ONLINE: Sparta - Ararat, v základu Cobbaut i Kadeřábek, nehraje Zelený

Sparťanští fotbalisté hrají doma na Letné úvodní zápas 3. předkola Konferenční ligy. Jejich soupeřem je celek Ararat-Armenia. Utkání má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Matěj Ryneš slaví druhý sparťanský gól. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťané si v předchozím předkole poradili s kazachstánským Aktobe navzdory tomu, že první zápas prohráli 1:2. Doma totiž dokonali velký obrat a zvítězili vysoko 4:0.

Po rozpačitém úvodu sezonu se zdá, že se dostávají do formy. Vyhráli poslední tři utkání, a navíc v nich vstřelili deset branek.

Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Sörensen, Cobbaut – Kadeřábek, Vydra, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Haraslín.

Ararat-Armenia je celek z Jerevanu, který zvládl vyřadit rumunskou Universitateu Kluž. Po domácí bezbrankové remíze rozhodl venkovní odvetu (2:1) pozdním gólem tři minuty před koncem prodloužení. Jak si povede proti Spartě, která je jasným favoritem?

Odveta ja na programu za týden v Arménii, vítěz dvojzápasu se utká s lepším z dvojice FC Riga - Beitar Jeruzalém.

AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Ararat-Armenia Jerevan Ararat-Armenia Jerevan 0:0 (-:-)
Sestavy:
Vindahl – Uchenna, Sörensen, Cobbaut – Kadeřábek, Vydra, Kairinen, Ryneš – Birmančević, Kuchta, Haraslín
Sestavy:
Pinto – Hovhannisyan, Queiros, Júnior Júlio, Grigorjan – Muradjan, Malis, Balanta – Gbomadu, Joao Lima, Šaghojan
Náhradníci:
Kerl, Surovčík – Andersen, Eneme, Hollý, Milla, Rrahmani, Ševínský, Suchomel, Zelený
Náhradníci:
Nersesjan – Ambarcumjan, Ayongo, Duarte, Eloyan, H. Hakobjan, M. Hakobjan, Oliveira, Tera, Welton

Rozhodčí: MacDermid – Potter, Rae (vš. SCO)

