ONLINE: Sparta - Ararat, v základu Cobbaut i Kadeřábek, nehraje Zelený

Sparťané si v předchozím předkole poradili s kazachstánským Aktobe navzdory tomu, že první zápas prohráli 1:2. Doma totiž dokonali velký obrat a zvítězili vysoko 4:0.
Po rozpačitém úvodu sezonu se zdá, že se dostávají do formy. Vyhráli poslední tři utkání, a navíc v nich vstřelili deset branek.
Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Sörensen, Cobbaut – Kadeřábek, Vydra, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Haraslín.
Ararat-Armenia je celek z Jerevanu, který zvládl vyřadit rumunskou Universitateu Kluž. Po domácí bezbrankové remíze rozhodl venkovní odvetu (2:1) pozdním gólem tři minuty před koncem prodloužení. Jak si povede proti Spartě, která je jasným favoritem?
Odveta ja na programu za týden v Arménii, vítěz dvojzápasu se utká s lepším z dvojice FC Riga - Beitar Jeruzalém.
Pinto – Hovhannisyan, Queiros, Júnior Júlio, Grigorjan – Muradjan, Malis, Balanta – Gbomadu, Joao Lima, Šaghojan
Kerl, Surovčík – Andersen, Eneme, Hollý, Milla, Rrahmani, Ševínský, Suchomel, Zelený
Nersesjan – Ambarcumjan, Ayongo, Duarte, Eloyan, H. Hakobjan, M. Hakobjan, Oliveira, Tera, Welton
Rozhodčí: MacDermid – Potter, Rae (vš. SCO)Přejít na online reportáž