2 1 0 5:1 7
6. Rayo VallecanoRayo Vallecano 3 2 1 0 7:4 7
7. RC ŠtrasburkŠtrasburk 3 2 1 0 5:3 7
8. FiorentinaFiorentina 3 2 0 1 6:2 6
9. Crystal PalaceCrystal Palace 3 2 0 1 5:2 6
10. Šachtar DoněckŠachtar 3 2 0 1 6:4 6
11. Kuopion PalloseuraKuopio 3 1 2 0 4:2 5
12. Raków ČenstochováRaków 3 1 2 0 3:1 5
13. KF DritaDrita 3 1 2 0 3:2 5
13. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 2 0 3:2 5
15. AEK AtényAEK Atény 3 1 1 1 8:4 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 4:2 4
17. Noah ArmavirFC Noah 3 1 1 1 3:3 4
18. HNK RijekaRijeka 3 1 1 1 2:2 4
19. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 3:4 4
20. Universitatea CraiovaU Craiova 3 1 1 1 2:3 4
21. Škendija TetovoŠkendija 3 1 1 1 2:3 4
22. Lincoln Red ImpsLincoln 3 1 1 1 3:7 4
23. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 1 0 2 7:6 3
24. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 3 1 0 2 6:5 3
25. Legia VaršavaLegia 3 1 0 2 3:4 3
26. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 3 1 0 2 5:7 3
27. AZ AlkmaarAlkmaar 3 1 0 2 2:7 3
28. BK HäckenHäcken 3 0 2 1 3:4 2
29. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 0 2 1 2:3 2
30. Shelbourne FCShelbourne 3 0 1 2 0:2 1
31. Shamrock RoversShamrock 3 0 1 2 2:7 1
32. BreidablikBreidablik 3 0 1 2 0:5 1
33. Aberdeen FCAberdeen 3 0 1 2 2:9 1
34. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 2:6 0
35. Hamrun Spartan FCHamrun 3 0 0 3 0:5 0
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 3 0 0 3 1:8 0

1. - 8. : 1/8 finału, 9. - 24. : Play Off

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Mbappé dal hattrick za sedm minut! PSV s Kovářem v bráně šokovalo Liverpool

Kylian Mbappé zakončuje na bránu Olympiakosu.

Ze středečních zápasů pátého kola Ligy mistrů by se dalo napsal snad tisíc příběhů. Co pro vás bylo víc? Hattrick Mbappého za sedm minut? Osmigólová přestřelka PSG s Tottenhamem? Arsenal přehrávající...

Jarda, Basinek, Napoleon. Jak se u sklenky koňaku zrodila česká legenda v Legii

Premium
Jaroslav Vejvoda

Od našeho zpravodaje v Polsku Na jaře roku 1966 tehdejší československý ministr obrany generál Bohumír Lomský během návštěvy Varšavy zavítal také na Polský armádní stadion, kde je doma Legia. Klubový prezident Zygmunt Huszcza se...

27. listopadu 2025

Hattrick za sedm minut a ještě třešnička. Mbappé si pochvaloval: Mám skvělý servis

Kylian Mbappé střílí gól do sítě Olympiakosu.

Tenhle balon, který si společně s oceněním muže zápasu z Řecka odvezl, si určitě vystaví na čestné místo. Hattricků sice ve fotbalové Lize mistrů nasázel už pět, ale takhle rychlý si Kylian Mbappé z...

27. listopadu 2025  15:05

Čech ve fotbalové Evropě. Hajný z LFA byl jmenován do obchodně-pracovní komise

Daniel Hajný, marketingový a obchodní ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA).

Ligová fotbalová asociace (LFA) má poprvé svého zástupce v některé z komisí klíčových evropských fotbalových organizací. Obchodní a marketingový ředitel Daniel Hajný byl jmenován do obchodně-pracovní...

27. listopadu 2025  14:51

Zlomený Liverpool. Takhle hluboko padl naposledy za Churchilla, může za to Slot?

Arne Slot, trenér fotbalistů Liverpoolu, během domácího utkání Ligy mistrů s...

Britským premiérem zůstával Sir Winston Churchill a členové legendárních Beatles byli ještě školou povinní, když naposledy fotbalový Liverpool upadl do tak hluboké krize. Devět porážek z dvanácti...

27. listopadu 2025  13:01

Prodal ses, křičí na něj. Ale trápící se Legia musí čekat. Polskem hýbe případ Papszun

Premium
Trenér Marek Papszun

Od našeho zpravodaje v Polsku Jeho jméno je roky spjaté s Rakówem Čenstochová, kde s přestávkou působil od dubna 2016 a jiné nabídky vždy zarytě odmítal. O to víc teď v polském fotbale rezonuje, že je trenér Marek Papszun...

27. listopadu 2025

S pískáním končím, říká Adámková. Rozhodčí o kariéře, plánech i nadávkách

Rozhodčí Jana Adámková byla hostem pořadu FotbalOna, který se věnuje ženskému...

Třiadvacet let působila Jana Adámková coby hlavní rozhodčí. V Česku pískala fotbalovou ligu žen i mužů, v zahraničí mistrovství Evropy i světa žen či finále Ligy mistryň. „Nejvyšší čas skončit,...

27. listopadu 2025  9:49

Halinský novým Chaloupkem pro Slavii? Hodně mi ho připomíná, tvrdí kouč Teplic

Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné.

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala možná dobrousil další defenzivní diamant. Po Štěpánu Chaloupkovi se vyšvihl na lídra obrany jiný junák, teprve dvaadvacetiletý Denis Halinský. Na Stínadla...

27. listopadu 2025  8:38

O atmosféře na Legii jsem tolik slyšel. Doufám, že bude plno, přeje si Kairinen

Sparťanský záložník Kaan Kairinen odpovídá na tiskovce na stadionu Legie...

Od našeho zpravodaje v Polsku Od chvíle, kdy působí ve fotbalové Spartě, má v průměru dva vstřelené góly za sezonu. „Tohle není moje silná stránka,“ říká s úsměvem sparťanský záložník Kaan Kairinen. Ale když už se trefí, stojí to...

27. listopadu 2025  7:03

Mbappé dal hattrick za sedm minut! PSV s Kovářem v bráně šokovalo Liverpool

Kylian Mbappé zakončuje na bránu Olympiakosu.

Ze středečních zápasů pátého kola Ligy mistrů by se dalo napsal snad tisíc příběhů. Co pro vás bylo víc? Hattrick Mbappého za sedm minut? Osmigólová přestřelka PSG s Tottenhamem? Arsenal přehrávající...

26. listopadu 2025  18:30,  aktualizováno  27. 11.

Kouč Freiburgu je obezřetný: Plzeň zvládá konkurovat i věhlasným týmům

Julian Schuster, trenér fotbalistů Freiburgu.

Přestože jsou fotbalisté Freiburgu před čtvrtečním zápasem 5. kola Evropské ligy v Plzni mírným favoritem, jejich trenér Julian Schuster je velmi obezřetný. Čtyřicetiletý kouč varoval, že Viktoria v...

26. listopadu 2025  21:59

